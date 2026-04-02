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En vidéo : un cadeau surprenant lié au Sénégal fait éclater de rire Hakimi

Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc
Africa Cup of Nations
A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Sénégal
Maroc

Choumani offre un cadeau inattendu à Hakimi

Le Marocain Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a reçu un cadeau inattendu lors de son passage dans l'émission The Bridge.

Hakimi était présent lors d'un épisode de l'émission, en compagnie de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, le duo du Real Madrid.

Chouaméni a remis un cadeau à Hakimi pour célébrer le sacre du Maroc à la Coupe d'Afrique des nations, face au Sénégal, suite à la décision de la CAF.

Hakimi a éclaté de rire lorsqu'il a sorti le cadeau de la boîte, qui s'est avéré être une « serviette ».

  • L'histoire de la serviette et la finale de la Coupe d'Afrique des nations

    Ashraf Hakimi s'est retrouvé impliqué dans un incident controversé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, en tentant de s'emparer de la serviette du gardien sénégalais Édouard Mendy pendant le match.

    Le gardien sénégalais Yevan Diouf a déclaré après le match qu'il avait dû se battre pendant plusieurs minutes pour protéger la serviette de son coéquipier Édouard Mendy, après que des ramasseurs de balles et des joueurs marocains aient tenté de s'en emparer lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

    Diouf a ajouté dans des propos publiés par le journal Le Parisien : « Nous avions remarqué lors du match précédent qu’ils s’amusaient à voler les serviettes du gardien nigérian. Pourquoi ? Nous ne savons pas. »

    Il a poursuivi : « Ils l’ont fait avec nous pendant le temps réglementaire, par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi, et ils ont fini par réussir à prendre la serviette. Puis, pendant les prolongations, alors que la pluie commençait à tomber abondamment, Mory Diaw (le troisième gardien) est allé placer des serviettes près de Mendy, mais ils ont pris les serviettes une deuxième fois. »

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