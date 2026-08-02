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Endrick envisage un départ du Real Madrid ! L’attaquant brésilien réfléchit à un prêt alors que l’arrivée de Carlos Espi menace son rôle au Bernabéu
La concurrence s’intensifie pour le prodige brésilien
Endrick envisage très sérieusement son avenir lors de l’actuel mercato, selon Fichajes. Ce changement soudain de position fait suite à la décision du Real Madrid de recruter Espi, un développement qui a poussé le jeune joueur et ses représentants à demander en urgence des explications à la direction du club.
Le Brésilien est revenu au Bernabeu cet été avec de grandes attentes après avoir bouclé un prêt productif de six mois à l’Olympique Lyonnais. Le plan initial pour Endrick était de l’intégrer à la dynamique de l’équipe première et de le voir se battre pour du temps de jeu aux côtés de la superstar Kylian Mbappe.
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L’arrivée d’Espi modifie la hiérarchie au Bernabéu
Le Real Madrid a agi avec détermination pour lever la clause libératoire de 25 millions d’euros d’Espi, auteur de 13 buts en 27 apparitions avec Levante la saison dernière. L’attaquant puissant a engagé son avenir à long terme avec le club en signant un contrat de cinq ans, qui court jusqu’en 2031. Du haut de ses 1,94 m, Espi présente un profil très différent des options déjà présentes dans l’effectif.
Le virage tactique opéré sous Jose Mourinho semble favoriser un point de fixation physique dans la surface, un rôle auquel Espi correspond parfaitement. Cette évolution constitue un coup dur pour Endrick, qui espérait occuper le rôle de deuxième attaquant laissé vacant par le potentiel départ du joueur formé au club Gonzalo Garcia. Désormais, le Brésilien est confronté à la tâche intimidante de devoir rivaliser non seulement avec Mbappe, mais aussi avec Espi.
Le prêt réussi à Lyon ne suffit pas à Mourinho
Endrick a impressionné lors de son prêt à Lyon durant la seconde moitié de la saison dernière, avec huit buts et huit passes décisives en 21 apparitions. Son ratio d’une contribution décisive toutes les 102 minutes a renforcé son dossier pour une place dans l’effectif professionnel de Madrid.
Cependant, l’arrivée d’Espi laisse penser que le club n’est pas encore convaincu qu’Endrick soit prêt à jouer un rôle important en équipe première. Son avenir incertain intervient alors que Madrid continue de remodeler son effectif après une saison sans trophée, avec d’autres changements en attaque encore possibles.
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Des discussions cruciales avec le Real Madrid se profilent
Le rapport ajoute qu’une réunion entre l’entourage du joueur et le directeur sportif du Real Madrid devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. L’objectif principal de ces discussions est de définir exactement combien de minutes Endrick peut espérer lors de la saison 2026-2027 dans le système tactique rigide de Mourinho.
Alors qu’il reste plusieurs semaines avant la fin du mercato, le Real Madrid a le temps de réorganiser son secteur offensif, mais une hiérarchie doit être établie avant le coup d’envoi de la saison de compétition. Si le staff technique ne peut pas garantir un temps de jeu conséquent, Endrick devrait demander officiellement au club d’explorer des options de prêt.
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