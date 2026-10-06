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Endrick prêt à quitter encore une fois le Real Madrid ! Aston Villa s’impose comme le principal prétendant pour un prêt en janvier
L’ère Mourinho laisse Endrick sur la touche
Le premier mois de compétition sous la direction de Jose Mourinho au Real Madrid a servi de sérieux rappel à l’ordre pour Endrick. Malgré son statut de l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, l’attaquant brésilien s’est retrouvé comme la principale victime de l’intense concurrence au sein de l’effectif du Real Madrid.
S’il reste une figure centrale dans les plans de Carlo Ancelotti avec la sélection brésilienne, la réalité en club est bien plus sombre puisque, comme l’indique le rapport de Cadena SER, l’avant-centre occupe actuellement la dernière place dans la hiérarchie dans la capitale espagnole.
Des discussions internes concernant son temps de jeu ont eu lieu avant le début de la saison, constituant un premier avertissement sur le fait que son accès à l’équipe première serait limité. Ces avertissements se sont désormais concrétisés par un début de campagne difficile, où son temps de jeu a été presque inexistant.
En fait, sa participation a été si réduite qu’il s’est limité à une seule entrée en jeu de quatre minutes contre Elche lors des premières semaines de la saison. À l’approche du mercato de janvier, le joueur comme le club considèrent de plus en plus qu’un départ en prêt est la solution la plus viable pour s’assurer que sa progression ne soit pas totalement freinée durant une période cruciale de sa jeune carrière.
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Endrick recule dans la hiérarchie de Mourinho
Le casse-tête de sélection de Mourinho est aggravé par l’énorme volume de talent offensif d’élite actuellement à sa disposition. Des stars comme Kylian Mbappe, Vinicius Junior et Brahim Diaz sont clairement devant le teenager, tandis que d’autres comme Rodrygo et même le talent du cru Carlos Espi ont grimpé dans la hiérarchie.
La situation a forcé Endrick à accepter que son avenir immédiat se trouve ailleurs s’il veut jouer régulièrement. Il avait d’abord décidé de rester pendant l’été pour se battre pour sa place, mais le premier mois a prouvé que le dispositif tactique actuel sous Mourinho ne lui offre pas les opportunités dont il a besoin pour s’épanouir en blanc.
Aston Villa mène la course pour la star brésilienne
Alors que la nouvelle de la disponibilité potentielle d’Endrick se répand, plusieurs poids lourds européens ont commencé à s’intéresser à lui. Parmi les prétendants les plus en vue figure Aston Villa, Unai Emery souhaitant apparemment faire venir le joueur de 20 ans à Villa Park. Le club de Premier League s’est imposé comme un candidat sérieux, car il peut offrir une compétition de haut niveau et potentiellement la Ligue des champions, à condition que sa forme sur la scène nationale reste stable.
Un transfert en Angleterre représenterait une étape majeure pour l’attaquant, lui permettant de mettre ses qualités à l’épreuve dans le championnat le plus rapide du monde tout en travaillant sous les ordres d’un entraîneur réputé pour développer les jeunes joueurs offensifs.
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La Roma relance son intérêt pour Endrick
L’intérêt venu de Birmingham n’est pas un cas isolé, puisque d’autres grands clubs suivent également la situation de près. Le géant italien de la Roma est une nouvelle fois sur le coup, après avoir manifesté son intérêt pour le Brésilien lors du précédent mercato estival. Un retour en Ligue 1 à l’Olympique Lyonnais, un club où il a déjà connu du succès, reste aussi une possibilité.
Cependant, l’attrait de la Premier League et le projet actuellement en construction à Villa Park semblent prendre une ampleur considérable à l’approche du mercato de janvier, ce qui fait d’Aston Villa le favori dans ce feuilleton de transfert en plein développement.
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