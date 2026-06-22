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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Encore et toujours Messi : l’Argentin inscrit un doublé, bat un record et offre à son pays une victoire 2-0 contre l’Autriche. L’Albiceleste se qualifie ainsi pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde

Suivez avec nous en direct la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Deuxième journée de la Coupe du monde 2026

Argentine - Autriche : 2-0

Buteurs : Messi (Arg., 39'), Messi (Arg., 90'+5').


Leschampions du monde en titre, dirigés par Lionel Scaloni, ont donc confirmé leur suprématie lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, s’imposant 2-0 face à l’Autriche de Ralf Rangnick, à l’AT&T Stadium d’Arlington (groupe J) : Les coéquipiers de Messi, déjà vainqueurs 3-0 de l’Algérie grâce à un triplé de leur star, assurent ainsi leur qualification et, sauf surprise, la première place du groupe. L’Autriche d’Arnautovic, auteur d’un succès 1-0 contre la Jordanie, reste malgré tout en course avec trois points. La « Pulga » a tout fait : un doublé signé d’un plat du pied gauche et d’une détermination sans faille. Il est désormais meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations – les cinq buts de l’Argentine dans le tournoi – et devient le premier marqueur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 unités, dépassant ainsi Klose. Il a même manqué un penalty ; sans cela, il aurait à nouveau inscrit un triplé.



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  • LES BUTS ET LES ACTIONS DÉCISIVES :

    90'+8' – Messi tente à nouveau sa chance sur coup franc lointain : le ballon passe de peu à côté.


    90'+5 – DEUXIÈME BUT DE L'ARGENTINE, MESSI ! Le numéro 10 signe un doublé et atteint 18 réalisations en Coupe du monde : après plusieurs rebonds dans la surface, il double la mise. Schlager repousse d'abord une frappe d'Alvarez, puis le ballon revient à la Pulga qui ne se trompe pas. Cinq sur cinq pour l'Argentine.


    90' - Occasion Autriche : Danso dévie de la tête pour Wimmer, qui frôle l'égalisation.


    86' – Double occasion pour Nico González et Enzo Fernández : le premier est contré in extremis et le second ne parvient pas à conclure.


    73' - Nico González, de la tête sur un centre de Messi suite à un coup franc, frôle le doublé.


    55' – L'Autriche répond : coup franc de Sabitzer depuis la gauche, repoussé par Dibu Martínez.


    39' - MESSI ENTRE DANS L'HISTOIRE, IL MARQUE LE 1-0 POUR L'ARGENTINE ET DÉPASSE KLOSE ! Almada sert Medina à gauche, centre au milieu et frappe du gauche en première intention du numéro 10, le ballon se glissant à la droite d'un Schlager impuissant. 17e but dans l'histoire de la Coupe du monde : il devient ainsi le meilleur buteur de tous les temps. Il s’agit du quatrième but de l’Argentine en quatre matches dans cette Coupe du monde.


    31' – Schlager et Alaba sauvent encore l'Autriche : passe en profondeur de Messi vers Enzo Fernández, le gardien sort bien, la Pulga reprend, mais l'ancien Madrilène et Bavarois repousse le ballon sur la ligne.


    19' – Messi à deux doigts du but ! Une passe géniale en profondeur de Lautaro Martinez le lance dans la surface, mais le n°10 se heurte encore à Schlager, bien aidé par Alaba.


    9' –MESSI MANQUE SON PENALTY, L'ARGENTINE RESTE À 0-0 ! Le numéro 10 enroule trop son tir, qui passe à côté du poteau de Schlager.


    7' – Après consultation de la VAR, l'arbitre accordele penalty pour une faute de Posch sur Lautaro.


    3' – Lautaro Martinez réclame un penalty ! L’attaquant de l’Inter est lancé en profondeur dans la surface par Messi ; Posch et Schlager interviennent et le font tomber, ne touchant le ballon qu’à la fin, mais l’arbitre ne siffle pas.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Argentine - Autriche : 2-0

    Buteurs : Messi (Arg) 39', 90'+5.


    ARGENTINE (4-3-2-1) : E. Martínez ; Molina, Romero (remplacé par Otamendi, 57^e), Li. Martinez, Medina (remplacé par Tagliafico, 81^e) ; De Paul (remplacé par Paredes, 81^e), Enzo Fernandez, Mac Allister ; Almada (remplacé par Nico Gonzalez, 64^e), Messi ; Lautaro Martinez (remplacé par Alvarez, 64^e). Sélectionneur : Scaloni.


    AUTRICHE (4-2-3-1) : A. Schlager ; Laimer, Posch (remplacé par Prass à la 68^e), Danso, Alaba (remplacé par Friedl à la 67^e) ; X. Schlager, Seiwald ; Schmid (remplacé par Wimmer, 78e), Wanner (remplacé par Arnautovic, 68e), Sabitzer ; Gregoritsch (remplacé par Chukwuemeka, 85e). Sélectionneur : Rangnick.


    Avertissements : Posch (Aut), Laimer (Aut), Medina (Arg), Paredes (Arg).

    Aucun joueur n’a été expulsé.

    Arbitre : Omar A. (Égypte)

    À noter : Messi (Ar) a manqué un penalty à la 9e minute.

    Passe décisive : Medina (Ar)


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