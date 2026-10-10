Getty Images Sport
Traduit par
Endrick ouvert à un transfert à l’AC Milan alors que le jeune talent du Real Madrid pousse pour un départ en prêt en janvier
La frustration monte au Bernabéu
Le prodige brésilien a vu son chemin vers le onze de départ barré par une galaxie de superstars, parmi lesquelles Kylian Mbappe, Vinicius Junior et Jude Bellingham. La concurrence pour les places au Santiago Bernabeu est décrite comme féroce et, avec Rodrygo proche d’un retour de blessure, l’ancien espoir de Palmeiras risque de reculer encore davantage dans la hiérarchie sous Jose Mourinho.
Malgré son énorme potentiel, les contributions d’Endrick se sont limitées à quatre petites minutes de jeu contre Elche à la mi-septembre. Si la récente trêve internationale lui a offert un peu de répit, en lui permettant de disputer les matches amicaux du Brésil contre l’Australie et l’Inde, l’attaquant sait parfaitement qu’il ne peut pas conserver sa place dans le groupe de la Seleção sans un temps de jeu régulier en club. Par conséquent, un départ cet hiver semble désormais presque inévitable si sa situation à Madrid ne s’améliore pas drastiquement.
- Getty Images Sport
Le lien avec Cardinale
Milan s’est imposé comme le grand favori pour obtenir sa signature après avoir reçu un signal positif du clan du joueur. Selon La Gazzetta dello Sport, le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, pourrait détenir un atout maître dans les négociations grâce à ses liens professionnels au-delà des terrains de football. Endrick est représenté par Roc Nation, une puissante agence qui entretient d’excellentes relations avec le patron de RedBird. Cette relation déjà établie entre Cardinale et les représentants du joueur est perçue comme un facteur décisif qui pourrait permettre au géant italien de devancer une forte concurrence venue d’ailleurs en Europe.
Si Milan mène la course, le club n’est pas le seul prétendant à suivre la situation de près. En Serie A, Gian Piero Gasperini serait désireux d’attirer le Brésilien à la Roma, tandis que le club de Premier League Aston Villa a lui aussi été associé à un possible transfert. Cependant, Cardinale reste extrêmement confiant quant à la capacité des Rossoneri à boucler l’opération si le Real Madrid autorise officiellement un départ en prêt. L’aspect financier de l’opération semble également gérable, puisque le salaire net actuel d’Endrick, de 2,5 millions d’euros plus des bonus, entre dans la structure salariale du club milanais.
Montages financiers créatifs
Si l’attention immédiate se porte sur un prêt en janvier, il est possible que les deux clubs discutent d’un montage plus complexe concernant l’avenir à long terme d’Endrick. Le Real Madrid et l’AC Milan ont l’habitude de collaborer sur des formules de transfert ingénieuses, notamment avec l’opération qui a amené Brahim Diaz en Italie. Ce mouvement en particulier comprenait une série de prêts, des clauses de rachat et des options de contre-rachat qui convenaient aux deux parties sur plusieurs saisons.
Étant donné que le Real Madrid a investi environ 47,5 millions d’euros pour recruter Endrick en provenance de Palmeiras fin 2022, le club voudra s’assurer que sa valeur marchande soit protégée et que sa progression continue sur une trajectoire ascendante. À l’approche du mercato hivernal, les discussions entre le Real Madrid et l’AC Milan devraient s’intensifier afin de déterminer les modalités exactes d’une éventuelle arrivée du Brésilien à San Siro.
- Getty Images Sport
Une adéquation stratégique pour Ruben Amorim
Un transfert d’Endrick représenterait bien plus qu’un simple recrutement de luxe pour Milan ; il répondrait à une nécessité tactique grandissante pour l’entraîneur Ruben Amorim. À la suite de la blessure de longue durée d’Alexis Saelemaekers, qui devrait être absent pendant quatre mois, les Rossoneri manquent d’options dans le dernier tiers du terrain. L’arrivée du Brésilien polyvalent apporterait une profondeur d’effectif indispensable à plusieurs postes alors que le club est engagé sur plusieurs fronts durant la seconde moitié de la saison. Le joueur lui-même a confié que la perspective d’évoluer en Serie A était très attirante après ses précédents passages au Brésil, en Espagne et en France.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles