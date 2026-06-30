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Endrick « a hâte » d'entamer un nouveau chapitre au Real Madrid et exprime sa gratitude envers le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, pour lui avoir donné sa chance en Coupe du monde
Endrick revient sur son prêt décisif à Lyon et son parcours en Coupe du monde
Endrick a affiché sa joie après avoir contribué à la qualification du Brésil pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, suite à une victoire 2-1 contre le Japon, lors d’un match où il a joué l’intégralité de la seconde période. Dans une déclaration à la presse rapportée par AS, l’attaquant est revenu sur son parcours récent.
« Je suis très heureux et reconnaissant envers Dieu, car ces six derniers mois ont été exceptionnels dans ma vie. Ma carrière a beaucoup évolué pendant cette période », a déclaré Endrick. Il a ajouté : « Au début de cette année, je ne jouais pas au Real Madrid, puis j’ai eu l’opportunité d’être prêté. Je remercie Dieu pour cela, et je remercie également Lyon de m’avoir ouvert ses portes et de m’avoir donné la chance de montrer mon potentiel et d’atteindre la Coupe du monde. »
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Les mèmes viraux circulent, tandis que la défense des choix de sélection d’Ancelotti s’organise.
Dès le coup d’envoi de la compétition, l’attention médiatique s’est concentrée sur Endrick et Carlo Ancelotti, les réseaux sociaux multipliant les mèmes viraux suggérant une tension entre le jeune attaquant et son entraîneur. L’international brésilien est resté sur le banc lors du match nul 1-1 face au Maroc, avant d’entrer en jeu pendant 26 minutes contre Haïti et seulement huit minutes face à l’Écosse.
Malgré le bruit ambiant, Endrick a pris la défense d’Ancelotti. Mettant fin aux rumeurs de conflit, il a déclaré : « C’est un excellent entraîneur, il a la tête sur les épaules. Je remercie Dieu qu’il soit là, car c’est un excellent entraîneur. Il ne va pas faire ce qui est le mieux pour Endrick, il ne va pas faire ce qui est le mieux pour les supporters, il va faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Il sait très bien comment je peux aider l’équipe. »
Ancelotti appelle à la patience, tandis qu'Endrick justifie déjà la confiance placée en lui.
Ancelotti n’avait cessé d’exhorter les supporters à faire preuve de patience, affirmant qu’Endrick aurait sa chance au moment opportun et saluant sa maturité. Ce moment est arrivé face au Japon, lorsqu’Ancelotti a fait entrer Endrick à la mi-temps, une décision tactique qui s’est avérée payante. Endrick a adressé un message de remerciement particulier à Ancelotti pour cette confiance.
« Je suis très reconnaissant envers l’entraîneur, car il sait parfaitement ce que chaque joueur peut apporter », a déclaré Endrick. « Il m’a donné ma chance en début de seconde mi-temps pour aider l’équipe à renverser la situation, et nous avons réussi à remporter la victoire. » Ce remplacement a permis à Endrick d’avoir un impact significatif sur le terrain, lui permettant ainsi de tourner définitivement la page sur ses frustrations du début du tournoi.
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Quelle sera la prochaine étape pour Endrick et le Brésil ?
« Je vis un moment formidable avec l'équipe nationale du Brésil et je savoure chaque minute de cette Coupe du monde », a conclu Endrick. « Une fois le tournoi terminé, j'ai hâte de retourner au Real Madrid et d'y entamer un nouveau chapitre. » Endrick va désormais se préparer pour les huitièmes de finale, en espérant que ses bonnes performances lui permettront de décrocher une place de titulaire à son retour au Real Madrid.