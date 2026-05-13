Getty
Traduit par
Endrick va bel et bien revenir au Real Madrid ! La star brésilienne s'apprête à faire ses adieux à ses coéquipiers lyonnais après un prêt impressionnant
Un dernier hommage émouvant est adressé à Lyon.
Selon Globo Esporte, l’attaquant adolescent portera le maillot lyonnais pour la dernière fois ce dimanche, à l’occasion de la rencontre à domicile contre Lens. Dès le coup de sifflet final de son passage couronné de succès en France, Endrick et sa famille devraient entamer leur retour vers la capitale espagnole dès lundi.
Bien qu’il ait confié après sa performance décisive contre Rennes : « J’aimerais rester ici », la décision ne lui appartient plus. Le club madrilène n’a jamais inclus d’option d’achat dans le contrat de prêt conclu avec Lyon, conservant ainsi le contrôle total sur le développement du joueur et son retour éventuel.
- Getty Images Sport
Retour immédiat à Valdebebas
Bien que la saison nationale européenne touche à sa fin, Endrick n’envisage pas de partir en vacances immédiatement, selon Globo. L’attaquant a déjà sollicité l’autorisation d’utiliser les installations d’entraînement du Real Madrid la semaine prochaine. Il entamera des séances individuelles à Valdebebas dès mercredi afin de conserver un niveau physique optimal en vue de la Coupe du monde et de se garantir une place dans la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti.
Il ne devrait pas intégrer le groupe principal d’Alvaro Arbeloa, actuellement mobilisé sur les dernières journées de Liga, et privilégiera un programme personnalisé.
Il figure dans les plans du groupe professionnel pour la saison 2026-2027.
Selon Globo, les dirigeants madrilènes auraient déjà signifié au Brésilien qu’il occupe une place centrale dans le projet sportif pour la saison 2026-2027 et qu’ils n’envisagent pas de nouveau prêt. Pour lui assurer un temps de jeu régulier, le club madrilène prévoit un léger remaniement de son secteur offensif et lui promet un rôle spécifique sur le côté droit de l’attaque. Ses performances en France valident cette confiance : Endrick a participé à 15 buts en seulement 20 matchs toutes compétitions confondues avec Lyon.
- Getty Images Sport
Les rêves de Coupe du monde se dessinent à l’horizon.
Son retour à Madrid intervient à point nommé, alors qu’il vise à consolider sa place en sélection, après avoir été inclus dans la présélection brésilienne de 55 joueurs pour la Coupe du monde. Le jeune attaquant s’est récemment distingué en sélection, notamment lors du match décisif contre la Croatie en mars, où il a délivré une passe décisive à Gabriel Martinelli dans les dernières minutes. Alors que Carlo Ancelotti s’apprête à annoncer la liste définitive des 26 joueurs retenus ce lundi à Rio de Janeiro, Endrick occupe une position favorable pour intégrer le groupe final.