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Endrick fait l’objet d’un intérêt de la part de l’AS Rome, qui souhaite associer l’attaquant du Real Madrid à Alejandro Garnacho ou Crysencio Summerville
La Roma fait pression pour obtenir Endrick en prêt
Selon le journal italien Il Messaggero, l’AS Rome explore activement la possibilité de recruter l’attaquant du Real Madrid Endrick sous forme de prêt. Gasperini cherche un remplaçant fiable à Donyell Malen, qui a récemment signé un contrat à long terme avec le club. Artem Dovbyk ne correspondant pas aux plans de l’entraîneur, le club de Serie A s’est tourné vers le Brésilien.
De retour au Real Madrid depuis son prêt à Lyon, où il a marqué huit buts en 21 matchs, l’attaquant brésilien a inscrit sept réalisations en 40 rencontres sous le maillot merengue depuis son arrivée en juillet 2024. La Roma compte d’ailleurs sur l’influence de José Mourinho, actuel entraîneur du Real, pour faciliter ce prêt et convaincre le jeune joueur de rejoindre la capitale italienne.
- NOS
Summerville se détache comme cible prioritaire.
Parallèlement à sa piste Endrick, la Roma a enregistré des progrès notables dans le dossier Summerville. Le directeur sportif Tony D'Amico a rencontré hier les représentants du joueur pour évoquer un éventuel transfert. Recruté par West Ham 29,3 millions d'euros en août 2024 après un passage remarqué à Leeds, l'attaquant a marqué huit fois en 56 matchs sous ses nouvelles couleurs et est sous contrat jusqu'en juin 2029.
Depuis son arrivée à Londres, il a inscrit huit buts en 56 matches. Son contrat actuel expire en juin 2029. Les négociations avaient jusqu’ici été ardues, mais l’attaquant a revu ses exigences salariales à la baisse. La Roma refuse de dépasser son plafond salarial de 4 millions d’euros par saison et ne fera pas d’offre supérieure à 40 millions d’euros. Malgré ces limites, le club reste confiant après des premiers échanges positifs.
Chelsea rejette l'offre initiale pour Garnacho
Si le dossier Summerville venait à échouer, l’AS Rome aurait coché le nom d’Alejandro Garnacho comme alternative de premier plan. Le club giallorosso a déjà approché Chelsea pour soumettre une proposition concernant l’Argentin, sous contrat jusqu’en juin 2032. Garnacho avait rejoint Stamford Bridge en août 2025 pour 46,2 millions d’euros après s’être illustré à Manchester United, où il a marqué 26 buts en 144 matchs.
Depuis son arrivée, il a disputé 43 matchs sous le maillot bleu, inscrivant huit buts. La Roma a formulé une première proposition : un prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat à 35 millions si certaines conditions sportives sont remplies. Les Blues ont rapidement rejeté cette offre initiale. Parallèlement, le club giallorosso a également mis 30 millions d’euros sur la table pour l’ailier de Strasbourg, Diego Moreira, en ajoutant une clause de 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente.
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Quelle suite pour la Roma ?
La Roma a revu sa stratégie et attend désormais la réponse définitive de Summerville avant de déposer une offre officielle. En parallèle, le club étudie toujours la faisabilité d’un transfert d’Endrick en Italie. À l’approche des matchs amicaux de pré-saison, Gasperini espère finaliser rapidement ses recrues offensives pour peaufiner ses tactiques avec Malen.
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