Endrick Brazil Lyon Carlo Ancelotti GFX 16:9Getty/GOAL
Endrick montre au Real Madrid de quoi il est capable pendant son prêt à Lyon, mais le « nouveau Pelé » doit encore mener un combat difficile pour décrocher sa place dans l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde

Au tout début de l'année, le rêve d'Endrick de faire partie de l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde semblait compromis. Le jeune joueur du Real Madrid n'avait disputé que 99 minutes avec son club au cours de la première moitié de la saison, l'entraîneur des Blancos de l'époque, Xabi Alonso, préférant lui faire confiance à l'attaquant local Gonzalo Garcia. Un transfert semblait inévitable lors du mercato hivernal.

Heureusement, Endrick a trouvé le club idéal. Depuis qu'il a officiellement été prêté à Lyon le 1er janvier, le joueur de 19 ans a retrouvé la forme exceptionnelle qui avait fait de lui l'un des espoirs les plus prometteurs de la planète à Palmeiras, avec six participations à des buts lors de ses sept premières apparitions avec le club de Ligue 1. 

Tout à coup, Endrick semble être le joueur à 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/71 millions de dollars) que Madrid pensait acheter lorsqu'il a remporté la course pour sa signature en décembre 2022. Ce revirement remarquable a naturellement suscité des rumeurs sur un retour imminent au Brésil, alors que la trêve internationale de mars approche à grands pas.

Le sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti, a pu constater de près le talent d'Endrick lors de sa dernière année à Madrid, et a même personnellement conseillé au jeune joueur de quitter le Bernabeu afin d'augmenter ses chances de participer à la Coupe du monde. Endrick sera certainement de nouveau dans les plans d'Ancelotti, ce qui est déjà un exploit en soi.

Cependant, la cruelle réalité est qu'il doit encore mener un combat difficile pour obtenir sa place dans l'avion qui l'emmènera au tournoi de 2026 en Amérique du Nord. Même s'il a été très performant pour Lyon jusqu'à présent, il montre encore certains signes d'immaturité, et le Brésil disposant d'un effectif offensif plus riche que n'importe quelle autre nation, il devra être presque parfait à partir de maintenant pour se démarquer de ses pairs.

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Début difficile

    Même si Endrick n'a finalement pas répondu aux attentes irréalistes lors de sa première année à Madrid, il n'a pas été un échec total. L'as brésilien a marqué lors de ses débuts en Liga et en Ligue des champions, et est devenu le premier joueur des Blancos depuis Cristiano Ronaldo à inscrire cinq buts en une seule campagne de Copa del Rey, terminant finalement meilleur buteur ex æquo de la compétition.

    Il n'a toutefois disputé que neuf minutes en prolongation lors de la défaite du Real en finale contre Barcelone. Ancelotti a écarté Endrick des matchs les plus importants, ne lui accordant que 35 minutes de jeu lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions.

    Dès septembre, Ancelotti a été contraint de justifier le manque de temps de jeu d'Endrick : « Oui, je suis peut-être injuste, car il s'entraîne bien. Mais devant lui, il y a Vinicius [Jr], Rodrygo, [Kylian] Mbappé... il doit faire preuve d'un peu de patience. »

    En février, le tacticien italien était convaincu des qualités d'Endrick, mais il avait identifié un domaine clé à améliorer : « Il est très précis, rapide, puissant et, même s'il doit encore améliorer son contrôle du ballon, il a cette capacité à se démarquer, à finir. Son tir est spectaculaire. Il est très jeune, mais il apprend très vite. »

    En effet, Endrick avait tendance à prendre des décisions irrégulières et son penchant à garder le ballon trop longtemps perturbait le jeu du Real Madrid. Ancelotti n'a jamais cédé à la pression extérieure concernant le développement d'Endrick et a toujours conservé toute sa confiance en l'ancienne star de Palmeiras, même s'il ne l'utilisait que dans un rôle secondaire.

    « Il est heureux, il travaille dur et il semble motivé. Je suis ravi de lui », a déclaré Ancelotti en avril. « Si vous voulez jouer au Real Madrid, vous devez accepter de rester un peu sur le banc. »

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Complètement exclu

    Ancelotti était un allié pour Endrick, et ce fut un coup dur lorsque l'entraîneur a annoncé son départ de Madrid début mai. Alonso a rapidement été désigné pour succéder à Ancelotti, mais les espoirs d'Endrick de faire bonne impression auprès de l'Espagnol ont été anéantis lorsqu'il a subi une grave blessure aux ischio-jambiers à la fin du mois, qui l'a écarté de la Coupe du monde des clubs.

    Garcia, espoir du centre de formation, a remporté le Soulier d'or lors de la campagne madrilène jusqu'en demi-finale, puis a été promu en équipe première. Lorsque Endrick a retrouvé sa pleine forme en septembre, il était tombé à la cinquième place dans la hiérarchie des attaquants.

    Selon The Athletic, lorsque Alonso a choisi Garcia pour le remplacer à 20 minutes de la fin du match de Liga contre Getafe le 19 octobre, Endrick s'est plié au souhait de son entourage d'organiser un prêt. 

