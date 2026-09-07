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« Enfantin et pathétique ! » - Christophe Dugarry fracasse Kylian Mbappe sur son ambition de remporter le Ballon d'Or
Dugarry n’y va pas par quatre chemins dans sa critique de Mbappé
La relation entre les légendes du football français et la génération actuelle a souvent été conflictuelle, mais Dugarry a porté ses critiques envers Mbappé à un autre niveau.
À la suite de récentes déclarations de l'attaquant du Real Madrid concernant son désir de décrocher son premier Ballon d'Or, Dugarry a fustigé la superstar pour ce qu'il perçoit comme un manque d'humilité et une attention mal placée portée aux statistiques personnelles plutôt qu'à la gloire collective.
L'ancien attaquant, connu pour son franc-parler, a estimé qu'une telle campagne publique était indigne d'un joueur du statut de Mbappé.
- AFP
Enfantin et pathétique
Dugarry n’a pas mâché ses mots en évoquant l’image renvoyée par cette situation, en particulier au vu du rôle de Mbappé en tant que capitaine des Bleus. Dans une charge virulente, l’ancien international français a fustigé Mbappé pour avoir exprimé ouvertement son désir de remporter le Ballon d’Or, estimant que le fait de faire campagne pour cette récompense était intrinsèquement problématique.
Dugarry a déclaré : « Demander publiquement une récompense individuelle comme celle-là, je trouve ça ENFANTIN et PATHÉTIQUE. Il n’y a rien de grand à la réclamer, surtout quand on est capitaine de son équipe nationale. »
Mbappé reste confiant quant à sa position
Cette critique intervient en réponse au récent aveu de Mbappe, qui estime être bien placé pour enfin remporter ce prestigieux trophée. En évoquant ses chances, le joueur de 27 ans a souligné que son arrivée dans la capitale espagnole le place naturellement sous les projecteurs pour ce type de distinctions.
« Je pense que quand vous jouez pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, les gens vous associent à cette récompense », a déclaré Mbappe au sujet du Ballon d'Or. Il a ensuite ajouté : « C'est peut-être une bonne année pour ça, mais les gens peuvent voter selon ce qu'ils pensent. »
- Getty/GOAL
La tache sur le CV de Mbappe
Malgré l'absence de trophée lors de sa dernière saison à Paris, Mbappe reste l'un des attaquants les plus prolifiques au monde, avec 42 buts inscrits en 44 matches avec le Real Madrid la saison dernière. Cependant, son incapacité à remporter la Ligue des champions durant son passage au Parc des Princes reste une tache sur son CV pour certains critiques.
Dugarry estime que cette focalisation sur les statistiques individuelles plutôt que sur les réussites collectives est le symptôme d'un problème plus large dans le football moderne, où les stars sont souvent privilégiées au détriment du système.
Dugarry a poursuivi sa critique en mettant l'accent sur la perte d'identité collective. Il a déclaré : « Le football devient de plus en plus individualiste, et bien trop souvent, cela me dégoûte. Au lieu de parler de toi et des récompenses individuelles, tu devrais parler de l'équipe, du fait de partager le succès et des trophées que tu n'as pas gagnés mais que tu voulais gagner ensemble. »
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