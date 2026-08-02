Tottenham aurait reçu le feu vert pour tenter de recruter la star de Galatasaray Osimhen, selon CaughtOffside. Le média affirme que les Spurs sont prêts à proposer une offre comprise entre 50 et 55 millions de livres sterling, même si le géant turc réclame un montant plus proche de 65 millions de livres sterling.

Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle. Tottenham a reçu l’aval sportif pour ouvrir des négociations formelles, et l’international nigérian, présenté comme le « meilleur attaquant du monde » par le sélectionneur de son équipe nationale Eric Chelle, serait ouvert à l’idée de rejoindre le projet de Roberto De Zerbi.

Le club du nord de Londres a déjà beaucoup dépensé lors de ce mercato, avec plus de 230 millions de livres sterling investis dans de nouveaux talents. Des recrues comme Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke sont arrivées, mais les dirigeants souhaitent ajouter davantage de puissance offensive avant la date limite.







