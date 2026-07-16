« Encore une fois, il manque la dernière pièce du puzzle » : Harry Kane, envahi par un « sentiment de vide » après l'élimination de l'Angleterre de la Coupe du monde, publie un communiqué émouvant

Les espoirs de l’Angleterre d’atteindre sa première finale de Coupe du monde depuis 1966 ont été anéantis de manière spectaculaire, l’Argentine ayant réussi un retour en fin de match pour s’imposer 2-1. Bien qu’Anthony Gordon ait donné l’avantage aux Three Lions en début de seconde mi-temps en reprenant un centre de Morgan Rogers, les buts inscrits en fin de match par Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont complètement renversé la situation.

Cette défaite a laissé le groupe sous le choc, en particulier le capitaine Kane. L’attaquant du Bayern Munich a publié un communiqué émouvant à l’intention des supporters et de ses coéquipiers, alors qu’il digérait un nouvel échec de justesse sur la scène internationale.