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Endrick prend la défense de Kylian Mbappé, star du Real Madrid, alors que ce dernier subit un tir de critiques après l’élimination en Ligue des champions
Mbappé fait l'objet d'une attention sans précédent au Bernabéu.
Kylian Mbappé est au cœur d’une polémique à Madrid après une série d’événements qui ont détérioré ses relations avec les supporters des « Blancos ». La frustration a atteint son paroxysme après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions, qui a enterré les espoirs de titre majeur cette saison. Alors que l’équipe digérait cette sortie, Mbappé, tenu à l’écart des terrains, a déclenché la colère en s’affichant en vacances sur un yacht ; un geste que de nombreux supporters ont jugé déplacé au vu des difficultés sportives.
La situation s’est transformée en une crise de relations publiques pour l’ancien Parisien. Sur le terrain, les supporters pointent aussi un déséquilibre tactique sous la direction d’Álvaro Arbeloa : la présence de Mbappé aurait, selon eux, perturbé la solidité défensive du groupe et la complicité offensive avec Vinicius Junior.
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Endrick répond fermement à ses détracteurs
Sous le feu des critiques, Kylian Mbappé peut compter sur un soutien inattendu : Endrick. Le jeune prodige brésilien, actuellement prêté à Lyon, a pris la parole cette semaine pour rappeler aux détracteurs l’apport essentiel du champion du monde au Real Madrid. Après avoir côtoyé l’attaquant français au sein du club merengue, l’avant-centre de 17 ans demeure convaincu de sa valeur.
S’adressant à SoFoot, le jeune joueur a balayé d’un revers de main le discours des médias locaux et l’hostilité des tribunes. « Je me fiche de ce que les gens disent de Mbappé. J’espère qu’il remportera à nouveau le Soulier d’or. Ce que je vois, c’est qu’il aide le Real Madrid en marquant beaucoup de buts », a déclaré fermement l’attaquant, mettant en avant les contributions statistiques du Français plutôt que les récents drames.
La rencontre numérique atteint son point d’ébullition
La vague de critiques visant Mbappé dépasse les sifflets du Santiago Bernabéu et les messages virulents sur les réseaux sociaux. La fracture au sein de la communauté madrilène a pris une ampleur historique, témoignant de la fin brutale d’une lune de miel avec un joueur que le club courtisait depuis des années.
Selon plusieurs sources, une vaste protestation numérique, incluant une pétition en ligne réclamant son départ du club, est en cours. Si la direction présidée par Florentino Pérez réaffirme publiquement son soutien au projet, la pression populaire oblige désormais l’attaquant à briller lors du prochain Clásico face au FC Barcelone s’il veut faire taire ses détracteurs.
- AFP
Arbeloa dément les rumeurs de tensions au sein du vestiaire du Real Madrid
Au-delà du feuilleton des fêtes, Mbappé fait l'objet d'une nouvelle vague de critiques concernant son comportement lors d'une prétendue dispute interne entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Alors que des détracteurs sur les réseaux sociaux ont jugé « inappropriés » ses sourires à l'entraînement au vu de la tension supposée au sein du groupe, l'entraîneur Arbeloa a répondu en qualifiant ces accusations de « mauvaise interprétation » d'un simple instant. L’encadrement assure que cette polémique extérieure vise à créer des problèmes là où il n’y en a pas et réaffirme que le groupe reste pleinement concentré sur ses objectifs.