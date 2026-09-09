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Al Ettifaq v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo : Wijnaldum : les supporters d'Al-Ittihad ressemblent à ceux de Liverpool, et Vissing me rappelle Klopp

G. Wijnaldum
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L'entraîneur néerlandais a évoqué son arrivée chez les « Tigres »

Le Néerlandais Georginio Wijnaldum, milieu de terrain d'Al-Ittihad récemment recruté, a fait l'éloge des supporters du club, affirmant qu'ils lui rappellent les supporters pour lesquels il a joué à Liverpool, ainsi qu'au Feyenoord.

Al-Ittihad avait annoncé, plus tôt, la signature de Wijnaldum dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat d'une seule saison, après la fin de son contrat avec son ancien club, Al-Ittifaq.

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  • Les supporters d'Al-Ittihad comme ceux de Liverpool

    Wijnaldum a déclaré à propos des supporters d'Al-Ittihad, dans des propos accordés à la chaîne YouTube du club Al-Ittihad : « À chaque match où je les ai affrontés, ils soutenaient leur équipe avec une grande ferveur ».

    Il a ajouté : « Dès que vous arrivez au stade et que vous les voyez y affluer, ou présents dans les tribunes en train d'encourager leur équipe, vous avez immédiatement le sentiment qu'il s'agit d'un club prestigieux et grand, qui vit au rythme de ses supporters et de ses gens ».

    Il a poursuivi : « C'est le même sentiment que j'ai vécu plus intensément avec Feyenoord et Liverpool. Il est vrai que mes autres anciens clubs avaient cela aussi, mais avec ces deux clubs en particulier, j'ai eu l'impression que le club appartenait vraiment à ses supporters, et c'est le sentiment que j'éprouve avec Al-Ittihad ».

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  • La relation de Bergwijn

    À propos de sa relation avec son compatriote Steven Bergwijn, actuel ailier d'Al-Ittihad, il a déclaré : « Une histoire particulière nous unit. Lorsque j'étais à Eindhoven, lors de la saison où nous avons été sacrés champions et où j'étais capitaine de l'équipe, il a rejoint le club en tant que jeune joueur. »

    Et d'ajouter : « Lors de son premier match avec l'équipe, il m'a délivré une passe décisive sur laquelle j'ai marqué un but. Au fil des années, nous sommes restés en contact permanent, et nous sommes de très proches amis. C'est donc un sentiment particulier de se retrouver à nouveau côte à côte sur le terrain. »

  • Centre Wijnaldum

    Wijnaldum a également évoqué le poste qu'il pourrait occuper avec Al Ittihad, déclarant : « Depuis mes débuts, je joue avec une orientation plus offensive, comme meneur de jeu, un poste que j'ai occupé pendant deux saisons avec l'entraîneur Saad Al Shehri, et les choses se passaient à merveille. »

    Et d'ajouter : « Mais je suis aux ordres de l'entraîneur là où les besoins de l'équipe l'exigent. J'ai occupé différents postes. À Liverpool par exemple, je n'étais pas meneur de jeu, mais milieu de terrain axial, et ce positionnement a parfaitement fonctionné au service de l'équipe. »

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  • Les souvenirs de Klopp

    Le milieu de terrain néerlandais a également évoqué le fait de travailler sous la direction de l'entraîneur allemand Jens Vessing, notamment au vu de son expérience précédente auprès d'entraîneurs allemands, à commencer par Jürgen Klopp à Liverpool.

    Wijnaldum a déclaré à ce sujet : « Je regarde cette expérience avec beaucoup d'optimisme, car j'ai déjà travaillé avec un entraîneur allemand, et l'expérience a été très réussie. »

    Et de conclure : « J'ai aussi suivi les matches de l'équipe et observé son style de jeu, et j'ai trouvé cela très encourageant. C'est un style offensif fondé sur la volonté de marquer et sur le placement des joueurs aux bons endroits, afin d'exploiter au mieux leurs capacités. »

  • Regardez les déclarations de Wijnaldum