En vidéo : un cadeau surprenant lié au Sénégal fait éclater de rire Hakimi

Ashraf Hakimi s'est retrouvé impliqué dans un incident controversé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, en tentant de s'emparer de la serviette du gardien sénégalais Édouard Mendy pendant le match.
Le gardien sénégalais Yevan Diouf a déclaré après le match qu'il avait dû se battre pendant plusieurs minutes pour protéger la serviette de son coéquipier Édouard Mendy, après que des ramasseurs de balles et des joueurs marocains aient tenté de s'en emparer lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.
Diouf a ajouté dans des propos publiés par le journal Le Parisien : « Nous avions remarqué lors du match précédent qu’ils s’amusaient à voler les serviettes du gardien nigérian. Pourquoi ? Nous ne savons pas. »
Il a poursuivi : « Ils l’ont fait avec nous pendant le temps réglementaire, par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi, et ils ont fini par réussir à prendre la serviette. Puis, pendant les prolongations, alors que la pluie commençait à tomber abondamment, Mory Diaw (le troisième gardien) est allé placer des serviettes près de Mendy, mais ils ont pris les serviettes une deuxième fois. »
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