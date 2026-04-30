Endrick admet avoir été surpris par la personnalité de Jude Bellingham après son arrivée au Real Madrid

L’attaquant brésilien a admis que les idées préconçues qu’il nourrissait à l’égard de l’ancien joueur du Borussia Dortmund se sont rapidement dissipées dès leurs premiers entraînements communs à Madrid. Le jeune homme de 19 ans salue l’aide précieuse de Bellingham, qui l’a aidé à surmonter son isolement lié à un temps de jeu limité et à la barrière de la langue.

Dans une interview accordée au Guardian, Endrick a décrit avec chaleur l’influence de la star anglaise, déclarant : « Bellingham a été très important pour moi. Il m’a fait me sentir le bienvenu au club. Je ne parlais pas très bien anglais, mais il a pris le temps de communiquer avec moi, a essayé de parler un peu espagnol, est resté à mes côtés et m’a donné des conseils. Son amitié a été précieuse lors de mes débuts au Real Madrid. Cela m’a vraiment marqué. J’avais une certaine image de lui avant mon arrivée, mais il s’est révélé complètement différent. C’est un joueur incroyable et, surtout, une personne incroyable en matière d’amitié. C’est ce qui m’a le plus impressionné chez lui. »