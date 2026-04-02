En vidéo : un cadeau surprenant lié au Sénégal fait éclater de rire Hakimi

Le Marocain Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a reçu un cadeau inattendu lors de son passage dans l'émission The Bridge.

Hakimi était présent lors d'un épisode de l'émission, en compagnie de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, le duo du Real Madrid.

Chouaméni a remis un cadeau à Hakimi pour célébrer le sacre du Maroc à la Coupe d'Afrique des nations, face au Sénégal, suite à la décision de la CAF.

Hakimi a éclaté de rire lorsqu'il a sorti le cadeau de la boîte, qui s'est avéré être une « serviette ».