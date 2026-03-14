Getty Images Sport
Traduit par
« Encore un système complètement différent » : Alan Shearer fustige Pep Guardiola et estime que Manchester City « a eu ce qu’il méritait » après sa déroute face au Real Madrid
Manchester City s'incline face au Real Madrid
Après le match, la tactique et le choix des joueurs de Guardiola ont été passés au crible. Bien que son équipe soit revenue dans la partie en deuxième mi-temps, la formation expérimentale de l'entraîneur espagnol n'a pas produit le résultat escompté, exposant ainsi son équipe aux assauts de Madrid. Manchester City peut toutefois se réjouir que Gianluigi Donnarumma ait arrêté le penalty de Vinicius et maintenu l'écart à trois buts, plutôt qu'à quatre, avant le match retour.
- Getty Images Sport
La tactique de Guardiola jugée trop audacieuse
L'approche tactique de Guardiola a surpris Shearer. Le style offensif souhaité par l'entraîneur n'a pas porté ses fruits, le Real Madrid ayant réussi à punir Manchester City en contre-attaque. L'ancien attaquant de Newcastle a déclaré à Betfair : « J'ai été très surpris de voir autant de changements chez City et j'ai été un peu surpris de voir une composition aussi offensive. Je suppose que Pep pensait pouvoir aller là-bas et les battre parce qu'ils n'ont pas été très performants. J'ai vu le Real Madrid à plusieurs reprises. Mais compte tenu de son histoire dans cette compétition, c'est probablement là qu'il se réveille. »
Bien qu'il critique la tactique de Guardiola, Shearer espère tout de même que l'entraîneur trouvera la formule idéale pour renverser la situation lorsque City accueillera Madrid lors du match retour. Il a déclaré : « C'est là que ça compte vraiment pour le Real Madrid. Ils l'ont clairement montré hier soir et ils ont littéralement puni City. Ils ont raté un penalty ; ça aurait pu être quatre, et tout aurait été fini. Avec un score de 3-0, ce n'est pas le cas. J'ai déjà assisté à des matchs où un retard de trois buts a été comblé. Je pense que tout se jouera sur le premier but la semaine prochaine. Si le Real Madrid marque le premier but, c'est fini. Si c'est City qui le marque, alors tout reste à jouer. »
Les chances de Manchester City en Premier League
Guardiola est encore sous contrat jusqu'à l'été prochain. Cependant, les rumeurs concernant son départ à la fin de la saison vont bon train, alors que Manchester City peine à suivre le rythme d'Arsenal en tête du classement de la Premier League. « Il y a eu beaucoup de rumeurs, et Pep semble toujours les démentir, mais elles ne s'éteignent pas », a ajouté Shearer. « Nous ne faisons que supposer. Mais je dirais qu'ils sont toujours en finale d'une compétition de coupe, et qu'ils sont en quarts de finale de la FA Cup. Ils doivent encore affronter Arsenal à domicile. Ils ont sept points de retard, mais ils ont un match en moins. Même si la semaine prochaine ne se passe pas comme prévu, ils ont encore la possibilité de faire une très grande saison. Mais, et il y a un mais, ils ont du pain sur la planche en championnat. »
- Getty Images Sport
La ville ne peut plus se permettre le moindre faux pas
À neuf journées de la fin du championnat, City doit éviter de reproduire les mêmes erreurs que lors de son match nul contre Nottingham Forest la dernière fois. De plus, West Ham, qu'ils affrontent samedi, n'est pas une équipe à prendre à la légère, compte tenu des progrès récents des Hammers.
« Chaque match compte à ce stade de la saison, chaque erreur, chaque faute », a expliqué Shearer. « Ils ont commis une énorme erreur lors de leur match à domicile contre Forest, qui s'est soldé par un match nul 2-2, surtout compte tenu de la position de Forest au classement. Et ils ont un autre match difficile ce week-end, à l'extérieur contre West Ham. West Ham a vraiment retrouvé sa forme. C'est la fin de la saison. »
Publicité