Endrick a réalisé un prêt très productif à Lyon durant la seconde moitié de la saison 2025-26. Le Brésilien a signé 16 contributions décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues, avec huit buts et huit passes décisives.

Son excellente forme en France a atteint son objectif principal, à savoir s’assurer une place dans le groupe du Brésil pour la Coupe du monde. Cependant, le joueur de 20 ans espérait aussi obtenir davantage d’opportunités à son retour à Madrid.

Malgré sa réussite à Lyon, la situation d’Endrick dans la capitale espagnole reste inchangée. Le jeune attaquant a été cantonné au banc des remplaçants, ne disputant que quatre minutes en Liga depuis le début de la saison actuelle.