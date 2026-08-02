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Encore un gros coup ! Tottenham accélère dans sa poursuite ambitieuse du « meilleur attaquant du monde » à 65 M£ après des dépenses de près de 240 M£
Tottenham vise un transfert sensationnel pour Osimhen
Tottenham aurait reçu le feu vert pour tenter de recruter la star de Galatasaray Osimhen, selon CaughtOffside. Le média affirme que les Spurs sont prêts à proposer une offre comprise entre 50 et 55 millions de livres sterling, même si le géant turc réclame un montant plus proche de 65 millions de livres sterling.
Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle. Tottenham a reçu l’aval sportif pour ouvrir des négociations formelles, et l’international nigérian, présenté comme le « meilleur attaquant du monde » par le sélectionneur de son équipe nationale Eric Chelle, serait ouvert à l’idée de rejoindre le projet de Roberto De Zerbi.
Le club du nord de Londres a déjà beaucoup dépensé lors de ce mercato, avec plus de 230 millions de livres sterling investis dans de nouveaux talents. Des recrues comme Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke sont arrivées, mais les dirigeants souhaitent ajouter davantage de puissance offensive avant la date limite.
- AFP
De Zerbi face au dilemme Richarlison
La volonté de recruter un nouvel attaquant intervient dans un contexte de flou autour de l'avenir de Richarlison. De Zerbi admet ne pas savoir si l'ancien attaquant d'Everton restera au Tottenham Hotspur Stadium pour la saison à venir.
« Je ne sais pas parce que je l'aime comme joueur et comme homme », a expliqué De Zerbi. « Il est incroyable en termes d'attitude et de comportement. Mais, au final, nous devons respecter ce qu'il veut faire. Je n'ai pas bien compris parce que parfois il dit qu'il veut rester, parfois il veut partir. »
Malgré cette incertitude, l'entraîneur a salué l'éthique de travail du Brésilien et son impact. Trouver un remplaçant direct sera un défi si son départ se concrétise.
« Il a marqué 12 buts la saison dernière, non pas par chance mais parce qu'il sait marquer », a ajouté De Zerbi. « Nous l'aimons tous, ses coéquipiers, le club et le staff, parce qu'il travaille dur chaque jour, sérieusement chaque jour, et nous ne pouvons rien lui reprocher sur le terrain. »
Une reconstruction radicale après avoir frôlé la relégation
Cette agressive frénésie de dépenses de 237 M£ intervient en réponse directe à une période nationale désastreuse pour Tottenham. Le club a enchaîné deux 17es places en Premier League, n’échappant que de justesse à la relégation lors de la dernière journée de la saison passée.
La direction de Tottenham est désormais déterminée à fournir à De Zerbi un effectif capable de remonter au classement, afin de s’assurer de ne jamais répéter les échecs des deux dernières campagnes.
- Getty Images
Dernière ligne droite d’un mercato colossal
Tottenham va désormais chercher à combler l’écart de valorisation de 10 M£ avec Galatasaray afin de faire venir Osimhen dans le nord de Londres. Pendant ce temps, De Zerbi doit tenir des discussions cruciales avec Richarlison pour clarifier l’avenir du Brésilien avant la date limite du mercato.
Si Tottenham parvient à s’attacher les services d’Osimhen et à régler ses transferts dans le sens des départs, cela viendrait couronner l’une des reconstructions estivales les plus agressives de l’histoire du club.
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