Endrick avoue ne « pas parvenir à comprendre » Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold, malgré les appels quotidiens de son coéquipier du Real Madrid pour le soutenir

L’attaquant adolescent attribue la forte camaraderie du vestiaire à son ability à garder les pieds sur terre malgré la difficile transition vers le football européen. Revenant sur son expérience lors d’une interview accordée à Men in Blazers sur YouTube, Endrick a déclaré : « La première année est toujours difficile.

On arrive dans un club avec des joueurs comme Luka Modric, Vinicius ou Rodrygo… C’est très difficile de jouer avec eux, mais on apprend énormément. J’ai pu mettre en pratique tout ce que j’ai appris à Lyon, et quand je reviendrai, je pourrai le montrer là-bas. »

Bien qu’il n’ait pas encore réussi à s’imposer dans le onze de départ, la jeune pépite brésilienne a pu compter sur un soutien émotionnel précieux, notamment grâce aux encouragements quotidiens de ses coéquipiers. Il a ajouté : « Bellingham m’appelle tous les jours. Quand j’étais déprimé, il me remontait le moral et on discutait. Il m’a beaucoup aidé. Trent aussi. Ce sont des joueurs très accessibles.

« J’essaie d’apprendre d’eux, y compris l’anglais, mais c’est impossible de les comprendre. »