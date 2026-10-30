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Mustapha Hadji Interview With Kooora - Part 2Kooora.com
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : Mustapha Hadji dans un entretien pour Koora (2/2) : Salah est plus grand que Hossam Hassan et toute l'histoire du football égyptien, et Bono a surpassé El-Hadary

M. Hadji
M. Salah
H. Hassan
Y. Bounou
E. El Hadary
S. Amrabat
M. Ouahbi
A. Hakimi
Maroc vs Niger
Maroc
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Égypte vs Malawi
Égypte
Malawi
Africa Cup of Nations
Coupe du monde
Sénégal vs Maroc
Sénégal
Algérie vs Togo
Algérie
Togo
G. Weah
B. Diaz
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Maroc
Égypte
Niger
Malawi
Sénégal
Algérie
Togo
Liberia
Espagne

Amrabat n'est pas au-dessus de la sélection du Maroc : il doit « jouer en se taisant »

Hakimi et Bono, les meilleurs de l'histoire du Maroc avec une large avance sur les autres

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Le Real Madrid pourrait écarter Díaz de la sélection du Maroc : je lui conseille de rejoindre le championnat saoudien

Je préfère une Coupe d'Afrique tous les deux ans, pour cette raison

Après les déclarations dans lesquelles Mustapha Hadji, légende du football marocain, a dévoilé sa vision de l'avenir de la sélection du Maroc et de ses plus grandes vedettes, il revient dans la deuxième partie de son long entretien avec « Kooora » avec des avis encore plus audacieux et des dossiers épineux qui dépassent les frontières du football marocain pour toucher au cœur des polémiques footballistiques en Égypte et en Afrique.

Dans l'un des moments forts de l'entretien, Hadji adresse un message direct à l'entraîneur Hossam Hassan au sujet de sa gestion de sa vedette Mohamed Salah, affirmant que la star de Liverpool est plus grande que l'entraîneur et que l'histoire du football égyptien, et que son statut impose un respect particulier au sein de la sélection. Il dévoile également sa position sur le fait que Salah est proche de battre le record de Hossam Hassan, et choisit George Weah comme meilleur joueur africain de l'histoire, s'appuyant sur son exploit historique : la conquête du Ballon d'Or.

Les déclarations ne s'arrêtent pas là : Hadji ouvre le feu sur Sofyan Amrabat en raison de sa position vis-à-vis de l'entraîneur de la sélection marocaine Mohamed Ouahbi, et place Achraf Hakimi et Yassine Bono au sommet de l'histoire du football marocain, avec une large avance sur les autres vedettes. Il explique aussi les raisons pour lesquelles le Maroc trébuche à la Coupe d'Afrique des nations, malgré ses performances brillantes sur la scène mondiale.

L'entretien aborde également son évaluation de la puissance des sélections africaines, son avis sur l'avenir de la compétition continentale et son format, avant d'adresser un conseil sans détour à Brahim Díaz concernant son avenir avec le Real Madrid, l'invitant à partir s'il veut préserver ses chances de représenter le Maroc.

Entre déclarations polémiques, comparaisons entre vedettes et légendes, et prises de position tranchées sur des sujets qui agitent le monde du football, Mustapha Hadji livre, dans la deuxième partie de son entretien avec « Kooora », une lecture audacieuse du passé et du présent du football africain, ainsi que des choix qui pourraient dessiner les contours de son avenir.

Lisez la première partie de l'entretien de Mustapha Hadji avec Kooora 

Et voici la deuxième partie de l'entretien :

  • Regardez la deuxième partie de l'entretien de Mustapha Hadji avec Koora

  • Comment avez-vous suivi le différend entre Sofyan Amrabat et Mohamed Ouahbi, après que le joueur a déclaré qu'il ne représenterait pas l'équipe nationale marocaine tant que l'entraîneur resterait en poste ?

    Amrabat joue pour la sélection marocaine, qui représente le pays et porte ses couleurs, et non pour Mohamed Wahbi. Il doit donc évoluer sous la direction de n'importe quel entraîneur.

    Tu représentes le pays et non l'entraîneur, c'est pourquoi tu ne dois pas réclamer un changement d'entraîneur, qu'il s'agisse de Wahbi, de Regragui ou de tout autre entraîneur.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le plus étrange, c'est qu'Amrabat a affirmé par la suite que la question n'avait rien à voir avec un manque de temps de jeu, de sorte que la raison de ce différend demeure obscure à ce jour.

