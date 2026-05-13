Endrick va bel et bien revenir au Real Madrid ! La star brésilienne s'apprête à faire ses adieux à ses coéquipiers lyonnais après un prêt impressionnant

Selon Globo Esporte, l’attaquant adolescent portera le maillot lyonnais pour la dernière fois ce dimanche, à l’occasion de la rencontre à domicile contre Lens. Dès le coup de sifflet final de son passage couronné de succès en France, Endrick et sa famille devraient entamer leur retour vers la capitale espagnole dès lundi.

Bien qu’il ait confié après sa performance décisive contre Rennes : « J’aimerais rester ici », la décision ne lui appartient plus. Le club madrilène n’a jamais inclus d’option d’achat dans le contrat de prêt conclu avec Lyon, conservant ainsi le contrôle total sur le développement du joueur et son retour éventuel.