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Endrick révèle le message de sa femme, Gabriely Miranda, qui l'a aidé à surmonter sa « peur » avant son entrée décisive en jeu avec le Brésil contre la Croatie
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Surmonter la « peur » grâce au soutien de la famille
L'attaquant de 19 ans a été le catalyseur du renversement de situation du Brésil mardi, entrant en jeu à la 79e minute alors que le score était de 1-1. Malgré son temps de jeu limité, il a obtenu un penalty transformé par Igor Thiago, puis a délivré une passe décisive sublime pour le but de Gabriel Martinelli dans le temps additionnel. Revenant sur sa prestation, le jeune joueur a admis avoir dû faire face à une forte pression intérieure avant son entrée en jeu.
« Je ne vais pas mentir : j’avais ce sentiment d’urgence, je devais absolument bien jouer », a déclaré Endrick après le match, selon ESPN. « Et après le message que j’ai reçu de ma femme, toute la pression et la peur que je ressentais se sont tout simplement évaporées. Je suis tellement reconnaissant envers ma femme et envers Dieu de les avoir dans ma vie, et je pense que cela a été absolument crucial. Après avoir vu ma femme me dire que le simple fait d’être là était déjà une victoire, peu importe que j’entre en jeu, que je marque un but ou que je fasse une passe décisive, toute la pression s’est envolée. »
Son renouveau en France lui vaut un retour en sélection
Son prêt hivernal au Lyonnais en provenance du Real Madrid a complètement changé la donne pour Endrick. Depuis son arrivée dans son nouveau club, l'attaquant a contribué à sept buts lors de ses neuf premières apparitions en Ligue 1, retrouvant ainsi l'efficacité qui avait fait de lui une étoile montante. Grâce à sa dernière prestation remarquable avec le Brésil, Endrick est désormais un sérieux candidat pour une place dans la sélection finale de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, pour le plus grand bonheur de sa femme.
Dans un message émouvant publié sur Instagram après le match, elle a écrit : « Dieu a des plans infiniment plus grands et meilleurs que les nôtres. "Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ; reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers." Le timing de Dieu est aussi une promesse, un dessein 🤍💛 Je t'aime. »
Ancelotti salue l'impact du jeune joueur
Le sélectionneur brésilien Ancelotti n'a pas tardé à saluer l'impact de ses jeunes joueurs après cette victoire tant attendue. L'entraîneur italien, qui a pris les rênes de l'équipe en mai dernier, a souligné que les nouveaux venus avaient insufflé une nouvelle énergie à une équipe qui semblait auparavant en perte de vitesse. « Les nouveaux venus ont su tirer le meilleur parti de leurs opportunités », a déclaré Ancelotti. « Tout le groupe est satisfait du travail accompli par les nouveaux joueurs, notamment Endrick et Danilo, de Botafogo. »
- AFP
Les rêves de Coupe du monde et le compte à rebours final
Alors que l'annonce de la sélection pour la Coupe du monde est prévue le 18 mai, Endrick met tout en œuvre pour s'assurer que son nom figure sur la liste. Le jeune joueur reste humble et déclare : « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le Brésil. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et nous continuerons à travailler, car rien ne vaut le travail acharné. » La Seleção entame désormais la dernière ligne droite de sa préparation avec des matchs amicaux contre le Panama au Maracana le 31 mai et contre l'Égypte le 6 juin aux États-Unis.