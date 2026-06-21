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Endrick se confie sur sa relation avec Carlo Ancelotti, tandis que des mèmes hilarants circulent sur les réseaux sociaux : le jeune prodige du Real Madrid se retrouve pourtant sur le banc avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2026
Des mèmes viraux circulent pour critiquer les choix de composition d’Ancelotti.
La plateforme X a été submergée par une vague de mèmes viraux laissant entendre qu’une fracture opposerait les deux hommes après que Endrick est resté sur le banc, non utilisé, lors du match nul frustrant 1-1 du Brésil contre le Maroc. Sur le ton de la plaisanterie, les supporters se sont demandé si l’entraîneur « détestait » le jeune attaquant, rappelant qu’il avait toujours géré avec prudence son temps de jeu au Real Madrid.
Le jeune attaquant de 19 ans a finalement fait son entrée à Philadelphie, remplaçant Matheus Cunha à la 63^e minute lors de la victoire 3-0 contre Haïti. Bien qu’un de ses buts ait été refusé pour hors-jeu, le public lui a réservé une ovation enthousiaste, rappelant la pression exercée sur Ancelotti pour qu’il donne du temps de jeu à cette révélation, qui a passé une partie de la saison dernière en prêt à Lyon.
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Endrick défend la vision de l'entraîneur
Après la rencontre face à Haïti, Endrick a rapidement écarté toute idée de conflit. « J’ai passé une saison avec lui au Real Madrid, et je suis reconnaissant d’avoir disputé de nombreux matchs, qu’il s’agisse de cinq, dix ou quinze minutes. Il sait ce que je fais quand je entre en jeu : je me donne à fond pour l’équipe, et il le sait très bien. C’est exactement la même chose ici, en sélection », a expliqué l’attaquant.
Il a ensuite rappelé que l’intérêt collectif primait sur toute ambition individuelle : « C’est un excellent entraîneur, il a la tête sur les épaules. Je remercie Dieu qu’il soit là, car c’est un excellent entraîneur. Il ne va pas faire ce qui est le mieux pour Endrick, il ne va pas faire ce qui est le mieux pour les supporters, il va faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Il sait comment je peux être utile à l’équipe. Je suis très reconnaissant du soutien de tous les supporters. Voir ce qu’ils font pour moi dans le stade est merveilleux, et je veux leur rendre sur le terrain », a-t-il conclu.
Ancelotti appelle à la patience vis-à-vis des jeunes talents
Malgré les rumeurs extérieures, le sélectionneur brésilien est resté inébranlable dans sa gestion du développement du jeune joueur. À la veille du match contre Haïti, Ancelotti a indiqué qu’Endrick aurait sa chance lorsque le moment serait parfaitement choisi, déclarant : « Je ferai entrer Endrick au bon moment. Il faudra attendre encore un peu. Il jouera un rôle important dans cette Coupe du monde. Pour moi, Endrick est un talent extraordinaire. Le Brésil saura tirer parti de ses qualités lors de cette Coupe du monde et lors de la prochaine. Il fait preuve de patience et d’une grande maturité pour son âge, ce qui est essentiel. Sa famille, très proche de lui, partage cette patience, un atout précieux pour un jeune homme. »
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Place désormais aux phases à élimination directe.
L’engagement d’Endrick pour cette cause transparaît clairement lorsqu’il évoque son éthique de travail sous la direction d’Ancelotti : « Je suis reconnaissant de l’avoir dans ma vie. Il sait que je vais tout donner chaque jour, que je vais vraiment me donner à fond, travailler très dur. C’est ce que je fais. Pour un joueur, l’essentiel est le travail. Il sait que je m’investis à fond, que chaque match est traité comme s’il était le dernier, avec une grande détermination et beaucoup de joie, pour donner le meilleur de moi-même », a conclu le jeune attaquant.
Après la première victoire du Brésil dans le tournoi, l’objectif est désormais d’assurer la première place du groupe C. Si des cadres comme Vinicius Jr et Matheus Cunha ont pour l’instant consolidé leur statut, l’ombre d’Endrick continue de planer. Que les passages sur le banc, largement moqués sur les réseaux, se poursuivent ou que la jeune pépite du Real Madrid devienne un titulaire incontournable, la relation entre le joueur et l’entraîneur semble plus solide que jamais en coulisses.