    Alonso ne laissait certainement pas entendre que la situation du joueur international brésilien allait changer de sitôt, déclarant à TNT Sports après l'avoir de nouveau laissé sur le banc lors de la victoire en Ligue des champions contre la Juventus trois jours plus tard : « Il est clair que tout le monde veut jouer. Et encore plus un jeune joueur. Compte tenu du contexte, nous voulons être compétitifs dès maintenant, et c'est difficile selon les matchs. »

    Il y avait de nombreuses autres raisons qui ont conduit au licenciement d'Alonso en janvier, mais The Athletic ajoute que certains dirigeants du club étaient déconcertés par la façon dont il traitait Endrick et craignaient qu'il ne stagne, si bien qu'ils ont à contrecœur envisagé un transfert temporaire.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LILLEAFP

    « Comme à la maison »

    Endrick n'avait plus qu'une seule idée en tête lorsque Lyon l'a contacté, ignorant l'intérêt d'une multitude d'autres clubs. Il était impatient de suivre les traces de ses compatriotes Juninho Pernambucano, Edmilson, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, tandis que la présence de l'entraîneur portugais Paulo Fonseca a été un autre facteur décisif.

    « Le fait que le staff technique soit portugais est une très bonne chose, car j'ai déjà été entraîné par un entraîneur portugais, Abel Ferreira, à Palmeiras », a déclaré Endrick lors de sa présentation. « C'est une bonne chose pour moi, car je sais comment ils fonctionnent. C'était un point positif. »

    Il est remarquable qu'il n'ait éprouvé aucune amertume envers Alonso après une longue période sur la touche : « Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma carrière, car j'ai eu le temps d'être avec ma femme, de construire ma maison et ma vie. »

    Cette positivité désarmante l'a aidé à prendre un excellent départ au Groupama Stadium. Endrick a immédiatement été intégré dans l'équipe de Fonesca pour le match des 32es de finale de la Coupe de France contre Lille, et a marqué l'occasion en inscrivant le but de la victoire. Il a montré son instinct de prédateur en surgissant au second poteau pour marquer calmement d'une demi-volée et offrir à sa nouvelle équipe une victoire 2-1, l'un des six tirs qu'il a réussis tout en terrorisant la défense lilloise.

    « Je suis très heureux d'être de retour sur le terrain et d'avoir retrouvé le sourire », a-t-il déclaré à beIN Sports après le match. « C'est génial, bien mieux que ce que j'imaginais. Je peux plaisanter avec toute l'équipe, j'ai appris à bien connaître tout le monde, je parle espagnol et anglais. Je me sens comme chez moi. » 

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    Comparaisons avec Benzema

    Endrick s'est également illustré lors de ses débuts en Ligue 1 contre Brest, délivrant sa première passe décisive (sur les cinq occasions qu'il a créées) et réussissant huit dribbles pour mener Lyon à une victoire 2-1. Cela a préparé le terrain pour une performance impressionnante la semaine suivante à Metz.

    Le joueur prêté par Madrid a inscrit un brillant triplé, permettant à Lyon de s'imposer 5-2. Endrick a ouvert le score dès le début du match d'une magnifique pichenette au-dessus du gardien, a doublé la mise après un sprint rapide depuis la ligne médiane juste avant la mi-temps, et a conclu le score sur un penalty parfaitement exécuté, qu'il avait lui-même obtenu. Il s'agissait du premier triplé de la carrière d'Endrick, qui est ainsi devenu le plus jeune joueur à marquer trois buts en un match pour Lyon, battant le record détenu par Bernard Lacombe depuis 54 ans.

    Les supporters lyonnais ont eu droit à encore plus de magie de la part du Brésilien lors du match des huitièmes de finale de la Coupe de France contre le Stade Lavallois. L'équipe de deuxième division a réussi à frustrer Lyon jusqu'à la 79e minute, lorsque Endrick a devancé un défenseur sur un ballon perdu à l'entrée de la surface et a envoyé le ballon dans les filets, les arrachant presque entièrement

    Ce but sensationnel a permis à Lyon de s'imposer 2-0 et de se rapprocher d'un premier trophée majeur depuis 2012. En l'espace d'un peu plus de quatre semaines, Endrick est devenu le nouveau héros des supporters du Groupama Stadium, qui le comparent déjà à une icône du club.

    « J'ai vu Karim Benzema grandir à Lyon », a déclaré l'ancien défenseur Cris à la chaîne française Téléfoot. « Il avait un caractère formidable. Quand je vois Endrick, je vois la même chose. Il peut battre les défenseurs en un contre un, il peut faire la différence dans la surface. »

  • EndrickGetty Images

    Retour sur terre

    Endrick a remporté le titre de Joueur du mois de janvier en Ligue 1 et a été nommé Joueur du match à trois reprises lors de ses sept apparitions sous le maillot lyonnais. Cependant, son élan a été freiné lorsqu'il a été expulsé lors de la victoire 1-0 en championnat à Nantes.

