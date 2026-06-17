En vidéo : une épopée mondiale… L'Angleterre écrase la Croatie 4-0 lors d'une soirée de folie

Pour leur entrée en matière à la Coupe du monde 2027, les « Trois Lions » ont dominé la Croatie 4-2 lors du match phare de la première journée, offrant un spectacle riche en rebondissements et en exploits individuels.

La rencontre entre les « Trois Lions » et les « Foudroyants » a offert tous les ingrédients d’un grand spectacle footballistique : des buts de part et d’autre, des rebondissements dramatiques et des performances individuelles de haut niveau.

Harry Kane a ouvert le score pour l’Angleterre en transformant un penalty, avant de doubler la mise suite à une passe décisive de Declan Rice, redonnant ainsi l’avantage à son équipe après l’égalisation de Martin Patorina pour la Croatie.

Mais les Croates, refusant de lâcher prise, ont de nouveau égalisé par Petar Musa dans le temps additionnel de la première période, servi par le vétéran Ivan Perišić.

Dès le début de la seconde période, Jude Bellingham, lancé comme un éclair après une passe d’Elliot Anderson, a inscrit le troisième but anglais, offrant à son équipe trois points précieux pour entamer son parcours dans cette Coupe du monde.