Amrabat n'est pas au-dessus de la sélection du Maroc : il doit « jouer en se taisant »

Hakimi et Bono, les meilleurs de l'histoire du Maroc avec une large avance sur les autres

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Après les déclarations dans lesquelles Mustapha Hadji, légende du football marocain, a dévoilé sa vision de l'avenir de la sélection du Maroc et de ses plus grandes vedettes, il revient dans la deuxième partie de son long entretien avec « Kooora » avec des avis encore plus audacieux et des dossiers épineux qui dépassent les frontières du football marocain pour toucher au cœur des polémiques footballistiques en Égypte et en Afrique.

Dans l'un des moments forts de l'entretien, Hadji adresse un message direct à l'entraîneur Hossam Hassan au sujet de sa gestion de sa vedette Mohamed Salah, affirmant que la star de Liverpool est plus grande que l'entraîneur et que l'histoire du football égyptien, et que son statut impose un respect particulier au sein de la sélection. Il dévoile également sa position sur le fait que Salah est proche de battre le record de Hossam Hassan, et choisit George Weah comme meilleur joueur africain de l'histoire, s'appuyant sur son exploit historique : la conquête du Ballon d'Or.

Les déclarations ne s'arrêtent pas là : Hadji ouvre le feu sur Sofyan Amrabat en raison de sa position vis-à-vis de l'entraîneur de la sélection marocaine Mohamed Ouahbi, et place Achraf Hakimi et Yassine Bono au sommet de l'histoire du football marocain, avec une large avance sur les autres vedettes. Il explique aussi les raisons pour lesquelles le Maroc trébuche à la Coupe d'Afrique des nations, malgré ses performances brillantes sur la scène mondiale.

L'entretien aborde également son évaluation de la puissance des sélections africaines, son avis sur l'avenir de la compétition continentale et son format, avant d'adresser un conseil sans détour à Brahim Díaz concernant son avenir avec le Real Madrid, l'invitant à partir s'il veut préserver ses chances de représenter le Maroc.

Entre déclarations polémiques, comparaisons entre vedettes et légendes, et prises de position tranchées sur des sujets qui agitent le monde du football, Mustapha Hadji livre, dans la deuxième partie de son entretien avec « Kooora », une lecture audacieuse du passé et du présent du football africain, ainsi que des choix qui pourraient dessiner les contours de son avenir.

Lisez la première partie de l'entretien de Mustapha Hadji avec Kooora

Et voici la deuxième partie de l'entretien :