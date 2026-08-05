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Endrick décide de son avenir au Real Madrid alors que José Mourinho prend sa décision finale sur le jeune prodige brésilien malgré l’intérêt de l’AS Rome
Endrick parti pour rester au Real Madrid
Endrick a décidé de ne pas quitter le Real Madrid cet été après un prêt réussi de six mois à Lyon, selon The Athletic. L'international brésilien est retourné en Espagne après avoir participé à la Coupe du monde 2026 et veut se battre pour sa place dans l'effectif.
Malgré le fort intérêt du club italien de l'AS Rome, l'attaquant de 20 ans est déterminé à s'imposer au Bernabéu plutôt que de repartir dans le cadre d'un autre prêt. Foot Mercato affirme que l'entraîneur principal Mourinho a été profondément impressionné par le jeune attaquant depuis son retour à l'entraînement de pré-saison, ouvrant ainsi la voie à son maintien à Madrid.
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Mourinho impressionné par l’attaquant brésilien
Mourinho a été convaincu par les performances et l’attitude d’Endrick lors de ses premières semaines de retour au club. L’entraîneur portugais est désormais prêt à offrir à l’attaquant de vraies opportunités cette saison.
La nouvelle est un coup dur pour la Roma, qui s’était activement positionnée pour recruter le jeune Brésilien en prêt avant la fermeture du mercato. The Athletic rapporte qu’Endrick lui-même est fermement déterminé à rester dans la capitale espagnole. Il estime que son développement sera mieux servi en se battant pour du temps de jeu avec l’équipe première sous les ordres de Mourinho.
Évolution du paysage offensif à Madrid
La place d’Endrick dans l’équipe a évolué après les changements intervenus sur le front de l’attaque madrilène. Le départ de Gonzalo Garcia à Fulham semblait d’abord libérer de l’espace derrière Kylian Mbappe, mais l’arrivée de Carlos Espi a de nouveau accru la concurrence. La trajectoire de la carrière de l’attaquant est repartie à la hausse après son passage en France. Sa valeur sur Transfermarkt s’élevait à 60 millions d’euros à Palmeiras avant de chuter à 25 M€ en décembre 2025, puis sa forme à Lyon a contribué à la faire remonter à 40 M€ en juin 2026.
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La Roma contrainte de se tourner vers d’autres options
Avec Mourinho prêt à intégrer Endrick à ses plans, la Roma et les autres clubs intéressés vont désormais devoir se tourner vers des cibles de transfert alternatives. Sauf rebondissement tardif inattendu dans la dernière ligne droite du mercato, l’ancien prodige de Palmeiras restera en Espagne pour faire ses preuves. Endrick va maintenant se concentrer sur l’idée de gagner du temps de jeu derrière Mbappe alors que le Real Madrid se prépare pour la saison à venir sous la direction de Mourinho.
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