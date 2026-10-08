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Endrick va QUITTER le Real Madrid ? Le prodige « choisit » son prochain club après le camouflet de Jose Mourinho
Endrick fait face à des difficultés familières
Endrick a réalisé un prêt très productif à Lyon durant la seconde moitié de la saison 2025-26. Le Brésilien a signé 16 contributions décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues, avec huit buts et huit passes décisives.
Son excellente forme en France a atteint son objectif principal, à savoir s’assurer une place dans le groupe du Brésil pour la Coupe du monde. Cependant, le joueur de 20 ans espérait aussi obtenir davantage d’opportunités à son retour à Madrid.
Malgré sa réussite à Lyon, la situation d’Endrick dans la capitale espagnole reste inchangée. Le jeune attaquant a été cantonné au banc des remplaçants, ne disputant que quatre minutes en Liga depuis le début de la saison actuelle.
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Milan est en pole position
Avec un temps de jeu quasiment inexistant, tout indique qu’Endrick va de nouveau partir temporairement cet hiver. L’attaquant brésilien reconnaît la nécessité d’échapper à son impasse actuelle et a accepté la perspective d’un prêt en janvier.
Si Lyon est ouvert à un nouvel accord et Aston Villa a manifesté son intérêt, les clubs italiens mènent actuellement la course. La Roma et l’AC Milan sont en tête, les Rossoneri apparaissant comme les favoris évidents.
Selon La Gazzetta dello Sport, Endrick a fait de l’AC Milan sa destination privilégiée s’il quitte Madrid. Ses représentants chez Roc Nation entretiennent également une relation étroite avec Gerry Cardinale, dont le groupe RedBird Capital Partners est propriétaire du club italien.
Concurrence féroce au Bernabéu
Endrick fait face à une tâche incroyablement difficile pour intégrer le onze de départ du Real Madrid. L’effectif regorge déjà de talents offensifs d’élite, notamment Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz et Rodrygo, actuellement blessé.
En outre, Madrid a renforcé ses options offensives l’été dernier en recrutant Yan Diomande et Carlos Espi. Lorsque l’entraîneur Mourinho a eu besoin de faire tourner sa ligne d’attaque ou d’aller chercher des buts en fin de match, il a systématiquement privilégié Espi.
L’international espagnol des moins de 21 ans, arrivé en provenance de Levante, a relégué Endrick un peu plus bas dans la hiérarchie. Malgré sa polyvalence, l’ancien joueur de Palmeiras n’a eu presque aucune occasion de montrer ses qualités.
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Une décision cruciale en janvier se profile
À l’approche du mercato hivernal, le Real Madrid et Endrick doivent parvenir à un accord qui convienne à toutes les parties. Un nouveau passage sur le banc freinerait considérablement le développement de l’un des plus grands espoirs du football mondial.
Un transfert en Serie A offrirait un nouveau défi ainsi que le temps de jeu régulier nécessaire pour retrouver son rythme de compétition. Ses représentants seraient, selon certaines informations, bien introduits à Milan, et les bases d’un transfert réussi sont peut-être déjà en place.
En attendant qu’un accord soit finalisé, Endrick doit continuer à se battre pour grappiller du temps de jeu en Espagne. Cependant, un départ temporaire vers l’Italie semble être l’étape la plus logique pour son avenir immédiat.
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