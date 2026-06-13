Endrick met en avant une qualité qu’il partage avec Cristiano Ronaldo, alors que le jeune prodige brésilien entend se distinguer aux yeux du nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, lors de la Coupe du monde 2026

Endrick n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo, la légende du Real Madrid. Alors qu’il se prépare pour le plus grand tournoi de sa vie, les similitudes entre leurs mentalités apparaissent de plus en plus clairement. Le jeune homme de 19 ans, qui a été prêté avec succès à Lyon pour retrouver son rythme de match en raison d’un manque d’opportunités à Madrid, estime que son dévouement à son métier finira par le distinguer dans la capitale espagnole.

« Ça va être dur, ça l’est toujours. C’est la loi du football. Le fait de vouloir travailler dur dès mon plus jeune âge est quelque chose que j’ai en commun avec Cristiano Ronaldo, mais je ne l’admire pas seulement pour son éthique de travail », a déclaré Endrick à GQ Brésil. « Il possède un talent extraordinaire et une histoire inspirante, celle d’avoir surmonté l’adversité quand il était jeune. En pleine saison, on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit qui nous fasse reculer. Ça va être dur ; c’est toujours le cas. C’est la loi du football. »