    Il a d'abord reçu un deuxième carton jaune pour ce qui semblait être un simple accrochage, mais l'arbitre a bizarrement transformé ce carton en carton rouge après avoir consulté le VAR. Fonseca a ensuite qualifié cette décision de « très sévère », et Lyon a fait appel avec succès, ce qui a réduit la suspension d'Endrick à un match. Il n'y a toutefois eu aucune contestation concernant le premier carton jaune d'Endrick, qui avait clairement tiré le maillot de son adversaire après avoir dépassé le ballon. 

    « Endrick doit tirer les leçons de cette situation ; je lui en ai parlé », a ajouté Fonseca. « Il doit comprendre qu'il est désormais un joueur qui attire toute l'attention de toutes les personnes impliquées. »

    C'était à la fois un avertissement et une prise de conscience pour Endrick : il doit respecter des normes constantes s'il veut être plus qu'un feu de paille, tant en termes de discipline que de niveau de jeu.

    Hélas, il a échoué dans cette dernière catégorie lors de son retour de suspension à Strasbourg le week-end dernier. Lyon abordait le match en pleine confiance après une série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues - à une victoire du record du club établi sous Gérard Houllier en 2006 - et occupait la troisième place du classement de la Ligue 1, avec des rumeurs d'une possible course au titre.

    Mais tout s'est effondré au Stade de la Meinau, Endrick figurant parmi les moins performants alors que Lyon s'inclinait 3-1. Il n'a réussi que 31 touches de balle en 90 minutes et a perdu 15 fois le ballon, s'attirant les critiques virulentes de l'ancien sélectionneur français Raymond Domenech. 

    « Il a été inutile et n'a apporté aucune solution. Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, apporter des solutions et donner un peu de profondeur. Il n'a rien fait de tout cela », a déclaré Domenech alors qu'il commentait le match en tant qu'expert pour La Chaîne L'Équipe. « Il n'offre aucune option derrière, et quand il a le ballon, il le perd tout simplement. Parfois, il se contente de lobber le ballon ou de le garder. Franchement, le fait qu'il soit resté sur le terrain pendant tout le match était décevant. »

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    Choix difficile

    Endrick est un joueur capable de faire basculer un match, un attaquant explosif et puissant doté d'un pied gauche redoutable et d'un excellent contrôle du ballon. C'est pourquoi Madrid n'a pas accordé d'option d'achat à Lyon lors de son prêt ; il est toujours considéré comme un élément important de ses projets d'avenir.

    La faiblesse flagrante soulignée par Ancelotti demeure toutefois. Endrick ne lève pas suffisamment la tête, choisissant trop souvent de jouer en solo alors que ses coéquipiers sont mieux placés. Cela pourrait bien jouer en sa défaveur lorsque le sélectionneur brésilien devra dévoiler sa liste définitive pour la Coupe du monde. Les entraîneurs ne peuvent sélectionner que 26 joueurs, et Ancelotti est confronté à un casse-tête majeur dans le dernier tiers.

    Lyon utilise Endrick comme ailier droit, mais de manière réaliste, il n'aura pas sa place à ce poste dans la Seleção, étant donné qu'il est en concurrence avec Raphinha, Rodrygo et Estevao Willian. Aussi polyvalent que soit ce talentueux adolescent, il ne va pas non plus supplanter Vinicius sur le côté opposé, ni même son remplaçant habituel, Gabriel Martinelli. Il lui reste donc à se battre pour une place de numéro 9, poste auquel il s'est fait un nom à Palmeiras.

    Endrick n'a plus joué pour son pays depuis mars dernier, Ancelotti ayant préféré sélectionner six autres joueurs comme options au milieu : Matheus Cunha, Richarlison, Joao Pedro, Vitor Roque, Igor Jesus et Kaio George. Gabriel Jesus vient également de faire son retour à Arsenal après une longue blessure, et Igor Thiago, de Brentford, est pressenti pour intégrer l'équipe alors qu'il est en lice avec Erling Haaland pour le titre de meilleur buteur de la Premier League.

    Seuls deux ou trois de ces noms seront probablement retenus, ce qui signifie qu'Ancelotti devra passer quelques coups de fil difficiles. Dans l'état actuel des choses, l'un d'entre eux sera probablement destiné à Endrick.

    La bonne nouvelle, c'est qu'il a encore beaucoup de temps pour changer la donne, la date limite pour les sélections des entraîneurs n'étant fixée qu'au 1er juin. Lyon pourrait encore disputer 21 matches s'il atteint les finales de la Coupe de France et de la Ligue Europa, et Fonesca est parfaitement conscient de ce qu'Endrick doit faire pour passer au niveau supérieur.

    « Tout le monde sait qu'il veut faire partie de l'équipe du Brésil, et il comprend à quel point il est important de performer ici pour atteindre cet objectif. J'essaie de l'aider à rester équilibré, humble et responsable », a-t-il récemment déclaré à The Athletic. « Pour l'aider à comprendre qu'il peut aider l'équipe, mais aussi que l'équipe peut l'aider. »

    Si Endrick prend tout cela en compte, Ancelotti ne pourra peut-être pas l'ignorer. 

