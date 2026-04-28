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Encore deux victoires ? Tottenham se fixe un objectif de points pour assurer son maintien en Premier League, tandis qu'un ancien attaquant des Spurs impute sa chute vers la zone de relégation à des décisions « catastrophiques »
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Trois changements à la tête des Spurs depuis l'été 2025
La saison passée, les failles du club londonien avaient été masquées par le sacre en Ligue Europa sous la houlette d’Ange Postecoglou – mettant fin à 17 ans d’attente pour un titre majeur – et avaient donc éclipsé une 17^e place au classement. Un changement d’entraîneur avait malgré tout été opéré afin de remettre le club sur les rails.
Thomas Frank, arrivé de Brentford, n’a pas réussi à relever le défi, et l’intérimaire Igor Tudor n’a tenu que sept matchs en 44 jours. Les rênes ont alors été confiées à l’ancien coach de Brighton et de Marseille, Roberto De Zerbi.
Il a immédiatement mené les Spurs vers leur première victoire en Premier League en 2026, en battant les Wolves, derniers du classement, lors de la dernière journée. Ce succès crucial a réduit l’écart à seulement deux points pour sortir de la zone de relégation.
Contre qui Tottenham va-t-il jouer lors de ses prochains matchs ?
Il reste douze points en jeu cette saison. Les Spurs se préparent pour un déplacement à Aston Villa dimanche, puis accueilleront Leeds, se rendront à Chelsea et feront face à Everton lors de la dernière journée.
De Zerbi, conscient de sa marge d’erreur réduite, doit gérer de graves problèmes de blessures tout en obtenant une série de bons résultats que Tottenham n’a plus connue depuis un certain temps. Il reste toutefois suffisamment de temps pour que l’équipe remonte la pente.
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Combien de points les Spurs doivent-ils encore glaner pour assurer leur maintien ?
Interrogé sur le nombre de victoires nécessaires lors des dernières journées, l’ancien attaquant des Spurs, Saha – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via ToonieBet – a déclaré : « Je dirais que deux suffiront, mais ils vont trembler. Ce ne sera pas leur choix, ce sera celui des autres équipes qui les devancent.
« Je vois Tottenham en difficulté s’ils ne remportent pas trois victoires, ou au moins deux et un match nul. Ils ont besoin de sept points. Ils doivent aussi compter sur des faux pas de leurs concurrents directs. Les calculs sont complexes, mais la réalité, c’est que Tottenham possède l’effectif pour y parvenir, quelles que soient les blessures ou la pression. Ils ont l’équipe pour remporter ces quatre matchs. Ils ne doivent surtout pas se montrer timides. »
Que se passe-t-il à Tottenham, menacé de relégation ?
Saha s’exprime sur les difficultés des prétendus membres du légendaire « Big Six » de la Premier League : « Je ne sais pas vraiment ce qui se passe au sein du club. J’ai toujours pensé que Tottenham avait le potentiel pour figurer parmi les deux ou trois équipes en lice pour le titre. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s’est pas vraiment concrétisé. Certaines saisons, ils démarrent en tête et incarnent l’équipe que l’on imagine qu’ils pourraient être, puis, en milieu de saison, vers décembre ou janvier, leur rythme s’effondre et je ne saisis pas la raison.
« Je n’ai pas de solution clé en main, mais il est clair que certains transferts et décisions ont été tout bonnement catastrophiques.
On ne peut pas toujours imputer cela aux entraîneurs. Le club prend d’excellentes décisions sur le plan commercial et structurel, et sa gouvernance figure parmi les meilleures d’Europe. Mais cela ne se traduit pas sur le terrain. C’est un moment crucial où de grosses erreurs sont commises. »
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À quand remonte la dernière relégation de Tottenham de l'élite ?
Les Spurs paient aujourd’hui le prix de certaines décisions discutables sur et en dehors du terrain, et il est impératif qu’ils conservent leur place en première division avant de pouvoir s’attaquer à certains de ces problèmes. Leur dernière relégation remonte à 1977.
À l’époque, ils avaient immédiatement rebondi, mais ils ne souhaitent pas revivre un scénario similaire. La tension est palpable dans le nord de Londres, et c’est désormais à De Zerbi et à son groupe de livrer des résultats sous une pression grandissante.