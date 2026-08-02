Endrick envisage un départ du Real Madrid ! L’attaquant brésilien réfléchit à un prêt alors que l’arrivée de Carlos Espi menace son rôle au Bernabéu

Endrick envisage très sérieusement son avenir lors de l’actuel mercato, selon Fichajes. Ce changement soudain de position fait suite à la décision du Real Madrid de recruter Espi, un développement qui a poussé le jeune joueur et ses représentants à demander en urgence des explications à la direction du club.

Le Brésilien est revenu au Bernabeu cet été avec de grandes attentes après avoir bouclé un prêt productif de six mois à l’Olympique Lyonnais. Le plan initial pour Endrick était de l’intégrer à la dynamique de l’équipe première et de le voir se battre pour du temps de jeu aux côtés de la superstar Kylian Mbappe.







