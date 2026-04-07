Endrick raconte comment il est devenu le plus grand fan de Bobby Charlton, tandis que la star brésilienne évoque le surnom hilarant que lui ont donné Jude Bellingham et Vinicius Jr

L'admiration sans réserve que le jeune joueur vouait à la légende anglaise aujourd'hui disparue a fini par donner lieu à une blague récurrente dans le vestiaire madrilène, à laquelle participaient des stars comme Bellingham et Vinicius. Malgré ces taquineries bon enfant, Endrick considère ce surnom comme un témoignage de l'esprit positif qui règne parmi les joueurs des Blancos.

S'adressant à FourFourTwo, Endrick – qui passe la saison en prêt à Lyon – a expliqué : « Je suis un grand fan d'EA Sports FC et je joue beaucoup à Ultimate Team, où les joueurs les plus convoités sont les Icons. Outre Bobby Charlton, j'aime aussi jouer avec Ruud Gullit. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Charlton parce qu'il était attaquant, mais qu'il jouait aussi au milieu de terrain et défendait très bien. »

Il a ajouté : « J’aime découvrir l’histoire des joueurs que j’obtiens mais que je ne connais pas très bien, alors j’ai fait des recherches sur lui et j’ai vu qu’il avait joué pour Manchester United, remporté la Coupe d’Europe et qu’il était adoré par les supporters locaux. J’ai aimé son histoire et je l’ai beaucoup utilisé dans le jeu car il a une frappe incroyable. Malheureusement, je n’ai jamais eu l’occasion de le rencontrer, mais j’ai vu des extraits de lui sur TikTok. Je prends toujours ça comme une blague et j’aime ce surnom ; ça montre à quel point l’ambiance est bonne au Real Madrid. »