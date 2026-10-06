Le premier mois de compétition sous la direction de Jose Mourinho au Real Madrid a servi de sérieux rappel à l’ordre pour Endrick. Malgré son statut de l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, l’attaquant brésilien s’est retrouvé comme la principale victime de l’intense concurrence au sein de l’effectif du Real Madrid.

S’il reste une figure centrale dans les plans de Carlo Ancelotti avec la sélection brésilienne, la réalité en club est bien plus sombre puisque, comme l’indique le rapport de Cadena SER, l’avant-centre occupe actuellement la dernière place dans la hiérarchie dans la capitale espagnole.

Des discussions internes concernant son temps de jeu ont eu lieu avant le début de la saison, constituant un premier avertissement sur le fait que son accès à l’équipe première serait limité. Ces avertissements se sont désormais concrétisés par un début de campagne difficile, où son temps de jeu a été presque inexistant.

En fait, sa participation a été si réduite qu’il s’est limité à une seule entrée en jeu de quatre minutes contre Elche lors des premières semaines de la saison. À l’approche du mercato de janvier, le joueur comme le club considèrent de plus en plus qu’un départ en prêt est la solution la plus viable pour s’assurer que sa progression ne soit pas totalement freinée durant une période cruciale de sa jeune carrière.