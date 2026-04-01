Endrick révèle le message de sa femme, Gabriely Miranda, qui l'a aidé à surmonter sa « peur » avant son entrée décisive en jeu avec le Brésil contre la Croatie

L'attaquant de 19 ans a été le catalyseur du renversement de situation du Brésil mardi, entrant en jeu à la 79e minute alors que le score était de 1-1. Malgré son temps de jeu limité, il a obtenu un penalty transformé par Igor Thiago, puis a délivré une passe décisive sublime pour le but de Gabriel Martinelli dans le temps additionnel. Revenant sur sa prestation, le jeune joueur a admis avoir dû faire face à une forte pression intérieure avant son entrée en jeu.

« Je ne vais pas mentir : j’avais ce sentiment d’urgence, je devais absolument bien jouer », a déclaré Endrick après le match, selon ESPN. « Et après le message que j’ai reçu de ma femme, toute la pression et la peur que je ressentais se sont tout simplement évaporées. Je suis tellement reconnaissant envers ma femme et envers Dieu de les avoir dans ma vie, et je pense que cela a été absolument crucial. Après avoir vu ma femme me dire que le simple fait d’être là était déjà une victoire, peu importe que j’entre en jeu, que je marque un but ou que je fasse une passe décisive, toute la pression s’est envolée. »