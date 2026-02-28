Heureusement, Endrick a trouvé le club idéal. Depuis qu'il a officiellement été prêté à Lyon le 1er janvier, le joueur de 19 ans a retrouvé la forme exceptionnelle qui avait fait de lui l'un des espoirs les plus prometteurs de la planète à Palmeiras, avec six participations à des buts lors de ses sept premières apparitions avec le club de Ligue 1.

Tout à coup, Endrick semble être le joueur à 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/71 millions de dollars) que Madrid pensait acheter lorsqu'il a remporté la course pour sa signature en décembre 2022. Ce revirement remarquable a naturellement suscité des rumeurs sur un retour imminent au Brésil, alors que la trêve internationale de mars approche à grands pas.

Le sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti, a pu constater de près le talent d'Endrick lors de sa dernière année à Madrid, et a même personnellement conseillé au jeune joueur de quitter le Bernabeu afin d'augmenter ses chances de participer à la Coupe du monde. Endrick sera certainement de nouveau dans les plans d'Ancelotti, ce qui est déjà un exploit en soi.

Cependant, la cruelle réalité est qu'il doit encore mener un combat difficile pour obtenir sa place dans l'avion qui l'emmènera au tournoi de 2026 en Amérique du Nord. Même s'il a été très performant pour Lyon jusqu'à présent, il montre encore certains signes d'immaturité, et le Brésil disposant d'un effectif offensif plus riche que n'importe quelle autre nation, il devra être presque parfait à partir de maintenant pour se démarquer de ses pairs.