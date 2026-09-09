Le Néerlandais Georginio Wijnaldum, milieu de terrain d'Al-Ittihad récemment recruté, a fait l'éloge des supporters du club, affirmant qu'ils lui rappellent les supporters pour lesquels il a joué à Liverpool, ainsi qu'au Feyenoord.

Al-Ittihad avait annoncé, plus tôt, la signature de Wijnaldum dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat d'une seule saison, après la fin de son contrat avec son ancien club, Al-Ittifaq.

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