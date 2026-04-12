Dans une interview accordée à FourFourTwo, Endrick est revenu sur son parcours dans la capitale espagnole jusqu’à présent. Après un transfert très attendu en 2024 en provenance de Palmeiras, où il avait inscrit 21 buts et délivré trois passes décisives en 82 apparitions, les attentes étaient immenses. Il a disputé 37 matches lors de sa première saison. Cependant, son temps de jeu a fortement diminué sous les ordres de l’ancien entraîneur madrilène Xabi Alonso au cours de la première moitié de la saison en cours, ne totalisant que trois apparitions. Le Real Madrid dispose d’un effectif regorgeant de superstars, ce qui complique l’accès au onze de départ pour le jeune attaquant. Malgré ce contexte, il a su conserver une attitude professionnelle tout au long de cette épreuve.