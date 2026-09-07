Enfantin et pathétique

La relation entre les légendes du football français et la génération actuelle a souvent été conflictuelle, mais Dugarry a porté ses critiques envers Mbappé à un autre niveau.

À la suite de récentes déclarations de l'attaquant du Real Madrid concernant son désir de décrocher son premier Ballon d'Or, Dugarry a fustigé la superstar pour ce qu'il perçoit comme un manque d'humilité et une attention mal placée portée aux statistiques personnelles plutôt qu'à la gloire collective.

L'ancien attaquant, connu pour son franc-parler, a estimé qu'une telle campagne publique était indigne d'un joueur du statut de Mbappé.