    Représenter la sélection marocaine est un grand honneur. Avoir la chance de porter haut le drapeau marocain parmi 40 millions de Marocains, c'est quelque chose d'immense, et cela doit passer avant tout problème.

    Tout le respect pour ce qu'Amrabat a apporté à la sélection, mais cela ne lui donne pas le droit de dire qu'un entraîneur doit partir pour qu'il rejoigne l'équipe. Qui es-tu pour dire cela ? Tu n'es pas au-dessus de la sélection, ni de l'entraîneur, ni du drapeau marocain. Tu dois venir en sélection et jouer en silence, même si tu ne joues qu'une seule minute, car c'est un honneur pour toi.

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  • Peut-on affirmer qu'Achraf Hakimi a surpassé toutes les légendes du Maroc et s'est adjugé le titre de meilleur joueur marocain de l'histoire ?

    Oui, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football marocain, avec une large avance sur n'importe quel autre joueur, il est très loin devant les autres.

  • À quelle place classez-vous Hajji dans la liste des meilleurs joueurs de l'histoire du Maroc ?

    (en riant) Non, je suis loin de tout cela.

    Mais j'estime qu'Hakimi est un modèle pour la jeunesse marocaine sur le terrain, et je considère qu'il arrive en tête de liste, suivi de Yassine Bounou en deuxième position, puis le reste vient loin derrière eux.

  • Un joueur arabe que j'aurais aimé voir porter les couleurs du Maroc : de qui s'agit-il ?

    (En riant) Lamine Yamal, car je le considère comme arabe.

    Il est très difficile pour moi de choisir un joueur d'un pays arabe pour représenter le Maroc, avec tout le respect que je dois à tous les joueurs arabes.

  • Et pas même Mohamed Salah ?

    Pour moi, Salah est un très grand joueur, j'ai tout le respect pour lui, et je suis un admirateur de ce joueur depuis qu'il a débuté sa carrière avec Liverpool.

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    À ce propos, que penses-tu de sa décision de rejoindre le championnat turc, alors qu'il avait l'opportunité d'évoluer dans d'autres championnats ?

    Salah est âgé de 34 ans et, malgré cela, il maintient son niveau sur le terrain. J'estime qu'il joue encore à un très haut niveau, et avec un grand club. C'est aussi un modèle pour tous les joueurs en ce qui concerne sa vie en dehors du terrain, et je lui souhaite de continuer pendant environ 4 prochaines années.

  • Malgré les résultats remarquables obtenus par la sélection marocaine lors des différentes Coupes du monde au fil de l'histoire, elle éprouve toujours des difficultés à la Coupe d'Afrique des nations. Quel en est le secret, selon vous ?

    90 % des joueurs de la sélection marocaine sont à l'origine issus d'Europe et ne savent pas évoluer sur les terrains africains, tandis que 90 % des joueurs de la sélection égyptienne, par exemple, sont des Égyptiens ayant grandi en Égypte et habitués à la nature des conditions sur le continent noir.

    Le Maroc a atteint la finale de la Coupe d'Afrique à deux reprises, en Tunisie en 2004 et au Maroc en 2025, mais il échoue chaque fois que le tournoi se déroule dans des pays non arabes, aux conditions difficiles, comme le Gabon et le Cameroun.

    Les joueurs du Maroc venus d'Europe manquent de motivation dès lors qu'ils jouent en Afrique, contrairement à ce qui se passe lorsqu'il s'agit de la Coupe du monde, et nous espérons que cette situation changera et que ces joueurs s'habitueront à l'avenir aux conditions africaines.

  • La dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations a été marquée par des accusations de favoritisme arbitral envers le Maroc à domicile, les plus récentes étant les contestations du Sénégal lors de la finale. Quelle est votre réponse à ces accusations ?

    L'équipe du Sénégal est vraiment très forte, et nous aurions souhaité remporter la Coupe d'Afrique sur le terrain, mais avant la finale, nous avons affronté des équipes fortes elles aussi, comme le Nigeria, le Mali et le Cameroun. Le chemin vers la finale a donc été difficile, et l'équipe du Maroc a été forte et a dominé tous ses adversaires sur le terrain après avoir affiché un très haut niveau, avant le problème survenu lors de la finale.

