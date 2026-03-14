AFP
Traduit par
Encore sur le banc ! Harry Kane est désigné remplaçant du Bayern Munich pour le deuxième match d'affilée, tandis que Nicolas Jackson, en grande forme, conserve sa place
Kane est de nouveau sur le banc
Le capitaine anglais se retrouve en terrain inconnu à la BayArena, puisqu’il débutera sur le banc lors du match décisif de samedi. Après avoir été gêné par une blessure au mollet, l’attaquant n’a pas réussi à supplanter Jackson, en grande forme, qui continue de mener l’attaque du géant bavarois.
C'est le deuxième match consécutif que Kane rate dans le onze de départ, après avoir également débuté sur le banc en Ligue des champions en milieu de semaine. La décision de Kompany témoigne d'une approche prudente concernant la condition physique de son joueur phare, privilégiant sa disponibilité à long terme plutôt qu'une participation immédiate dans le onze de départ.
Les problèmes de blessures persistent pour Kompany
Les préparatifs du Bayern en vue de son déplacement à la BayArena ont été perturbés par une liste de blessés importante, notamment parmi les gardiens. Manuel Neuer étant toujours indisponible en raison d’une déchirure musculaire et Jonas Urbig souffrant d’une commotion cérébrale, c’est le vétéran Sven Ulreich qui sera titularisé dans les cages.
La ligne défensive est également privée de joueurs clés, Alphonso Davies étant toujours absent en raison d'une élongation aux ischio-jambiers et Hiroki Ito poursuivant sa convalescence suite à une déchirure musculaire. Cela a contraint Kompany à remanier sa défense, en alignant Josip Stanisic et Konrad Laimer comme arrières latéraux aux côtés de la paire de défenseurs centraux composée de Dayot Upamecano et Jonathan Tah.
Kane devrait faire son retour en deuxième mi-temps
Le milieu de terrain sera piloté par Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, tandis que Leon Goretzka figurera une nouvelle fois parmi les remplaçants. La sélection de Lennart Karl au poste de milieu offensif témoigne de la confiance que Kompany continue d'accorder aux jeunes espoirs du club en cette période chargée de la saison nationale et européenne.
Kane, quant à lui, devrait faire son entrée pour dynamiser la seconde mi-temps, après avoir été remplaçant non utilisé lors du dernier match en Italie.
- Getty
La quête incessante de trophées du Bayern
Le Bayern Munich occupe actuellement la tête du classement de la Bundesliga, avec 11 points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième. Les Bavarois sont toujours en lice pour le triplé, puisqu’ils participent également à la Ligue des champions et à la Coupe d’Allemagne. Après ce match, ils se concentreront sur la scène européenne, où ils affronteront l’Atalanta lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Publicité