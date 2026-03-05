« Encore dix ballons » - William Osula est resté tard à l'entraînement à Newcastle pour s'entraîner à marquer EXACTEMENT le même but qu'il avait marqué contre Man Utd

L'attaquant de 22 ans a fait preuve d'une vitesse et d'un sang-froid impressionnants pour marquer le but de la victoire, un tir que son entraîneur a qualifié de « pas un coup de chance ». Howe a révélé que le jeune joueur avait spécifiquement demandé à s'entraîner plus longtemps sur le terrain d'entraînement 24 heures plus tôt afin de perfectionner ce scénario précis.

L'entraîneur de Newcastle a déclaré après le match : « À un moment, j'ai cru qu'il allait sortir du terrain et que le ballon allait sortir de jeu. Je pense qu'il a très bien fait de le garder... Will a demandé après l'entraînement d'hier 10 ballons supplémentaires. Il voulait 10 finitions supplémentaires et reproduire à l'identique le but qu'il a marqué aujourd'hui. Il en a marqué huit sur dix. Tout le mérite revient au joueur, car il le voulait, il voulait en faire plus avant de rentrer. Je crois fermement au principe « travaillez dur et vous serez récompensé ». Je suis ravi pour lui personnellement. »