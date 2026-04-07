Getty Images Sport
Traduit par
Endrick raconte comment il est devenu le plus grand fan de Bobby Charlton, tandis que la star brésilienne évoque le surnom hilarant que lui ont donné Jude Bellingham et Vinicius Jr
Une approche moderne de l'appréciation de l'histoire
L'attaquant brésilien a d'abord surpris le monde du football en citant Charlton comme idole après avoir inscrit son premier but international contre l'Angleterre à Wembley en 2024. Bien qu'il soit né plusieurs décennies après l'apogée de la carrière de Charlton, c'est en utilisant la carte légendaire de cette icône dans le jeu vidéo EA Sports FC que le jeune homme de 19 ans a commencé à s'intéresser à lui. Cette découverte numérique l'a amené à se renseigner sur la carrière légendaire de l'attaquant à Manchester United, notamment sur son rôle dans la victoire du club en Coupe d'Europe en 1968.
- AFP
Les icônes et le surnom de « Bobby »
L'admiration sans réserve que le jeune joueur vouait à la légende anglaise aujourd'hui disparue a fini par donner lieu à une blague récurrente dans le vestiaire madrilène, à laquelle participaient des stars comme Bellingham et Vinicius. Malgré ces taquineries bon enfant, Endrick considère ce surnom comme un témoignage de l'esprit positif qui règne parmi les joueurs des Blancos.
S'adressant à FourFourTwo, Endrick – qui passe la saison en prêt à Lyon – a expliqué : « Je suis un grand fan d'EA Sports FC et je joue beaucoup à Ultimate Team, où les joueurs les plus convoités sont les Icons. Outre Bobby Charlton, j'aime aussi jouer avec Ruud Gullit. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Charlton parce qu'il était attaquant, mais qu'il jouait aussi au milieu de terrain et défendait très bien. »
Il a ajouté : « J’aime découvrir l’histoire des joueurs que j’obtiens mais que je ne connais pas très bien, alors j’ai fait des recherches sur lui et j’ai vu qu’il avait joué pour Manchester United, remporté la Coupe d’Europe et qu’il était adoré par les supporters locaux. J’ai aimé son histoire et je l’ai beaucoup utilisé dans le jeu car il a une frappe incroyable. Malheureusement, je n’ai jamais eu l’occasion de le rencontrer, mais j’ai vu des extraits de lui sur TikTok. Je prends toujours ça comme une blague et j’aime ce surnom ; ça montre à quel point l’ambiance est bonne au Real Madrid. »
Le professionnalisme derrière les plaisanteries
Si le surnom de « Bobby » reste un incontournable de ses échanges sur les réseaux sociaux avec ses coéquipiers madrilènes, l’attaquant ne manque pas de faire la distinction entre les plaisanteries du vestiaire et la concentration professionnelle. Il maintient un niveau d’exigence élevé dès qu’il entre sur le terrain, veillant à ce que son développement reste la priorité pendant son passage temporaire loin du Bernabéu.
À propos de son environnement de travail, il ajoute : « Mais quand il est temps de travailler sérieusement, ils m’appellent par mon nom et nous nous concentrons pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ici, à Lyon, le surnom n’a pas pris – ils m’appellent simplement Endrick. J’aime découvrir l’histoire des joueurs que je rencontre mais que je ne connais pas très bien. Jouer dans le stade où Bobby a joué, marquer le jour des débuts de Ronaldo – ce sont des souvenirs très importants pour moi.»
- Getty Images Sport
Former la prochaine star de la Seleção
Endrick perfectionne son jeu en prêt à Lyon, où il a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives en dix matches de Ligue 1 cette saison. Ce passage en France a pour but de lui offrir le temps de jeu régulier dont il a besoin avant de revenir disputer une place de titulaire dans l'attaque prestigieuse du Real Madrid. Avec 15 sélections en équipe senior et trois buts pour le Brésil à son actif, l'attaquant reste un élément clé de l'avenir de la sélection nationale, qui se prépare pour le prochain cycle international majeur.