Lors de la défaite 4-6 contre l'Angleterre dans ce match de la troisième place complètement fou, Mbappé a inscrit ses neuvième et dixième buts du tournoi, ainsi que ses 21e et 22e buts en Coupe du monde. Messi, qui disputera dimanche la finale contre l'Espagne avec l'Argentine, totalise huit buts dans le tournoi en cours et 21 en phases finales de Coupe du monde.
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Encore plus de buts mémorables ! Kylian Mbappé dépasse Lionel Messi dans deux classements à la fois
Au micro juste après la rencontre, Mbappé a écarté les félicitations. « Léo va marquer demain, c'est certain », a lancé l'attaquant de 27 ans. À la mi-temps, les Bleus étaient menés 0-4 par l'Angleterre, avant que Mbappé ne lance personnellement la remontée.
Il a inscrit les buts du 1-4 et du 3-4, et a entre-temps offert le 2-4 à Bradley Barcola, entré en cours de jeu. Finalement, des réalisations tardives de Bukayo Saka et Jude Bellingham ont permis à l’Angleterre de l’emporter.
- Getty/GOAL
Kylian Mbappé égale le record de Gerd Müller
Avec dix buts au compteur, Mbappé détient le meilleur total de buts marqués lors d’une phase finale de Coupe du monde au XXIe siècle. Auparavant, Gerd Müller avait inscrit dix buts pour la sélection allemande lors du tournoi 1970 au Mexique.
Müller n’avait toutefois eu besoin que de six matchs pour y parvenir, tandis que Mbappé en a nécessité huit.
Épaulé par Michael Olise, pensionnaire du Bayern Munich, l’attaquant vedette du Real Madrid a également établi, depuis le début de la collecte détaillée des données en 1966, un nouveau record : l’ailier français a directement participé à cinq des dix réalisations de Mbappé. Une telle complicité entre deux joueurs n’avait encore jamais été observée.
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