Deuxième journée de la Coupe du monde 2026
Argentine - Autriche : 2-0
Buteurs : Messi (Arg., 39'), Messi (Arg., 90'+5').
Leschampions du monde en titre, dirigés par Lionel Scaloni, ont donc confirmé leur suprématie lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, s’imposant 2-0 face à l’Autriche de Ralf Rangnick, à l’AT&T Stadium d’Arlington (groupe J) : Les coéquipiers de Messi, déjà vainqueurs 3-0 de l’Algérie grâce à un triplé de leur star, assurent ainsi leur qualification et, sauf surprise, la première place du groupe. L’Autriche d’Arnautovic, auteur d’un succès 1-0 contre la Jordanie, reste malgré tout en course avec trois points. La « Pulga » a tout fait : un doublé signé d’un plat du pied gauche et d’une détermination sans faille. Il est désormais meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations – les cinq buts de l’Argentine dans le tournoi – et devient le premier marqueur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 unités, dépassant ainsi Klose. Il a même manqué un penalty ; sans cela, il aurait à nouveau inscrit un triplé.
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