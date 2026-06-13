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Endrick met en avant une qualité qu’il partage avec Cristiano Ronaldo, alors que le jeune prodige brésilien entend se distinguer aux yeux du nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, lors de la Coupe du monde 2026
L’engouement pour l’éthique de travail de Cristiano Ronaldo
Endrick n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo, la légende du Real Madrid. Alors qu’il se prépare pour le plus grand tournoi de sa vie, les similitudes entre leurs mentalités apparaissent de plus en plus clairement. Le jeune homme de 19 ans, qui a été prêté avec succès à Lyon pour retrouver son rythme de match en raison d’un manque d’opportunités à Madrid, estime que son dévouement à son métier finira par le distinguer dans la capitale espagnole.
« Ça va être dur, ça l’est toujours. C’est la loi du football. Le fait de vouloir travailler dur dès mon plus jeune âge est quelque chose que j’ai en commun avec Cristiano Ronaldo, mais je ne l’admire pas seulement pour son éthique de travail », a déclaré Endrick à GQ Brésil. « Il possède un talent extraordinaire et une histoire inspirante, celle d’avoir surmonté l’adversité quand il était jeune. En pleine saison, on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit qui nous fasse reculer. Ça va être dur ; c’est toujours le cas. C’est la loi du football. »
- AFP
Le pari d'Endrick sur Lyon s'avère payant
Endrick a expliqué que son départ de Madrid pour un prêt à Lyon était dicté par sa volonté de jouer de façon régulière. Ce changement de cap lui a ensuite ouvert les portes de la sélection nationale et lui a permis de se garantir une place pour la Coupe du monde 2026. Une longue blessure l’avait tenu éloigné des terrains pendant 173 jours en 2025, et, malgré son retour, il peinait à grappiller du temps de jeu.
Un choix payant : en 21 matchs sous le maillot lyonnais, l’attaquant brésilien a inscrit huit buts et délivré sept passes décisives, contribuant ainsi à la qualification du club pour la Ligue des champions tout en retrouvant confiance et rythme. Endrick a également exprimé sa gratitude envers sa femme, Gabriely Miranda, pour l’avoir soutenu dans sa décision de quitter Madrid. « Elle m’a demandé ce que je voulais. Elle ne cessait de me le rappeler, et j’ai commencé à réfléchir à l’importance de voler de mes propres ailes et de concrétiser ce projet », a-t-il expliqué.
Faire ses preuves sous l’ère Mourinho
Après une période difficile au Santiago Bernabéu, où ses occasions de jeu étaient limitées en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le prêt d’Endrick à Lyon s’est avéré être un tournant dans son parcours. Le Brésilien a retrouvé confiance, rythme et forme, ce qui lui a permis de regagner sa place en équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2026.
« Nous avons pris en compte de nombreux facteurs : il fallait que ce soit un club évoluant dans l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe, avec un entraîneur dont les méthodes s’apparentaient à celles qu’il avait connues à Palmeiras, un style offensif et une participation à une compétition européenne », explique Thiago Freitas, directeur général de Roc Nation Sports.
Alors que José Mourinho s’apprête à entamer un nouveau chapitre au Real Madrid, Endrick dispose désormais de la scène idéale pour renforcer ses arguments en vue d’un rôle plus important la saison prochaine. Une bonne campagne en Coupe du monde pourrait apporter une preuve supplémentaire qu’il est prêt à devenir un élément clé des plans de Mourinho au Bernabéu.
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Le « jeune vieillard » et l'affiliation avec Charlton
Bien qu’il soit encore très jeune, la maturité d’Endrick lui a valu le surnom de « Bobby », en référence à son admiration pour Sir Bobby Charlton. Il renonce à la vie nocturne souvent associée aux stars actuelles pour se consacrer à sa récupération et à son développement sportif. Grâce à ce sens des réalités, il espère aider le Brésil à mettre fin à sa longue disette en Coupe du monde cet été.
Prêt à tout pour réussir sur le terrain, il promet un investissement défensif rare chez un avant-centre de sa trempe : « Je redescendrai au poste de latéral, je récupérerai le ballon comme un milieu défensif et je me battrai dans la surface comme un défenseur central », assure-t-il.