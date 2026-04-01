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En vidéo : une scène absurde… Les célébrations marocaines et sénégalaises de la Coupe d'Afrique des nations en une seule nuit

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Les deux finalistes de la CAN célèbrent un titre qui n'est pas encore officiellement acquis

Dans une scène qualifiée d’« absurde » par la chaîne française « RMC Sport », des supporters marocains et des joueurs sénégalais ont célébré ensemble une seule et même coupe, celle de la Coupe d’Afrique des nations 2025, bien que le titre ne soit encore officiellement attribué à aucun des deux pays, le Tribunal arbitral du sport (TAS) n’ayant pas encore rendu sa décision.

À Lens, lors du match Maroc-Paraguay, et à Diamniadio, lors de la rencontre Sénégal-Gambie, les supporters marocains et les joueurs sénégalais ont célébré avec leurs fans, mardi soir, le sacre de leurs équipes respectives à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

La chaîne « RMC Sport » a rappelé qu'environ 4 300 kilomètres séparent Lens de Dakar, mais l'ambiance de fête était au rendez-vous dans les deux villes.

Les deux parties ont célébré leur sacre simultanément, en raison du flou qui persistait quant à l'identité du vainqueur après la finale du 18 janvier à Rabat.

En effet, malgré la victoire du Sénégal sur le terrain (1-0), la Commission d'appel de la CAF a annoncé le 17 mars dernier que la sélection sénégalaise était considérée comme « forfait » en finale, et a attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté le terrain pendant environ un quart d'heure au cours du match à Rabat, pour protester contre l'attribution d'un penalty au Maroc dans le temps additionnel, qui a ensuite été manqué.

Plus de deux mois plus tard, la décision finale revient désormais au Tribunal arbitral du sport, suite à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football.

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  • Sénégal : nous sommes toujours les champions d'Afrique

    Malgré la polémique, la sélection sénégalaise continue de revendiquer son titre, puisqu'elle a présenté le trophée à ses supporters au Stade de France lors d'un match amical contre le Pérou, avant de poursuivre les célébrations chez elle.

    Les joueurs et la Fédération sénégalaise ont réaffirmé leur attachement au titre de « champions d'Afrique », comme l'a déclaré Édouard Mendy : « C'est une grande fierté d'avoir remporté ce titre tous ensemble. »

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  • Le Maroc célèbre également

    Dans le même temps, les supporters marocains à Lens ont célébré leur titre, affirmant que la décision avait bel et bien été rendue en leur faveur.

    « Nous sommes les champions d'Afrique, la décision a été prise et nous attendons juste celle de la CAF », a déclaré un supporter à RMC Sport. Un autre a ajouté : « Les règles sont claires : celui qui quitte le terrain est considéré comme perdant. »

    Malgré cela, la sélection marocaine a choisi de ne pas exagérer les célébrations lors de son match amical, sans brandir le trophée ni envoyer de messages officiels, se contentant de souligner le respect des règlements.

  • Des chants marocains à Lens

    Lors du match opposant le Maroc au Paraguay (2-1) à Lens, les supporters ont scandé « Champions d'Afrique » dans les dernières minutes, créant une ambiance de fête dans les tribunes, devant quelque 38 000 spectateurs venus de toute la France, de Belgique et des Pays-Bas.

    Certains supporters avaient également apporté des répliques de la coupe, affirmant qu'il s'agissait d'un « droit légitime », tandis que d'autres se moquaient de la présentation de la coupe par le Sénégal à Dakar, la jugeant « non authentique ».

    Les supporters ont affirmé que la décision de la CAF d'attribuer la victoire au Maroc était légale, s'appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement.

  • La sélection marocaine reste silencieuse

    Du côté officiel, ni l'équipe ni le staff technique n'ont célébré cette victoire, l'entraîneur Mohamed Wahbi ayant souligné qu'il se concentrait sur l'avenir et non sur la polémique en cours.

    Il a déclaré : « Je ne suivais pas ce qui se passait en dehors de l'équipe, je me concentrais sur le travail sur le terrain. Nous avons nos objectifs et nous ne regardons pas en arrière. »

    Le gardien Yassine Bounou a également confirmé que les joueurs n’avaient pas prêté attention aux chants, déclarant : « Nous étions concentrés sur le match, et nous remercions les supporters pour leur soutien. »

    Même l'entraîneur du Paraguay, Gustavo Alvaro, a été interrogé sur la question, se contentant de répondre que les tournois se décident généralement sur le terrain.