Endrick a décidé de ne pas quitter le Real Madrid cet été après un prêt réussi de six mois à Lyon, selon The Athletic. L'international brésilien est retourné en Espagne après avoir participé à la Coupe du monde 2026 et veut se battre pour sa place dans l'effectif.

Malgré le fort intérêt du club italien de l'AS Rome, l'attaquant de 20 ans est déterminé à s'imposer au Bernabéu plutôt que de repartir dans le cadre d'un autre prêt. Foot Mercato affirme que l'entraîneur principal Mourinho a été profondément impressionné par le jeune attaquant depuis son retour à l'entraînement de pré-saison, ouvrant ainsi la voie à son maintien à Madrid.