Bournemouth a signé un morceau d’histoire dont la Premier League se serait bien passée samedi après-midi, en devenant la toute première équipe à inscrire le but d’ouverture lors de chacun de ses trois premiers matches d’une saison sans enregistrer la moindre victoire.

Les Cherries semblaient avoir un contrôle total à Tyneside lorsque Marcus Tavernier a ouvert le score après seulement neuf minutes, avant qu’un but contre son camp de Malick Thiaw ne double leur avantage. Cependant, malgré leur domination, ils ont laissé Newcastle revenir dans la partie, devant finalement se contenter d’un point après l’égalisation de Jacob Ramsey à la 88e minute, qui a stupéfié les visiteurs.

Ce résultat s’inscrit dans une série frustrante pour les hommes de Rose, qui ont désormais laissé filer sept points après avoir mené au score lors de leurs trois premiers matches. Lors de la première journée, ils avaient pris l’avantage contre Manchester City avant de s’incliner 2-1 sur un but tardif de Josko Gvardiol. Ils ont ensuite mené contre Everton, avant d’être rejoints par une égalisation de James Tarkowski dans le temps additionnel.



