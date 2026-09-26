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Enfin de retour ! La star du Real Madrid Eder Militao autorisée à reprendre après CINQ mois sur la touche
Le spécialiste donne une mise à jour cruciale sur la blessure
La longue route vers le retour d'Éder Militao semble toucher à sa fin au Santiago Bernabéu. Après avoir passé cinq mois sur la touche, le défenseur central a franchi avec succès sa dernière évaluation physique, selon Marca.
Cette avancée médicale intervient après la visite à Valdebebas du Dr Lasse Lempainen, le spécialiste finlandais qui a opéré le joueur plus tôt cette année. L'expert médical se trouvait dans la capitale espagnole pour superviser personnellement les dernières étapes du programme de rééducation du défenseur et évaluer son niveau de forme.
À la suite de ce contrôle concluant, le Dr Lempainen a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa satisfaction quant aux progrès réalisés par l'ancien joueur de Porto. Il a indiqué : « Great day in Madrid with @edermilitao and the medical and performance staff of @realmadrid. A full day dedicated to his return as Éder continues to progress according to plan following surgery for his severe tendon injury. »
« It was a pleasure for us to contribute our expertise and experience to his return to play process, with the ultimate goal of helping him safely return and perform again at the highest level. Many thanks to Éder and all of the Real Madrid staff for the excellent collaboration and a very successful day. Returning to the field is a milestone. Returning to your highest performance level is the goal. »
- Getty Images Sport
Mettre fin à une période d’instabilité défensive
Le timing du retour du Brésilien ne pouvait pas être meilleur pour le Real Madrid. Militao n’a plus disputé de match officiel depuis la victoire 2-1 contre Alavés le 21 avril, et son absence a forcé un remaniement de la ligne défensive. Sous la direction de Jose Mourinho, le Real Madrid a dû s’appuyer sur différentes associations en défense, en utilisant souvent des joueurs hors de leur position naturelle pour combler le vide laissé par le joueur de 26 ans. Sa réintégration dans l’effectif devrait apporter le leadership et l’impact physique dont l’équipe a grandement besoin.
Bien que le département médical ait donné son « feu vert », le club devrait adopter une approche prudente concernant son retour à la compétition. Le joueur a récemment été aperçu en pleine séance physique intense sur le terrain d’entraînement, affichant la mobilité et la puissance nécessaires au football de haut niveau.
S’il est désormais autorisé à reprendre les exercices collectifs, il devrait probablement suivre un programme de préparation sur mesure afin de s’assurer qu’il puisse supporter l’intensité des rencontres de Liga et de Ligue des champions. L’objectif est qu’il soit pleinement réintégré et prêt à apporter une contribution significative durant le calendrier chargé d’octobre.
Surmonter une série de pépins physiques
L’absence récente de Militao s’inscrit dans un récit plus large, et plus frustrant, concernant sa condition physique au cours des trois dernières saisons. Le défenseur a traversé un véritable « calvaire » de blessures, avec près de 800 jours passés à l’infirmerie depuis le début de la campagne 2023-2024.
Tout a commencé par une rupture dévastatrice du ligament croisé antérieur au genou gauche, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant 231 jours. Alors qu’il semblait retrouver son rythme, il a subi une rupture complète du ligament croisé antérieur au genou droit, avec une lésion du ménisque, ce qui a entraîné 255 jours supplémentaires de rééducation.
Le dernier coup d’arrêt est survenu le 28 avril 2026, lorsqu’il a été opéré d’une grave blessure proximale au tendon des ischio-jambiers, qui a nécessité cinq mois supplémentaires de récupération. Au total, il a subi huit blessures différentes depuis 2023, ce qui a entraîné 781 jours d’inactivité.
- Getty Images Sport
Impact sur les ambitions en club et en sélection nationale
Son retour constitue un développement majeur non seulement pour le Real Madrid, mais aussi pour l’équipe nationale du Brésil. Alors que de grands tournois internationaux se profilent, le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti suivra de très près la forme et la condition physique du défenseur. Un Militao en pleine possession de ses moyens est largement considéré comme essentiel à l’organisation défensive du Brésil. Sa capacité à lire le jeu, combinée à sa vitesse de récupération, en fait un atout unique pour son club comme pour sa sélection, alors qu’ils se préparent aux défis de la saison 2026-2027 et au-delà.
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