Endrick à Arsenal ? Une légende des Gunners souhaite que ce « cheval fou », mis à l'écart par le Real Madrid, apporte ses « immenses qualités » en Premier League

Endrick est largement considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du Brésil et devrait jouer un rôle important au sein de l’équipe nationale dans les années à venir. Cependant, Petit a également fait part de ses inquiétudes quant à l’orientation actuelle de la sélection brésilienne.

« Endrick pourrait briller lors de la Coupe du monde, mais le Brésil n’est plus l’équipe d’antan ; elle a perdu son jeu caractéristique », a-t-il expliqué. « J’ai suivi le match contre la France aux États-Unis il y a trois semaines, et nous les avons à nouveau battus. »

« J’ai analysé le groupe : certes, plusieurs cadres étaient absents, mais j’ai pensé : “Wow, la Seleção a bien changé.” Je me souviens de tous les grands noms qui ont porté ce maillot. Endrick, lui, a quelque chose de spécial. Il peut faire la différence lors de la Coupe du monde ; il mérite sa place dans le onze de départ. »