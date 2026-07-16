AFP
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« Encore une fois, il manque la dernière pièce du puzzle » : Harry Kane, envahi par un « sentiment de vide » après l'élimination de l'Angleterre de la Coupe du monde, publie un communiqué émouvant
Élimination cruelle en demi-finale
Les espoirs de l’Angleterre d’atteindre sa première finale de Coupe du monde depuis 1966 ont été anéantis de manière spectaculaire, l’Argentine ayant réussi un retour en fin de match pour s’imposer 2-1. Bien qu’Anthony Gordon ait donné l’avantage aux Three Lions en début de seconde mi-temps en reprenant un centre de Morgan Rogers, les buts inscrits en fin de match par Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont complètement renversé la situation.
Cette défaite a laissé le groupe sous le choc, en particulier le capitaine Kane. L’attaquant du Bayern Munich a publié un communiqué émouvant à l’intention des supporters et de ses coéquipiers, alors qu’il digérait un nouvel échec de justesse sur la scène internationale.
Le discours émouvant de Kane
Sur ses réseaux sociaux, Kane s’est montré franc quant à la douleur causée par cette élimination. « Aucun mot n’est assez fort en ce moment pour surmonter ce sentiment de vide au creux de l’estomac », a-t-il écrit. « Nous étions proches, vraiment proches d’une nouvelle finale, mais cela n’a pas suffi. Nous avons tout donné pendant ces sept dernières semaines, et cet échec est dur à accepter ! Je sais que les attentes sont élevées, et à juste titre ; cela fait maintenant huit ans que nous frappons à la porte, mais il nous manque encore une fois la dernière pièce du puzzle ! »
L’attaquant, meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, a insisté sur la nécessité de combler l’écart entre prétendants et vainqueurs. « C’est là-dessus qu’il faut réfléchir, analyser et progresser. Je suis très fier des garçons et de ce que nous avons montré tout au long de ce tournoi : nous avons surmonté des matchs et des conditions difficiles », a-t-il conclu.
Un message de résilience
À 32 ans, certains observateurs estimaient que cette Coupe du monde pourrait être la dernière chance de Kane de soulever le trophée suprême. Pourtant, l’attaquant a affiché une détermination sereine, insistant sur la résilience indispensable au plus haut niveau.
« Viser la gloire ne garantit pas de l'atteindre. Il faut se battre, tomber, se relever et repartir de plus belle, et c'est ce que nous ferons ; il n'y a pas d'autre choix que de continuer à y croire et à avancer », a déclaré Kane. Il a conclu son message en remerciant les fidèles supporters anglais : « Merci à chaque supporter qui a fait le déplacement et qui nous a apporté son soutien dans les stades. Merci à tous les supporters restés chez eux de croire en nous. Merci aux joueurs et au staff pour tout ce que vous avez donné. Comme toujours, qu’il s’agisse d’une victoire ou d’une défaite, nous en tirons les enseignements et nous repartons de plus belle ! »
- Getty Images Sport
Une rencontre est encore à disputer.
Malgré la déception de l’élimination en demi-finale, le parcours de l’Angleterre dans le tournoi n’est pas encore terminé : les Three Lions affrontent la France samedi en petite finale.
S’exprimant après la défaite, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a reconnu la difficulté de se préparer pour un match qu’aucune des deux équipes n’aurait souhaité disputer. « Aucun de nos joueurs, ni aucun des joueurs français, ne souhaite disputer ce match », a déclaré Tuchel aux journalistes. « Ils veulent disputer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir. Tout le monde joue pour remporter la Coupe du monde, mais c'est ainsi. Nous avons un jour de récupération de moins que la France, mais nous aborderons cette rencontre avec professionnalisme. »
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