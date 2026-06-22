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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Encore et toujours Messi : l’Argentin signe un doublé, 2-0 contre l’Autriche, et bat un nouveau record. L’Albiceleste file vers les seizièmes de finale de la Coupe du monde

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Deuxième journée de la Coupe du monde 2026

Argentine - Autriche : 2-0

Buteurs : Messi (Arg, 39'), Messi (Arg, 90'+5').


Leschampions du monde en titre, dirigés par Lionel Scaloni, ont donc confirmé leur statut en s’imposant 2-0 à l’AT&T Stadium d’Arlington (coup d’envoi à 19 h), dans le cadre du groupe J. Les coéquipiers de Messi, déjà vainqueurs 3-0 de l’Algérie grâce à un triplé de leur capitaine, assurent ainsi leur qualification et devraient même terminer en tête du groupe, tandis que l’Autriche d’Arnautovic, auteur d’un succès 1-0 contre la Jordanie, compte désormais trois points. La « Pulga » a tout fait : un doublé signé d’un tir plat du gauche et de sa ténacité, cinq buts marqués sur les cinq de l’Argentine, et désormais meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations, devant Klose. Il a même manqué un penalty, sinon il aurait à nouveau signé un triplé.



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  • LES BUTS ET LES ACTIONS DÉCISIVES :

    90'+8' – Messi tente à nouveau sa chance sur coup franc, loin du but : le ballon frôle le cadre.


    90'+5 – DEUXIÈME BUT DE L'ARGENTINE, MESSI ! Le numéro 10 signe un doublé et atteint 18 réalisations en Coupe du monde : après un échange confus, il double la mise. Schlager repousse d’abord une tentative d’Alvarez, puis le ballon revient à la Pulga qui ne se trompe pas. Cinq buts marqués par l’Argentine en cinq occasions.


    90' - Occasion Autriche : Danso dévie de la tête pour Wimmer, qui frôle l'égalisation.


    86' – Double occasion pour Nico González et Enzo Fernández : la frappe du premier est contrée au dernier moment et le second ne peut conclure.


    73' - Nico González, de la tête sur un centre de Messi suite à un coup franc, frôle le doublé.


    55' – L'Autriche répond : coup franc de Sabitzer depuis la gauche, repoussé par Dibu Martínez.


    39' - MESSI ÉCRIT L'HISTOIRE : IL OUVRE LE SCORE ET DÉPASSE KLOSE ! Almada lance Medina à gauche, centre au premier poteau et frappe instantanée du gauche du numéro 10 ; le ballon glisse à la droite d'un Schlager impuissant. 17e but en Coupe du monde : il devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Il s’agit du quatrième but de l’Argentine en autant de réalisations dans cette Coupe du monde.


    31' – Schlager et Alaba sauvent à nouveau l'Autriche : passe en profondeur de Messi vers Enzo Fernández, le gardien sort bien, la Pulga reprend, mais l'ancien Madrilène et Bavarois repousse le ballon sur la ligne.


    19' – Messi à deux doigts du but ! Une passe géniale en profondeur de Lautaro Martinez le lance dans la surface, mais le n°10 se heurte encore à Schlager, bien aidé par Alaba.


    9' –MESSI MANQUE SON PENALTY, L'ARGENTINE RESTE À 0-0 ! Le numéro 10 enroule trop sa frappe, qui passe à côté du cadre.


    7' – Après consultation de la VAR, l'arbitre accordele penalty pour une faute de Posch sur Lautaro.


    3' – Lautaro Martinez réclame un penalty ! L’attaquant de l’Inter est lancé en profondeur dans la surface par Messi ; Posch et Schlager interviennent et le font tomber, ne touchant le ballon qu’à la fin, mais l’arbitre ne siffle pas.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Argentine - Autriche : 2-0

    Buteurs : Messi (Arg) 39', Messi (Arg) 90'+5.


    ARGENTINE (4-3-2-1) : E. Martínez ; Molina, Romero (remplacé par Otamendi, 57^e), Li. Martinez, Medina (remplacé par Tagliafico, 81^e) ; De Paul (remplacé par Paredes, 81^e), Enzo Fernandez, Mac Allister ; Almada (remplacé par Nico Gonzalez, 64^e), Messi ; Lautaro Martinez (remplacé par Alvarez, 64^e). Sélectionneur : Scaloni.


    AUTRICHE (4-2-3-1) : A. Schlager ; Laimer, Posch (remplacé par Prass à la 68^e), Danso, Alaba (remplacé par Friedl à la 67^e) ; X. Schlager, Seiwald ; Schmid (remplacé par Wimmer, 78e), Wanner (remplacé par Arnautovic, 68e), Sabitzer ; Gregoritsch (remplacé par Chukwuemeka, 85e). Sélectionneur : Rangnick.


    Avertissements : Posch (Aut), Laimer (Aut), Medina (Arg), Paredes (Arg).

    Aucun joueur n’a été expulsé.

    Arbitre : Omar A. (Égypte)

    À noter : Messi (Ar) a manqué un penalty à la 9e minute.

    Passe décisive : Medina (Ar)


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