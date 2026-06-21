Endrick se confie sur sa relation avec Carlo Ancelotti, tandis que des mèmes hilarants circulent sur les réseaux sociaux : le jeune prodige du Real Madrid se retrouve pourtant sur le banc avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2026

Après la rencontre face à Haïti, Endrick a rapidement écarté toute idée de conflit. « J’ai passé une saison avec lui au Real Madrid, et je suis reconnaissant d’avoir disputé de nombreux matchs, qu’il s’agisse de cinq, dix ou quinze minutes. Il sait ce que je fais quand je entre en jeu : je me donne à fond pour l’équipe, et il le sait très bien. C’est exactement la même chose ici, en sélection », a expliqué l’attaquant.

Il a ensuite rappelé que l’intérêt collectif primait sur toute ambition individuelle : « C’est un excellent entraîneur, il a la tête sur les épaules. Je remercie Dieu qu’il soit là, car c’est un excellent entraîneur. Il ne va pas faire ce qui est le mieux pour Endrick, il ne va pas faire ce qui est le mieux pour les supporters, il va faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Il sait comment je peux être utile à l’équipe. Je suis très reconnaissant du soutien de tous les supporters. Voir ce qu’ils font pour moi dans le stade est merveilleux, et je veux leur rendre sur le terrain », a-t-il conclu.