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En vidéo, Postecoglou s’adresse aux supporters d’Al-Nassr : « Je ne suis pas l’homme de la deuxième partie de saison… mais je vous promets du spectacle. »

Al Nasr FC
A. Postecoglou
Saudi Pro League
J. Jesus
Tottenham
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Angleterre

L'entraîneur australien présente sa nouvelle mission à la tête du « Al-Alamy »

L’Australien Ange Postecoglou, fraîchement nommé à la tête d’Al-Nassr, est revenu sur ses précédentes déclarations où il se présentait comme « l’homme de la deuxième saison », quelques jours seulement après son arrivée au « Club mondial ».

Vendredi dernier, le club saoudien a officialisé sa nomination sur le banc de l’équipe première, avec un contrat de deux saisons courant jusqu’en 2028, en remplacement de l’entraîneur portugais Jorge Jesus, parti à l’issue de l’exercice précédent.

  • L’homme de la deuxième saison

    L'entraîneur australien a accordé un entretien au compte officiel d'Al-Nassr sur la plateforme « X », au cours duquel il est revenu sur une déclaration faite à l'époque où il dirigeait Tottenham. Il y affirmait sa capacité à remporter des titres dès sa deuxième saison.

    Postecoglou a déclaré à ce sujet : « Je disais que je remportais toujours des titres dès ma deuxième saison, alors que beaucoup de gens ne croyaient pas que nous puissions gagner quoi que ce soit, à l’image de Tottenham Hotspur qui, à l’époque, n’avait plus remporté de titre depuis 17 ans, ni de titre européen depuis 40 ans. »

    Il a ajouté : « J’ai tenu ces propos car j’en étais à ma deuxième saison avec eux, mais au Celtic nous avions réalisé le doublé dès ma première année. Je voulais prouver que je pouvais enfin offrir un titre à Tottenham, un club alors peu habitué aux succès. »

    Il conclut : « Peu importe que ce soit ma première, ma deuxième ou ma troisième année : chaque saison, je veux remporter des titres. Mais il ne s’agit pas seulement de gagner : la manière de jouer et le style de jeu comptent tout autant à mes yeux. »

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  • L’ère post-Jésus

    L’ancien entraîneur de Nottingham Forest a également évoqué les défis qui l’attendent au club d’Al-Nasr, après que l’entraîneur portugais Jorge Jesus a mené l’équipe au titre de champion la saison dernière, mettant fin à sept ans d’attente.

    Il a expliqué : « J'ai beaucoup d'ambition et d'aspirations, et je suis heureux que le club partage cette ambition, c'est pour cela que je suis ici. »

    Il a poursuivi : « M. (Jorge) Jesus a réalisé un travail exceptionnel la saison dernière pour remporter le championnat (saoudien), et aujourd’hui, le club est prêt à passer au niveau supérieur, c’est pourquoi je suis ici. »

    Il a ajouté : « Regardez le championnat saoudien aujourd’hui et voyez comment il a évolué ces dernières années. Il y a désormais quatre, cinq ou six équipes qui se livrent une concurrence acharnée et veulent toutes gagner. La Ligue des champions d’Asie représente également un défi de taille ; c’est pourquoi il est important d’être ici avec une équipe qui bénéficie d’une certaine stabilité. »

    Il conclut : « Je suis très enthousiaste d’être ici. C’est un privilège et un grand honneur pour moi d’entraîner un club aussi prestigieux. Nous allons prendre beaucoup de plaisir cette année, nous allons faire la différence et nous allons chercher le plus grand succès possible, et nous le ferons d’une manière qui plaira à tout le monde. »

  • De nouveaux défis

    Interrogé sur les défis qui l’attendent avec Al-Nasr, il a expliqué : « J’ai beaucoup travaillé en Asie, je connais bien cette partie du monde, et quand j’étais en Europe, je répétais sans cesse que chaque succès avait été durement conquis. Le fait d’avoir évolué avec des équipes asiatiques ne rendait rien de plus facile ; nous avons affronté des difficultés et des défis dans chaque compétition. »

    Il ajoute : « Chaque saison est une nouvelle aventure. C’est la clé de mon succès : à chaque début de championnat, je pars avec la même détermination ; je veux que cette année soit la meilleure de toutes. »

    Il ajoute : « Peu importe mes succès passés, l’essentiel est de gagner. Quand un club ou un joueur savoure un titre, il veut revivre cette émotion, mais il doit se souvenir des efforts qui l’ont rendu possible. »

    Il conclut : « J’ai fourni un travail acharné et consenti de nombreux sacrifices, c’est ce qui compte. Chaque saison, mon état d’esprit est le même : faire de cette année la meilleure de toutes, pour moi, pour le club et pour mon entourage. C’est avec cette mentalité que nous aborderons la nouvelle saison. »

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  • Test de personnalité

    Au sujet de son arrivée à Al-Nasr, il a déclaré : « L’essentiel pour moi a toujours été de prendre du plaisir, de relever de nouveaux défis, de découvrir des compétitions inédites, de collaborer avec d’autres personnes et de continuer à progresser. »

    Il a ajouté : « C’est une nouvelle occasion pour moi de me mettre à l’épreuve dans un nouvel environnement, un nouveau pays et avec une nouvelle équipe. Le défi reste le même, quelle que soit la situation du club. J’ai déjà dirigé des équipes sans succès et je les ai menées vers la réussite, ainsi que d’autres formations déjà performantes avec lesquelles j’ai poursuivi sur la voie du succès. »

    Il conclut : « Pour moi, le plus important a toujours été d’entretenir de bonnes relations avec les personnes avec lesquelles j’ai travaillé dans ces clubs, et je suis enthousiaste à l’idée des opportunités qui s’offrent à nous aujourd’hui et de ce que nous pourrons accomplir ensemble. »

  • Découvrez les déclarations de Postecoglou après la victoire d’Al-Nasr

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