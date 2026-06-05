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Endrick avoue ne « pas parvenir à comprendre » Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold, malgré les appels quotidiens de son coéquipier du Real Madrid pour le soutenir
Le joueur brésilien fait son retour à l’issue de son prêt.
Endrick est de retour à Madrid après un prêt de six mois fructueux en Ligue 1 avec Lyon. Alors qu’il peinait auparavant à s’imposer au sein de l’attaque prestigieuse du Real Madrid, ce passage temporaire en France a permis au jeune joueur de 19 ans d’accumuler le temps de jeu indispensable pour retrouver son meilleur niveau. Grâce à ce regain de forme, l’attaquant, sous contrat au Bernabéu jusqu’en juin 2030, a décroché une place très convoitée au sein de l’équipe nationale.
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Endrick revient sur son passage difficile au Bernabéu.
L’attaquant adolescent attribue la forte camaraderie du vestiaire à son ability à garder les pieds sur terre malgré la difficile transition vers le football européen. Revenant sur son expérience lors d’une interview accordée à Men in Blazers sur YouTube, Endrick a déclaré : « La première année est toujours difficile.
On arrive dans un club avec des joueurs comme Luka Modric, Vinicius ou Rodrygo… C’est très difficile de jouer avec eux, mais on apprend énormément. J’ai pu mettre en pratique tout ce que j’ai appris à Lyon, et quand je reviendrai, je pourrai le montrer là-bas. »
Bien qu’il n’ait pas encore réussi à s’imposer dans le onze de départ, la jeune pépite brésilienne a pu compter sur un soutien émotionnel précieux, notamment grâce aux encouragements quotidiens de ses coéquipiers. Il a ajouté : « Bellingham m’appelle tous les jours. Quand j’étais déprimé, il me remontait le moral et on discutait. Il m’a beaucoup aidé. Trent aussi. Ce sont des joueurs très accessibles.
« J’essaie d’apprendre d’eux, y compris l’anglais, mais c’est impossible de les comprendre. »
L'attaquant retrouve le chemin des filets
Son départ temporaire du Santiago Bernabéu s’est révélé crucial pour le jeune prodige. Endrick explique : « Partir pour Lyon n’a pas été difficile. Au final, Dieu m’a dit que je devais y aller, alors j’y suis allé. Je n’avais pas peur ; c’est l’une des meilleures décisions de ma vie. J’avais besoin de jouer. J’ai pu marquer des buts, délivrer des passes décisives et accumuler du temps de jeu. »
En vue de la Coupe du monde, l’attaquant a exprimé sa fierté de porter le maillot de la Seleção tout en rendant hommage à un coéquipier emblématique et à son sélectionneur. Il a ajouté : « Disputer une Coupe du monde, c’est le summum. Représenter mon pays, c’est un rêve qui devient réalité.
La Coupe du monde est un événement majeur aux yeux du public et le Brésil n’a pas soulevé le trophée depuis quelque temps. Neymar possède l’ADN brésilien ; c’est l’un des meilleurs joueurs de notre histoire. Je m’entends à merveille avec Ancelotti, un entraîneur exceptionnel qui sait comprendre l’individu. Je sais qu’ils ont beaucoup de respect pour moi. »
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La campagne pour la Coupe du monde se profile
L'attaquant aborde la compétition en pleine forme, avec à son actif cinq buts et sept passes décisives en 16 matchs avec l'OL. Sous la houlette du sélectionneur Carlo Ancelotti, Endrick, déjà auteur de 16 sélections, visera à enrichir son palmarès aux côtés de Neymar, de retour en sélection.
Le Brésil entamera sa campagne dans le groupe C face au Maroc au MetLife Stadium, le samedi 13 juin, puis rencontrera Haïti et l’Écosse.