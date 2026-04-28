Encore deux victoires ? Tottenham se fixe un objectif de points pour assurer son maintien en Premier League, tandis qu'un ancien attaquant des Spurs impute sa chute vers la zone de relégation à des décisions « catastrophiques »

La saison passée, les failles du club londonien avaient été masquées par le sacre en Ligue Europa sous la houlette d’Ange Postecoglou – mettant fin à 17 ans d’attente pour un titre majeur – et avaient donc éclipsé une 17^e place au classement. Un changement d’entraîneur avait malgré tout été opéré afin de remettre le club sur les rails.

Thomas Frank, arrivé de Brentford, n’a pas réussi à relever le défi, et l’intérimaire Igor Tudor n’a tenu que sept matchs en 44 jours. Les rênes ont alors été confiées à l’ancien coach de Brighton et de Marseille, Roberto De Zerbi.

Il a immédiatement mené les Spurs vers leur première victoire en Premier League en 2026, en battant les Wolves, derniers du classement, lors de la dernière journée. Ce succès crucial a réduit l’écart à seulement deux points pour sortir de la zone de relégation.