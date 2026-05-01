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Endrick à Arsenal ? Une légende des Gunners souhaite que ce « cheval fou », mis à l'écart par le Real Madrid, apporte ses « immenses qualités » en Premier League
Petit recommande à Arsenal de recruter Endrick.
Petit estime qu’Arsenal devrait envisager de recruter Endrick, jeune attaquant du Real Madrid actuellement prêté à Lyon, alors qu’Arteta cherche à renforcer ses options offensives. Malgré un temps de jeu limité depuis son arrivée en Espagne, le Brésilien pourrait trouver en Premier League un cadre propice à son épanouissement.
Malgré ce manque de temps de jeu, l’ancien milieu de terrain des Gunners estime que la Premier League offrirait un cadre propice à la progression du jeune attaquant et que le club londonien pourrait être la destination idéale pour exprimer pleinement son talent.
- AFP
Petit salue le talent, mais pointe les lacunes
Invité d’Andy’s Bet Club, Petit a salué le potentiel d’Endrick tout en estimant que le jeune attaquant, âgé de 19 ans, devait encore peaufiner certains aspects de son jeu.
« Il est très jeune, il n’a que 19 ans », a déclaré Petit. « C’est un joueur très talentueux, mais c’est encore un peu un cheval fou débordant d’énergie. Sur le terrain, il peut parfois se montrer un peu trop individualiste. Toutefois, il est conscient de ses immenses qualités. »
« Il doit intégrer un environnement adapté pour progresser et s’épanouir, car c’est un véritable diamant. Quel club pourrait lui convenir ? Franchement, vu son profil, je le verrais parfaitement à Arsenal. »
Perspectives d’avenir du football brésilien et défis actuels de la sélection nationale
Endrick est largement considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du Brésil et devrait jouer un rôle important au sein de l’équipe nationale dans les années à venir. Cependant, Petit a également fait part de ses inquiétudes quant à l’orientation actuelle de la sélection brésilienne.
« Endrick pourrait briller lors de la Coupe du monde, mais le Brésil n’est plus l’équipe d’antan ; elle a perdu son jeu caractéristique », a-t-il expliqué. « J’ai suivi le match contre la France aux États-Unis il y a trois semaines, et nous les avons à nouveau battus. »
« J’ai analysé le groupe : certes, plusieurs cadres étaient absents, mais j’ai pensé : “Wow, la Seleção a bien changé.” Je me souviens de tous les grands noms qui ont porté ce maillot. Endrick, lui, a quelque chose de spécial. Il peut faire la différence lors de la Coupe du monde ; il mérite sa place dans le onze de départ. »
- (C)Getty Images
L’avenir d’un jeune joueur du Real Madrid semble incertain.
Pour l’instant, l’avenir immédiat d’Endrick est lié au Real Madrid, où il lutte pour obtenir du temps de jeu au sein d’un effectif riche en stars. La décision du club de le conserver à Madrid ou de l’envoyer ailleurs pour qu’il dispose de davantage de minutes pourrait s’avérer décisive pour la suite de sa progression.
De son côté, Arsenal continue d’évaluer des renforts offensifs alors qu’Arteta cherche à renforcer son effectif, et un jeune attaquant très prometteur comme Endrick pourrait constituer une option à long terme si l’occasion se présentait.