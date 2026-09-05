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Encore une avance gâchée ! Bournemouth entre dans l’histoire de la Premier League pour de mauvaises raisons, tandis que Marco Rose admet sa frustration
Un effondrement historique à St James' Park
Bournemouth a signé un morceau d’histoire dont la Premier League se serait bien passée samedi après-midi, en devenant la toute première équipe à inscrire le but d’ouverture lors de chacun de ses trois premiers matches d’une saison sans enregistrer la moindre victoire.
Les Cherries semblaient avoir un contrôle total à Tyneside lorsque Marcus Tavernier a ouvert le score après seulement neuf minutes, avant qu’un but contre son camp de Malick Thiaw ne double leur avantage. Cependant, malgré leur domination, ils ont laissé Newcastle revenir dans la partie, devant finalement se contenter d’un point après l’égalisation de Jacob Ramsey à la 88e minute, qui a stupéfié les visiteurs.
Ce résultat s’inscrit dans une série frustrante pour les hommes de Rose, qui ont désormais laissé filer sept points après avoir mené au score lors de leurs trois premiers matches. Lors de la première journée, ils avaient pris l’avantage contre Manchester City avant de s’incliner 2-1 sur un but tardif de Josko Gvardiol. Ils ont ensuite mené contre Everton, avant d’être rejoints par une égalisation de James Tarkowski dans le temps additionnel.
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Rose revient sur les occasions manquées
S'exprimant après le coup de sifflet final, l'entraîneur de Bournemouth, Rose, affichait une mine frustrée, mais a tenté de rester positif au sujet du style de jeu de son équipe. « Je fais de mon mieux. Les gars aussi. Ce n'est pas intentionnel. Parfois, il y a des périodes où ce genre de choses arrive. Nous devons aller chercher notre première victoire en Premier League pour calmer ce genre de discours. Concernant les points, je ne suis pas content. Nous n'en avons que deux pour l'instant. À ce niveau, tout est une question de résultats. Mais en termes de performance, je vois beaucoup de bonnes choses », a expliqué Rose.
Il a ajouté : « C'est comme ça. Nous avons très bien commencé. Nous avons fait une très bonne première période. Notre pressing a été impressionnant. L'adversaire n'avait aucune solution. Nous avons marqué deux buts et nous avons eu d'autres occasions. Ensuite, nous avons encaissé pratiquement sur la première occasion de l'adversaire. En seconde période, nous avons un peu baissé dans tous les domaines. Même si nous n'avons pas vraiment été mis en danger dans notre surface, nous avons encore encaissé un but en fin de match. »
La résilience de Newcastle sous Matthias Jaissle
Pour Newcastle, ce match nul témoigne de leur combativité sous les ordres du nouvel entraîneur Matthias Jaissle. Newcastle United reste invaincu en ce début de nouvelle saison avec cinq points pris en trois matches, malgré un été marqué par d'importants bouleversements et les départs de joueurs clés comme Anthony Gordon et Bruno Guimaraes.
Jaissle a reconnu avoir des sentiments mitigés au sujet de la performance, admettant que son équipe a été dominée pendant de longues périodes. « Des sentiments mitigés. Heureux de cet état d'esprit, de cette conviction que les garçons ont montrés jusqu'au bout, avec le public.
Ramsey a souligné l'importance du résultat pour faire taire les critiques, déclarant : « Nos trois premiers matches ont été vraiment bons : malchanceux de ne pas gagner contre Liverpool, un résultat brillant contre Tottenham et une bonne performance aujourd'hui.
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Le chemin qui attend Bournemouth
Tandis que Newcastle regarde vers le haut, la pression commence à monter sur Rose pour transformer des performances dominantes en trois points. Le calendrier offre peu de répit, alors que Bournemouth se prépare à une période chargée qui comprend des engagements en coupe et une incursion en Ligue Europa.
L’entraîneur est parfaitement conscient que les exigences physiques et mentales qui pèsent sur son effectif ne vont faire qu’augmenter. « Nous devons rester unis. Je sais à quel point c’est exigeant pour un club qui n’a pas l’habitude de disputer autant de compétitions. Cela va devenir vraiment difficile pour nous.
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