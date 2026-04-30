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Endrick admet avoir été surpris par la personnalité de Jude Bellingham après son arrivée au Real Madrid
« Bellingham comptait beaucoup pour moi »
L’attaquant brésilien a admis que les idées préconçues qu’il nourrissait à l’égard de l’ancien joueur du Borussia Dortmund se sont rapidement dissipées dès leurs premiers entraînements communs à Madrid. Le jeune homme de 19 ans salue l’aide précieuse de Bellingham, qui l’a aidé à surmonter son isolement lié à un temps de jeu limité et à la barrière de la langue.
Dans une interview accordée au Guardian, Endrick a décrit avec chaleur l’influence de la star anglaise, déclarant : « Bellingham a été très important pour moi. Il m’a fait me sentir le bienvenu au club. Je ne parlais pas très bien anglais, mais il a pris le temps de communiquer avec moi, a essayé de parler un peu espagnol, est resté à mes côtés et m’a donné des conseils. Son amitié a été précieuse lors de mes débuts au Real Madrid. Cela m’a vraiment marqué. J’avais une certaine image de lui avant mon arrivée, mais il s’est révélé complètement différent. C’est un joueur incroyable et, surtout, une personne incroyable en matière d’amitié. C’est ce qui m’a le plus impressionné chez lui. »
- AFP
Bénéficiant des conseils avisés de Luka Modric, joueur chevronné, le jeune milieu de terrain poursuit sa progression.
Si Bellingham lui a offert un soutien personnalisé, la légende croate Luka Modric lui a dispensé une véritable masterclass technique qui a laissé l’adolescent admiratif. Endrick a révélé que l’éthique de travail du milieu de terrain chevronné au Real lui avait servi de modèle pour réussir en tant que professionnel, avant le départ du joueur l’été dernier. La jeune pépite brésilienne a saisi chaque occasion d’absorber les conseils du vainqueur du Ballon d’Or 2018 lors de leurs séances communes sur le terrain d’entraînement.
Endrick témoigne : « Modric est, sans conteste, le joueur qui m’a le plus impressionné au Real Madrid. Il m’a énormément apporté dès ma première année, tant à l’entraînement qu’en match. C’était un véritable cours de maître. À 40 ans, il restait impressionnant. Il s’entraînait chaque jour ; quand il ne jouait pas, il se rendait au club pour ajouter des séances supplémentaires. Sa manière de jouer est incroyable. Il me conseillait sans cesse, m’indiquant ce que je devais faire sur le terrain. Cela m’a énormément aidé. C’est l’un des hommes les plus exceptionnels que j’ai jamais rencontrés dans le football. »
Lutter contre les blessures et les « nuits de doute »
Le parcours du jeune prodige n’a pas été sans embûches. Victime d’une lésion à la cuisse, il a été écarté des terrains durant trois mois en début de saison. Un manque de temps de jeu à Madrid a ensuite précipité son prêt à Lyon, même si le poids psychologique de cette blessure est resté lourd à porter. Endrick admet avoir ressenti une peur immense pour son intégrité physique et sa place au sein de la sélection brésilienne dirigée par Carlo Ancelotti.
« J’ai eu une blessure compliquée et j’ai perdu beaucoup de temps. Ça m’a tenu éloigné de nombreux matchs, des entraînements et du travail. Je ne pouvais pas jouer. Quand on se blesse, on perd tout. On perd la chance de se battre pour une place. Ce sont des choses qui échappent à mon contrôle », a-t-il révélé. « J’avais vraiment peur. J’ai pleuré plusieurs fois. C’est quelque chose qu’on fait en privé. Je ne savais pas comment gérer ma blessure ni à quoi m’attendre. On ne sait pas si on va faire une rechute, si on va garder sa force, si on va revenir plus faible. Ça vous affecte beaucoup. On a peur de l’avenir. Mais je savais que je devais continuer. Si j’avais eu une autre blessure, j’aurais dû revivre tout le processus. Je savais que quand je reviendrais, je devrais donner le meilleur de moi-même. »
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La dernière ligne droite avant la sélection pour la Coupe du monde
Actuellement en pleine forme en Ligue 1, où il totalise quatre buts et six passes décisives en 13 matchs sous le maillot de l’OL, Endrick vise désormais une place dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026. Après une entrée remarquée lors de la victoire amicale contre la Croatie en mars, où il a obtenu un penalty et délivré une passe décisive, l’attaquant affirme avoir enfin réussi à faire abstraction du bruit des réseaux sociaux pour se concentrer sur la tâche qui l’attend. À l’approche du tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la pression monte sur les jeunes stars de la Seleção, appelées à mettre fin à 24 ans de disette.
« Mon premier souhait est de disputer la Coupe du monde. Je dois être là-bas. C’est ma priorité. Avant de penser au titre, je dois bien faire mon travail à Lyon. Je suis concentré ici. Je dois bien jouer lors des matchs restants pour assurer ma place. Mon rêve est de disputer la Coupe du monde et d’aider mon pays. Je ferai de mon mieux pour aider le Brésil », conclut Endrick.