Endrick fait l’objet d’un intérêt de la part de l’AS Rome, qui souhaite associer l’attaquant du Real Madrid à Alejandro Garnacho ou Crysencio Summerville

Selon le journal italien Il Messaggero, l’AS Rome explore activement la possibilité de recruter l’attaquant du Real Madrid Endrick sous forme de prêt. Gasperini cherche un remplaçant fiable à Donyell Malen, qui a récemment signé un contrat à long terme avec le club. Artem Dovbyk ne correspondant pas aux plans de l’entraîneur, le club de Serie A s’est tourné vers le Brésilien.

De retour au Real Madrid depuis son prêt à Lyon, où il a marqué huit buts en 21 matchs, l’attaquant brésilien a inscrit sept réalisations en 40 rencontres sous le maillot merengue depuis son arrivée en juillet 2024. La Roma compte d’ailleurs sur l’influence de José Mourinho, actuel entraîneur du Real, pour faciliter ce prêt et convaincre le jeune joueur de rejoindre la capitale italienne.



