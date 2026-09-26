La longue route vers le retour d'Éder Militao semble toucher à sa fin au Santiago Bernabéu. Après avoir passé cinq mois sur la touche, le défenseur central a franchi avec succès sa dernière évaluation physique, selon Marca.

Cette avancée médicale intervient après la visite à Valdebebas du Dr Lasse Lempainen, le spécialiste finlandais qui a opéré le joueur plus tôt cette année. L'expert médical se trouvait dans la capitale espagnole pour superviser personnellement les dernières étapes du programme de rééducation du défenseur et évaluer son niveau de forme.

À la suite de ce contrôle concluant, le Dr Lempainen a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa satisfaction quant aux progrès réalisés par l'ancien joueur de Porto. Il a indiqué : « Great day in Madrid with @edermilitao and the medical and performance staff of @realmadrid. A full day dedicated to his return as Éder continues to progress according to plan following surgery for his severe tendon injury. »

« It was a pleasure for us to contribute our expertise and experience to his return to play process, with the ultimate goal of helping him safely return and perform again at the highest level. Many thanks to Éder and all of the Real Madrid staff for the excellent collaboration and a very successful day. Returning to the field is a milestone. Returning to your highest performance level is the goal. »