90'+8' – Messi tente à nouveau sa chance sur coup franc, loin du but : le ballon frôle le cadre.





90'+5 – DEUXIÈME BUT DE L'ARGENTINE, MESSI ! Le numéro 10 signe un doublé et atteint 18 réalisations en Coupe du monde : après un échange confus, il double la mise. Schlager repousse d’abord une tentative d’Alvarez, puis le ballon revient à la Pulga qui ne se trompe pas. Cinq buts marqués par l’Argentine en cinq occasions.





90' - Occasion Autriche : Danso dévie de la tête pour Wimmer, qui frôle l'égalisation.





86' – Double occasion pour Nico González et Enzo Fernández : la frappe du premier est contrée au dernier moment et le second ne peut conclure.





73' - Nico González, de la tête sur un centre de Messi suite à un coup franc, frôle le doublé.





55' – L'Autriche répond : coup franc de Sabitzer depuis la gauche, repoussé par Dibu Martínez.





39' - MESSI ÉCRIT L'HISTOIRE : IL OUVRE LE SCORE ET DÉPASSE KLOSE ! Almada lance Medina à gauche, centre au premier poteau et frappe instantanée du gauche du numéro 10 ; le ballon glisse à la droite d'un Schlager impuissant. 17e but en Coupe du monde : il devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Il s’agit du quatrième but de l’Argentine en autant de réalisations dans cette Coupe du monde.





31' – Schlager et Alaba sauvent à nouveau l'Autriche : passe en profondeur de Messi vers Enzo Fernández, le gardien sort bien, la Pulga reprend, mais l'ancien Madrilène et Bavarois repousse le ballon sur la ligne.





19' – Messi à deux doigts du but ! Une passe géniale en profondeur de Lautaro Martinez le lance dans la surface, mais le n°10 se heurte encore à Schlager, bien aidé par Alaba.





9' –MESSI MANQUE SON PENALTY, L'ARGENTINE RESTE À 0-0 ! Le numéro 10 enroule trop sa frappe, qui passe à côté du cadre.





7' – Après consultation de la VAR, l'arbitre accordele penalty pour une faute de Posch sur Lautaro.





3' – Lautaro Martinez réclame un penalty ! L’attaquant de l’Inter est lancé en profondeur dans la surface par Messi ; Posch et Schlager interviennent et le font tomber, ne touchant le ballon qu’à la fin, mais l’arbitre ne siffle pas.