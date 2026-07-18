Encore plus de buts mémorables ! Kylian Mbappé dépasse Lionel Messi dans deux classements à la fois

Au micro juste après la rencontre, Mbappé a écarté les félicitations. « Léo va marquer demain, c'est certain », a lancé l'attaquant de 27 ans. À la mi-temps, les Bleus étaient menés 0-4 par l'Angleterre, avant que Mbappé ne lance personnellement la remontée.

Il a inscrit les buts du 1-4 et du 3-4, et a entre-temps offert le 2-4 à Bradley Barcola, entré en cours de jeu. Finalement, des réalisations tardives de Bukayo Saka et Jude Bellingham ont permis à l’Angleterre de l’emporter.