En vidéo : une scène absurde… Les célébrations marocaines et sénégalaises de la Coupe d'Afrique des nations en une seule nuit

Dans une scène qualifiée d’« absurde » par la chaîne française « RMC Sport », des supporters marocains et des joueurs sénégalais ont célébré ensemble une seule et même coupe, celle de la Coupe d’Afrique des nations 2025, bien que le titre ne soit encore officiellement attribué à aucun des deux pays, le Tribunal arbitral du sport (TAS) n’ayant pas encore rendu sa décision.

À Lens, lors du match Maroc-Paraguay, et à Diamniadio, lors de la rencontre Sénégal-Gambie, les supporters marocains et les joueurs sénégalais ont célébré avec leurs fans, mardi soir, le sacre de leurs équipes respectives à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

La chaîne « RMC Sport » a rappelé qu'environ 4 300 kilomètres séparent Lens de Dakar, mais l'ambiance de fête était au rendez-vous dans les deux villes.

Les deux parties ont célébré leur sacre simultanément, en raison du flou qui persistait quant à l'identité du vainqueur après la finale du 18 janvier à Rabat.

En effet, malgré la victoire du Sénégal sur le terrain (1-0), la Commission d'appel de la CAF a annoncé le 17 mars dernier que la sélection sénégalaise était considérée comme « forfait » en finale, et a attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté le terrain pendant environ un quart d'heure au cours du match à Rabat, pour protester contre l'attribution d'un penalty au Maroc dans le temps additionnel, qui a ensuite été manqué.

Plus de deux mois plus tard, la décision finale revient désormais au Tribunal arbitral du sport, suite à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football.

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