    J'espère que les arbitres africains seront d'un haut niveau, à l'image des joueurs. Il n'est pas possible que les équipes et les joueurs africains soient d'un niveau remarquable et que l'arbitrage sur le continent soit, lui, en dessous du niveau.

  • Si je te demandais de classer les 5 sélections africaines les plus fortes à l'heure actuelle, quel serait le classement ?

    Le Maroc occupe la première place, suivi du Sénégal, du Mali, de la République démocratique du Congo, de l'Égypte et du Nigeria.

  • Pourquoi l'Égypte a-t-elle été classée à la cinquième place de la liste ?

    La moyenne d'âge des joueurs de la sélection égyptienne se situe entre 30 et 33 ans, c'est pourquoi il est difficile de la classer à un rang plus élevé.

    L'Égypte a longtemps été la meilleure sélection d'Afrique, et le championnat égyptien est le plus relevé du continent noir, produisant les meilleurs joueurs locaux. Nous disons toujours que l'Égypte est « l'Allemagne de l'Afrique », en raison de la discipline tactique et de la puissance physique dont font preuve les joueurs égyptiens.

    Mais la hausse de la moyenne d'âge à l'heure actuelle est ce qui m'a conduit à ce classement.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Coupe du monde 2026 a vu la participation de 10 sélections africaines pour la première fois de l'histoire. Quelle est la sélection qui méritait d'aller plus loin qu'elle n'est allée ?

    L'équipe d'Égypte a été victime d'une injustice flagrante face à l'Argentine, et méritait d'aller plus loin. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont également livré une prestation remarquable.

    Quant à l'équipe du Maroc, elle s'est heurtée à l'équipe de France, l'une des meilleures sélections au monde, aux côtés de l'Espagne.

  • En parlant de l'équipe d'Égypte, certains critiquent la personnalité de Hossam Hassan, lui reprochant d'entrer en conflit avec les stars comme Salah et Mohamed El Shenawy, que penses-tu de sa personnalité, toi qui l'as déjà affronté sur le terrain ?

    La personnalité de Hossam Hassan en tant qu'entraîneur est la même que lorsqu'il était joueur ; il possède un caractère fort et il a été une grande vedette du football égyptien, mais il ne peut pas être comme les stars de la sélection à l'heure actuelle.

    La sélection égyptienne compte de grandes stars comme Mohamed Salah. Avec tout le respect que je dois à Hossam Hassan, Salah est plus grand que toi et que l'histoire du football égyptien, et tu dois le respecter.

    Salah est le capitaine de la sélection égyptienne, et tu dois t'asseoir et discuter avec lui, et lui donner l'occasion de rassembler l'équipe, d'autant que les joueurs le respectent et qu'il a une voix qui compte au sein de la sélection.

    Je dis à Hossam Hassan que tu ne peux pas te dresser contre Salah même si tu es l'entraîneur. Il est vrai que tu as un grand passé avec la sélection égyptienne, mais cela appartient désormais au passé. Regarde Zinedine Zidane : il ne s'est jamais dressé contre Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema lorsqu'il était l'entraîneur du Real Madrid.

  • La proximité de Salah du record de Hossam Hassan en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'Égypte joue-t-elle un rôle dans la crise qui les oppose ?

    Leur relation ne doit pas être conflictuelle, mais au contraire fondée sur le respect mutuel. Tu as été un grand joueur par le passé, tu dois désormais te tourner vers l'avenir.

  • Bien que le Maroc et l'Algérie disposent de nombreux talents et d'une histoire riche, le Maroc a atteint un niveau mondial de premier plan ces dernières années, tandis que l'Algérie n'a pas suivi la même trajectoire. Selon vous, quelle en est la raison ?

    Le Maroc œuvre au développement du football depuis environ 15 ans grâce à l'Académie Mohammed VI. Nous avons produit de nombreux talents, et aujourd'hui les joueurs viennent d'Europe pour représenter la sélection marocaine et retrouvent le même niveau de terrains et d'infrastructures qu'ils connaissent sur le Vieux Continent. Désormais, nos joueurs sont professionnels dans les plus grands clubs du monde, et de manière générale, nous sommes sur la bonne voie.

    Quant à l'Algérie, il est vrai qu'elle dispose de talents remarquables, mais je ne connais pas précisément le problème. Cela pourrait être dû à l'absence de formation des joueurs à l'intérieur de l'Algérie.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Quel est ton pronostic pour le vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2027 ?

