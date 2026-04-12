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Endrick Xabi AlonsoGetty
Moataz Elgammal

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Endrick évoque sa relation avec Xabi Alonso et souligne les aspects positifs de son faible temps de jeu au Real Madrid, alors qu’il est prêté à Lyon

Endrick
Real Madrid
X. Alonso
Lyon
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L'attaquant brésilien Endrick a rompu le silence au sujet de son passage difficile sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso au Real Madrid. Après avoir peiné à obtenir du temps de jeu et avoir dû surmonter des obstacles psychologiques, l'adolescent s'épanouit désormais en prêt à Lyon. Loin de nourrir de la rancœur, le jeune joueur estime que cette période difficile passée au Bernabéu lui a ouvert la voie vers son remarquable renouveau.

  • Un départ laborieux en Espagne

    Dans une interview accordée à FourFourTwo, Endrick est revenu sur son parcours dans la capitale espagnole jusqu’à présent. Après un transfert très attendu en 2024 en provenance de Palmeiras, où il avait inscrit 21 buts et délivré trois passes décisives en 82 apparitions, les attentes étaient immenses. Il a disputé 37 matches lors de sa première saison. Cependant, son temps de jeu a fortement diminué sous les ordres de l’ancien entraîneur madrilène Xabi Alonso au cours de la première moitié de la saison en cours, ne totalisant que trois apparitions. Le Real Madrid dispose d’un effectif regorgeant de superstars, ce qui complique l’accès au onze de départ pour le jeune attaquant. Malgré ce contexte, il a su conserver une attitude professionnelle tout au long de cette épreuve.

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  • Les enseignements d'Alonso

    Malgré l’absence de matchs officiels, le jeune homme de 19 ans ne nourrit aucune rancœur envers Alonso. Au contraire, il perçoit ces séances d’entraînement comme une expérience d’apprentissage essentielle. Il a reconnu que la situation était délicate, mais il est resté concentré. « C’était une relation normale », a-t-il déclaré à Four Four Two. « J’ai beaucoup appris de lui. À l’entraînement, il m’a montré les points à améliorer pour être plus performant. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même à l'entraînement. Parfois, quand les choses ne vont pas bien, on peut se sentir un peu instable mentalement, mais j'ai continué à travailler et à attendre une opportunité. »

  • Trouver le bonheur en France

    Cette patience l’a finalement conduit en Ligue 1 en janvier, où l’OL lui a offert le cadre idéal pour prendre un nouveau départ. Endrick est en grande forme, avec six buts et cinq passes décisives en seulement quinze matchs disputés toutes compétitions confondues. Ce prêt fructueux a complètement changé sa vision de ses difficultés initiales. « Je crois que tout arrive pour une raison », a-t-il ajouté. « Si j’avais joué plus souvent, je ne vivrais peut-être pas ce moment de bonheur à Lyon, avec encore plus d’occasions de faire ce que j’aime le plus : jouer au football. »

  • endrick(C)Getty Images

    Perspectives d’avenir

    Pour l’avenir, l’objectif principal d’Endrick reste de terminer la saison en beauté à Lyon, alors qu’il tente de décrocher une place dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026. Il a déjà été confirmé que le jeune joueur reviendra à Madrid la saison prochaine pour se battre pour une place de titulaire aux côtés de joueurs tels que Kylian Mbappé.

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