En vidéo, Postecoglou s’adresse aux supporters d’Al-Nassr : « Je ne suis pas l’homme de la deuxième partie de saison… mais je vous promets du spectacle. »

L’ancien entraîneur de Nottingham Forest a également évoqué les défis qui l’attendent au club d’Al-Nasr, après que l’entraîneur portugais Jorge Jesus a mené l’équipe au titre de champion la saison dernière, mettant fin à sept ans d’attente.
Il a expliqué : « J'ai beaucoup d'ambition et d'aspirations, et je suis heureux que le club partage cette ambition, c'est pour cela que je suis ici. »
Il a poursuivi : « M. (Jorge) Jesus a réalisé un travail exceptionnel la saison dernière pour remporter le championnat (saoudien), et aujourd’hui, le club est prêt à passer au niveau supérieur, c’est pourquoi je suis ici. »
Il a ajouté : « Regardez le championnat saoudien aujourd’hui et voyez comment il a évolué ces dernières années. Il y a désormais quatre, cinq ou six équipes qui se livrent une concurrence acharnée et veulent toutes gagner. La Ligue des champions d’Asie représente également un défi de taille ; c’est pourquoi il est important d’être ici avec une équipe qui bénéficie d’une certaine stabilité. »
Il conclut : « Je suis très enthousiaste d’être ici. C’est un privilège et un grand honneur pour moi d’entraîner un club aussi prestigieux. Nous allons prendre beaucoup de plaisir cette année, nous allons faire la différence et nous allons chercher le plus grand succès possible, et nous le ferons d’une manière qui plaira à tout le monde. »