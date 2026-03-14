Encore sur le banc ! Harry Kane est désigné remplaçant du Bayern Munich pour le deuxième match d'affilée, tandis que Nicolas Jackson, en grande forme, conserve sa place

Le capitaine anglais se retrouve en terrain inconnu à la BayArena, puisqu’il débutera sur le banc lors du match décisif de samedi. Après avoir été gêné par une blessure au mollet, l’attaquant n’a pas réussi à supplanter Jackson, en grande forme, qui continue de mener l’attaque du géant bavarois.

C'est le deuxième match consécutif que Kane rate dans le onze de départ, après avoir également débuté sur le banc en Ligue des champions en milieu de semaine. La décision de Kompany témoigne d'une approche prudente concernant la condition physique de son joueur phare, privilégiant sa disponibilité à long terme plutôt qu'une participation immédiate dans le onze de départ.