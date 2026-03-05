Getty Images Sport
« Encore dix ballons » - William Osula est resté tard à l'entraînement à Newcastle pour s'entraîner à marquer EXACTEMENT le même but qu'il avait marqué contre Man Utd
Drame de dernière minute alors qu'Osula scelle le sort du match dans les dernières secondes
Le match de Premier League a pris une tournure chaotique juste avant la pause lorsque Jacob Ramsey a été expulsé pour une deuxième faute passible d'un carton après une simulation apparente, mais Anthony Gordon a tout de même réussi à donner l'avantage aux hôtes depuis le point de penalty. Bien que Casemiro ait égalisé peu après, le spectaculaire but décisif d'Osula dans le temps additionnel a permis à l'équipe d'Eddie Howe, qui venait d'essuyer trois défaites consécutives à domicile, de remporter trois points importants.
Howe révèle la routine d'entraînement d'Osula
L'attaquant de 22 ans a fait preuve d'une vitesse et d'un sang-froid impressionnants pour marquer le but de la victoire, un tir que son entraîneur a qualifié de « pas un coup de chance ». Howe a révélé que le jeune joueur avait spécifiquement demandé à s'entraîner plus longtemps sur le terrain d'entraînement 24 heures plus tôt afin de perfectionner ce scénario précis.
L'entraîneur de Newcastle a déclaré après le match : « À un moment, j'ai cru qu'il allait sortir du terrain et que le ballon allait sortir de jeu. Je pense qu'il a très bien fait de le garder... Will a demandé après l'entraînement d'hier 10 ballons supplémentaires. Il voulait 10 finitions supplémentaires et reproduire à l'identique le but qu'il a marqué aujourd'hui. Il en a marqué huit sur dix. Tout le mérite revient au joueur, car il le voulait, il voulait en faire plus avant de rentrer. Je crois fermement au principe « travaillez dur et vous serez récompensé ». Je suis ravi pour lui personnellement. »
Un coup de pouce « énorme » pour les Magpies
Pour une équipe qui avait du mal à trouver son rythme ces dernières semaines, cette victoire a marqué un tournant dans la saison. Howe n'a pas tardé à saluer la mentalité de son équipe, qui a refusé de se laisser abattre par le désavantage d'un carton rouge.
Il a ajouté : « C'est une victoire importante pour nous. Je pense que nous en avions besoin. Nous savions que nous en avions besoin. Nous avons connu une période difficile en Premier League. Je pense que certaines de nos performances n'ont pas été si mauvaises lors des derniers matchs, mais nous avons trouvé le moyen de perdre des matchs que nous n'aurions peut-être pas dû perdre. Aujourd'hui, nous avons très bien commencé le match, puis nous avons reçu un carton rouge. Les gars auraient pu facilement se laisser aller à l'apitoiement sur eux-mêmes, en se disant « c'est reparti pour un tour ». C'est le plus grand compliment que je puisse leur faire. Ils se sont vraiment battus en deuxième mi-temps et ils ont tous donné plus, ils ont tous cru que nous pouvions gagner le match. Une fin de match brillante. »
Le test contre Manchester City suit dans la FA Cup
Newcastle va maintenant faire une petite pause dans la Premier League pour se concentrer sur son match du cinquième tour de la FA Cup contre Manchester City, avant d'accueillir Barcelone pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Manchester United, quant à lui, aura 11 longues journées pour digérer cette défaite tardive. Après son élimination précoce de la FA Cup, le club n'a plus de match à disputer avant d'affronter Aston Villa le 15 mars.
