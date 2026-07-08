En vidéo, Postecoglou s’adresse aux supporters d’Al-Nassr : « Je ne suis pas l’homme de la deuxième partie de saison… mais je vous promets du spectacle. »

L'entraîneur australien a accordé un entretien au compte officiel d'Al-Nassr sur la plateforme « X », au cours duquel il est revenu sur une déclaration faite à l'époque où il dirigeait Tottenham. Il y affirmait sa capacité à remporter des titres dès sa deuxième saison.

Postecoglou a déclaré à ce sujet : « Je disais que je remportais toujours des titres dès ma deuxième saison, alors que beaucoup de gens ne croyaient pas que nous puissions gagner quoi que ce soit, à l’image de Tottenham Hotspur qui, à l’époque, n’avait plus remporté de titre depuis 17 ans, ni de titre européen depuis 40 ans. »

Il a ajouté : « J’ai tenu ces propos car j’en étais à ma deuxième saison avec eux, mais au Celtic nous avions réalisé le doublé dès ma première année. Je voulais prouver que je pouvais enfin offrir un titre à Tottenham, un club alors peu habitué aux succès. »

Il conclut : « Peu importe que ce soit ma première, ma deuxième ou ma troisième année : chaque saison, je veux remporter des titres. Mais il ne s’agit pas seulement de gagner : la manière de jouer et le style de jeu comptent tout autant à mes yeux. »