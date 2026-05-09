Kylian Mbappé est au cœur d’une polémique à Madrid après une série d’événements qui ont détérioré ses relations avec les supporters des « Blancos ». La frustration a atteint son paroxysme après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions, qui a enterré les espoirs de titre majeur cette saison. Alors que l’équipe digérait cette sortie, Mbappé, tenu à l’écart des terrains, a déclenché la colère en s’affichant en vacances sur un yacht ; un geste que de nombreux supporters ont jugé déplacé au vu des difficultés sportives.

La situation s’est transformée en une crise de relations publiques pour l’ancien Parisien. Sur le terrain, les supporters pointent aussi un déséquilibre tactique sous la direction d’Álvaro Arbeloa : la présence de Mbappé aurait, selon eux, perturbé la solidité défensive du groupe et la complicité offensive avec Vinicius Junior.



