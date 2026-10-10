Le prodige brésilien a vu son chemin vers le onze de départ barré par une galaxie de superstars, parmi lesquelles Kylian Mbappe, Vinicius Junior et Jude Bellingham. La concurrence pour les places au Santiago Bernabeu est décrite comme féroce et, avec Rodrygo proche d’un retour de blessure, l’ancien espoir de Palmeiras risque de reculer encore davantage dans la hiérarchie sous Jose Mourinho.

Malgré son énorme potentiel, les contributions d’Endrick se sont limitées à quatre petites minutes de jeu contre Elche à la mi-septembre. Si la récente trêve internationale lui a offert un peu de répit, en lui permettant de disputer les matches amicaux du Brésil contre l’Australie et l’Inde, l’attaquant sait parfaitement qu’il ne peut pas conserver sa place dans le groupe de la Seleção sans un temps de jeu régulier en club. Par conséquent, un départ cet hiver semble désormais presque inévitable si sa situation à Madrid ne s’améliore pas drastiquement.