    Nous espérons que le tournoi se tiendra à la date prévue. L'Afrique souffre toujours de ce genre de problèmes. Il n'est pas raisonnable qu'à quelques mois de la date du tournoi, sa tenue ne soit toujours pas confirmée, car j'ai entendu dire qu'il pourrait être reporté à 2028.

    J'espère que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pourront préparer les stades dans les plus brefs délais afin d'organiser le tournoi l'année prochaine.

    Quant au vainqueur, j'espère que ce sera le Maroc, mais, comme je l'ai dit, le Maroc souffre toujours à la Coupe d'Afrique en raison du climat africain et de l'humidité. C'est pourquoi j'espère que l'équipe disputera des matchs amicaux dans les pays organisateurs avant le tournoi, afin de s'habituer aux conditions là-bas.

  • Quelle est la meilleure solution pour le continent africain : organiser la Coupe d'Afrique tous les deux ans ou tous les quatre ans ?

    Tous les deux ans, assurément. Les Africains respirent le football, 70 % d'entre eux n'ont aucun autre moyen de divertissement que le ballon rond. Il n'est pas juste de les en priver et d'organiser le tournoi tous les 4 ans. Il ne s'agit pas de la Coupe du monde. Contrairement à l'Europe, où les jeunes disposent de nombreux moyens de divertissement.

  • En tant qu'ancien lauréat du prix du meilleur joueur en Afrique, qui le mérite selon vous cette année ?

    C'est une question très difficile, surtout au vu de la crise survenue en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui fait que le titre n'est pas encore attribué à ce jour. Mais si l'on considère d'autres compétitions, on peut dire qu'Achraf Hakimi a un avantage, car il a remporté la Ligue des champions ainsi que la quasi-totalité des titres auxquels il a pris part.

  • En dehors de la saison actuelle, qui est le meilleur joueur africain de l'histoire ?

    C'est aussi une question difficile, mais je choisis George Weah.

  • Selon vous, surpasse-t-il des stars comme Salah, Eto'o et Drogba ?

    Oui, parce qu'il est le premier joueur africain à remporter le Ballon d'Or en tant que meilleur joueur au monde. J'ai joué contre lui, et je considère qu'il est le roi du continent africain.

  • Bien qu'Ibrahim Diaz affiche un bon niveau chaque fois qu'il apparaît avec le Real Madrid, il n'a pour l'instant pas convaincu José Mourinho et doit faire face à une forte concurrence à son poste. Lui conseilleriez-vous de partir en janvier à la recherche d'une meilleure occasion de jouer, d'autant plus que des informations évoquent une offre potentielle d'Al-Ittihad en Arabie saoudite ?

    Díaz joue pour le plus grand club du monde, mais honnêtement, je lui conseille de rejoindre le Championnat saoudien s'il y a une offre. Je suis un bon suiveur de la Roshn League, et la compétition là-bas voit la participation de professionnels du plus haut niveau, avec une concurrence difficile.

    Díaz ne participe que quelques minutes avec le Real Madrid, et il sera donc difficile de le convoquer dans les rangs de la sélection marocaine, car il ne mérite pas de jouer sur le plan international dans cette situation. C'est pourquoi j'espère qu'il rejoindra un grand club en Arabie saoudite ou dans n'importe quel autre championnat, afin d'avoir l'occasion de jouer plus d'une heure à chaque match.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qui est le meilleur, Yassine Bounou ou Essam El-Hadary ?

    Bounou.

  • Walid Regragui ou Mohamed Ouahbi ?

    Je ne peux pas choisir entre les deux, je souhaite bonne chance à Wahbi pour l'avenir, et je dis merci à Regragui pour tout ce qu'il a apporté à la sélection marocaine, et pour nous avoir permis de rêver.

  • FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP

    Comment décririez-vous ces joueurs en un seul mot ?

    Achraf Hakimi

    Un symbole du football marocain

    Hervé Renard

    Mon grand ami

    Hossam Hassan

    Un attaquant très puissant

    Mohamed Salah

    Le génie

    Mohamed Aboutrika

    Le Zidane de l'Afrique

    Patrice Motsepe

    Très difficile à décrire

    Gianni Infantino

    Il fait preuve de racisme envers l'Afrique, et je lui demande du « Fair Play ».