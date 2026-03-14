« Encore un système complètement différent » : Alan Shearer fustige Pep Guardiola et estime que Manchester City « a eu ce qu’il méritait » après sa déroute face au Real Madrid

L'approche tactique de Guardiola a surpris Shearer. Le style offensif souhaité par l'entraîneur n'a pas porté ses fruits, le Real Madrid ayant réussi à punir Manchester City en contre-attaque. L'ancien attaquant de Newcastle a déclaré à Betfair : « J'ai été très surpris de voir autant de changements chez City et j'ai été un peu surpris de voir une composition aussi offensive. Je suppose que Pep pensait pouvoir aller là-bas et les battre parce qu'ils n'ont pas été très performants. J'ai vu le Real Madrid à plusieurs reprises. Mais compte tenu de son histoire dans cette compétition, c'est probablement là qu'il se réveille. »

Bien qu'il critique la tactique de Guardiola, Shearer espère tout de même que l'entraîneur trouvera la formule idéale pour renverser la situation lorsque City accueillera Madrid lors du match retour. Il a déclaré : « C'est là que ça compte vraiment pour le Real Madrid. Ils l'ont clairement montré hier soir et ils ont littéralement puni City. Ils ont raté un penalty ; ça aurait pu être quatre, et tout aurait été fini. Avec un score de 3-0, ce n'est pas le cas. J'ai déjà assisté à des matchs où un retard de trois buts a été comblé. Je pense que tout se jouera sur le premier but la semaine prochaine. Si le Real Madrid marque le premier but, c'est fini. Si c'est City qui le marque, alors tout reste à jouer. »