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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : une épopée mondiale… L'Angleterre écrase la Croatie 4-0 lors d'une soirée de folie

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Angleterre
Angleterre vs Croatie
Croatie
Coupe du monde
H. Kane
L. Modric
M. Rashford
J. Bellingham
Angleterre
Croatie
É.-U.

Un sommet à couper le souffle

Pour leur entrée en matière à la Coupe du monde 2027, les « Trois Lions » ont dominé la Croatie 4-2 lors du match phare de la première journée, offrant un spectacle riche en rebondissements et en exploits individuels. 

La rencontre entre les « Trois Lions » et les « Foudroyants » a offert tous les ingrédients d’un grand spectacle footballistique : des buts de part et d’autre, des rebondissements dramatiques et des performances individuelles de haut niveau.

Harry Kane a ouvert le score pour l’Angleterre en transformant un penalty, avant de doubler la mise suite à une passe décisive de Declan Rice, redonnant ainsi l’avantage à son équipe après l’égalisation de Martin Patorina pour la Croatie. 

Mais les Croates, refusant de lâcher prise, ont de nouveau égalisé par Petar Musa dans le temps additionnel de la première période, servi par le vétéran Ivan Perišić.

Dès le début de la seconde période, Jude Bellingham, lancé comme un éclair après une passe d’Elliot Anderson, a inscrit le troisième but anglais, offrant à son équipe trois points précieux pour entamer son parcours dans cette Coupe du monde. 

  • Le capitaine Luka Modrić a commis une erreur évaluée à mille.

    Les supporters croates ont vécu des instants de haute tension lorsque leur capitaine, Luka Modrić, a commis une faute sur l’Anglais Madueke dans la surface de réparation, entraînant un penalty immédiat pour les « Three Lions ».

    Harry Kane, l’avant-centre star des « Three Lions », s’élance mais le gardien croate repousse la tentative avec brio. Les tribunes croates exultent, croyant le danger écarté.

    Toutefois, après consultation de la vidéo d’arbitrage (VAR), l’arbitre a ordonné la reprise du penalty, le gardien ayant franchi sa ligne de but au moment du tir.

    Cette fois-ci, Kane n’a laissé aucune chance au gardien. Avec le sang-froid des grands joueurs, le capitaine anglais a envoyé le ballon au fond des filets, offrant à son équipe un avantage précieux lors de l’une des séquences clés de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

    Grâce à ce but, Harry Kane devient le meilleur buteur de l’histoire des tirs au but en Coupe du monde avec cinq réalisations, selon le site français de statistiques footballistiques « Stats Foot ».

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  • Patorina remet le match à zéro

    La Croatie a arraché le match nul face à l'Angleterre grâce à une réalisation de Martin Baturina, qui a ouvert le score à la 36^e minute en battant le gardien anglais Pickford.

    Susic a récupéré le ballon dans l’entrejeu, a avancé avec assurance puis lancé une passe en profondeur qui a transpercé la défense anglaise. Baturina, lancé depuis l’arrière, a repris le cuir d’une frappe croisée qui a battu Pickford à sa gauche, ramenant le score à l’égalité et faisant exploser de joie les supporters croates.

  • Il reste sept minutes avant le coup d’envoi des festivités croates.

    L'Angleterre n'a laissé que sept minutes aux Croates pour savourer leur ouverture du score. À la 44e minute, Declan Rice a récupéré le ballon au milieu de terrain et adressé une passe en profondeur millimétrée derrière la défense.

    Harry Kane a brillamment contrôlé cette passe décisive, maîtrisé le ballon de la poitrine dans la surface de réparation, puis décoché un tir rasant qui s’est logé dans le coin opposé, inscrivant ainsi son deuxième but personnel et gâchant la joie des Croates juste avant la mi-temps.

    Harry Kane a ainsi rejoint Gary Lineker en tête du classement des meilleurs buteurs anglais en Coupe du monde, avec dix réalisations chacun.

    Au cours de la saison actuelle, Kane a poursuivi sa moisson de buts, portant son total à 69 réalisations sous les couleurs de son club et de sa sélection, et devenant ainsi le joueur anglais ayant marqué le plus de fois en une seule saison, dépassant le record historique de 67 buts détenu depuis 97 ans par la légende Dixie Dean (saison 1927/28).

  • L’atmosphère s’embrase après l’ouverture du score de Beitar Moussa.

    À la 5e minute du temps additionnel de la première mi-temps (45+5), Petar Musa a remis la Croatie dans le match en inscrivant le but égalisateur (2-2) face à l'Angleterre. L’action est née d’une longue ouverture dans la surface de réparation, brillamment contrôlée par le vétéran Ivan Perišić, qui a ensuite servi son coéquipier. Ce dernier a décoché une frappe puissante pour battre la défense anglaise et inscrire le but de l’égalisation.

    À 37 ans, le vétéran continue de briller au Qatar. Grâce à cette passe décisive, il devient, d’après les données « Opta », le deuxième joueur de l’histoire à servir des passes décisives lors de quatre éditions distinctes de la Coupe du monde. rejoignant ainsi la légende argentine Lionel Messi, dans un exploit qu’aucun autre joueur n’a réussi à égaler depuis le début des statistiques officielles en 1966.

    Les supporters anglais ont longuement contesté ce but : un premier ralenti laissait en effet penser que l’attaquant était hors-jeu, mais la technologie VAR a rapidement confirmé la validité de la réalisation.

    Selon Stats Foot, les Three Lions n’avaient plus concédé deux buts dans un premier acte de Coupe du monde depuis leur affrontement avec l’Allemagne le 27 juin 2010.

    Il s’agit seulement de la deuxième fois que les Three Lions encaisse deux buts dans une rencontre mondiale, une situation qui n’avait plus été observée depuis le 20 juin 2006 face à la Suède.

  • Le Real Madrid prend part à la Coupe du monde des clubs.

    Le suspense a persisté lors du choc entre l’Angleterre et la Croatie, l’équipe de Trois Lions prenant le large grâce à un troisième but inscrit en phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

    Dès la 47^e minute, Jude Bellingham, servi par une passe millimétrée d’Elliot Anderson, se présente en situation d’un contre un et ajuste un tir puissant qui trompe le gardien croate.

    En offrant cet avantage à la sélection anglaise, le joueur a aussi permis à son club, le Real Madrid, de marquer l’histoire de la Coupe du monde : avec 82 buts inscrits par ses joueurs, le club merengue partage le record de réalisations avec le Bayern Munich.

  • Rashford a conclu la rencontre plus tôt que prévu.

    Marcus Rashford a définitivement anéanti les espoirs de la Croatie à la 86^e minute en inscrivant le quatrième but de l’Angleterre, creusant ainsi l’écart et permettant aux « Three Lions » de se rapprocher d’une large victoire pour leur entrée en matière à la Coupe du monde 2027. 

    La réalisation de la star du FC Barcelone a confirmé la supériorité anglaise en fin de rencontre et scellé le sort d’un match riche en rebondissements.

    L’action, lancée par une contre-attaque rapide menée par Bukayo Saka au milieu de terrain, s’est conclue par une passe en profondeur millimétrée qui a propulsé Rashford face au gardien croate. 

    Avec sang-froid, l’attaquant a adressé une frappe rasante à gauche du gardien, offrant aux Three Lions leur quatrième but sous les acclamations de leurs supporters, déjà sûrs des trois points.

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