Endrick « a hâte » d'entamer un nouveau chapitre au Real Madrid et exprime sa gratitude envers le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, pour lui avoir donné sa chance en Coupe du monde

Endrick a affiché sa joie après avoir contribué à la qualification du Brésil pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, suite à une victoire 2-1 contre le Japon, lors d’un match où il a joué l’intégralité de la seconde période. Dans une déclaration à la presse rapportée par AS, l’attaquant est revenu sur son parcours récent.

« Je suis très heureux et reconnaissant envers Dieu, car ces six derniers mois ont été exceptionnels dans ma vie. Ma carrière a beaucoup évolué pendant cette période », a déclaré Endrick. Il a ajouté : « Au début de cette année, je ne jouais pas au Real Madrid, puis j’ai eu l’opportunité d’être prêté. Je remercie Dieu pour cela, et je remercie également Lyon de m’avoir ouvert ses portes et de m’avoir donné la chance de montrer mon potentiel et d’atteindre la Coupe du monde. »