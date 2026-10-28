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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : Mustapha Hadji dans un entretien pour Kooora (1/2) : le Sénégal champion d'Afrique dans ce cas de figure, et une différence fondamentale entre Ouahbi et Regragui

M. Hadji
Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc
Africa Cup of Nations
Espagne
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Maroc
Sénégal
Espagne

Le Maroc n'a pas volé la Coupe d'Afrique : le règlement est clair

Ne pas reconnaître la décision du TAS nuirait à l'image du continent africain face au monde

La finale du Mondial 2030 doit se jouer au Maroc : assez de racisme

Le Maroc est capable de faire tomber le Brésil et l'Argentine, et l'axe défensif est notre point faible

Wahbi est influencé par le style de Barcelone, et 40 millions de Marocains soutiennent Yamal

Mustapha Hadji n'a pas été un simple joueur ayant porté le maillot de la sélection marocaine, mais l'une des stars les plus marquantes à avoir porté les ambitions du Maroc sur les pelouses internationales et à avoir laissé son empreinte dans la mémoire du football africain.

Lauréat du titre de meilleur joueur africain en 1998 et l'un des visages les plus emblématiques du Maroc lors du Mondial en France, il a disputé 58 matches internationaux entre 1994 et 2002, inscrivant 12 buts et en délivrant 6 autres en passes décisives, offrant le modèle du joueur marocain capable de briller au plus haut niveau de la compétition européenne.

Après une carrière professionnelle qui l'a mené entre plusieurs clubs européens, dont les plus notables Aston Villa et le Deportivo La Corogne, Hadji est revenu à la sélection marocaine par la voie du travail technique, occupant un poste au sein du staff adjoint entre 2014 et 2022, et vivant de près le parcours de progression du Maroc jusqu'à l'exploit de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Dans la première partie de son long entretien avec « Kooora », Hadji aborde des dossiers épineux qui sont au cœur de la scène footballistique marocaine et africaine, évoquant le litige juridique entre le Maroc et le Sénégal au sujet de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, sa position sur la polémique entourant l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, ainsi que son avis sur la concurrence avec l'Espagne et sur la question du racisme.

L'ancienne star du Maroc livre également une lecture technique de la sélection actuelle, compare les générations de 2022 et de 2026, évalue le travail de Walid Regragui et de Mohamed Wahbi, désigne les sélections qu'il juge capables d'arrêter le Maroc, et pointe les principaux points forts et faibles de l'effectif.

L'entretien s'étend au dossier Lamine Yamal et à son choix de représenter la sélection espagnole plutôt que le Maroc, Hadji révélant comment les Marocains considèrent la star de Barcelone malgré sa décision internationale, avant de parler des options offensives marocaines, de dévoiler le nom qu'il privilégie pour mener la ligne d'attaque, et de donner son avis sur le rôle de Soufiane Rahimi et son potentiel avec la sélection.

Place à la première partie de l'entretien :

  • Regardez la première partie de l'entretien de Mustapha Hadji avec Kooora

  • Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tenu une audience en présence des représentants du Maroc et du Sénégal, et a confirmé que la décision finale sera annoncée en novembre. Quelles sont tes prévisions pour le verdict ?

    Le football est régi par des règles, et la règle dit que si les joueurs quittent le terrain, il y a une sanction. Les règles sont claires à la FIFA et à la CAF. De manière générale, j'espère que cette crise ne se reproduira pas, pour l'avenir du football africain.

  • Mais le verdict peut-il tourner à l'avantage du Maroc ?

    Si Dieu le veut, le Maroc n'a commis aucune faute, tandis que les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain ; par conséquent, le règlement dit qu'il revient de droit au Maroc de reconquérir le titre de la Coupe d'Afrique.

    Si c'étaient les joueurs du Maroc qui avaient quitté le terrain, le Sénégal aurait alors mérité d'être sacré champion de la Coupe d'Afrique, avant même de marquer le but de la victoire du match.

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  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Le Maroc affirme que la sortie du terrain des joueurs sénégalais équivaut à un abandon, et qu'il faut par conséquent appliquer le règlement. En face, le Sénégal soutient que l'arbitre a mené le match à son terme et a validé le résultat final. De votre point de vue, qu'est-ce qui doit primer : l'application littérale du règlement, ou l'autorité de l'arbitre et ce qui s'est passé sur le terrain ?

    J'estime que l'arbitre a commis une grosse erreur lorsqu'il a décidé de poursuivre le match après la sortie des joueurs du Sénégal. Le plus étrange, c'est que l'arbitre assistant vidéo et les responsables de la Confédération africaine de football ont laissé l'arbitre prendre la décision seul, sans intervenir.

  • Dans les coulisses, on affirme que le président de la commission des arbitres de la CAF a fait pression sur l'arbitre pour qu'il aille au bout du match.

    J'espère qu'une telle erreur ne se reproduira pas à l'avenir et que les responsables de la CAF prendront les bonnes décisions dans de telles situations.

  • La question qui s'impose désormais : et si la décision est rendue en faveur du Sénégal, pensez-vous que l'opinion publique marocaine acceptera le verdict, ou y aura-t-il des protestations et des demandes de recours ?

    J'espère que le verdict final s'appliquera à tout le monde, quel qu'il soit, mais si Dieu le veut, la décision sera en faveur du Maroc.

    Nous parlons ici du règlement du football ; nous n'avons pas volé le trophée de manière illégitime, nous l'avons gagné dans les règles, conformément aux événements qui se sont déroulés sur le terrain.

    J'estime qu'il est difficile d'aller plus loin dans cette affaire, d'autant plus que cela nuirait à l'avenir du football en Afrique. Je veux que le monde sache qu'il existe un règlement qui régit le football africain.

  • Toi, reconnaîtrais-tu le Sénégal champion d'Afrique si l'arbitrage avait été en sa faveur ?

    Les Sénégalais connaissent le règlement et savent très bien ce qui s'est passé. Il est vrai qu'ils ont remporté le match sur le terrain, mais ils ont conscience que l'arbitre a pris sa décision afin de permettre à la rencontre d'aller à son terme sans problèmes plus importants. Cependant, les règlements de la CAF et de la FIFA stipulent qu'en cas de sortie des joueurs du terrain pendant plus de 10 ou 15 minutes, une sanction doit s'appliquer. Ces joueurs auraient dû recevoir des cartons jaunes.

  • Passons à un autre dossier polémique, celui du stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030. Les médias espagnols mènent une campagne offensive pour accueillir le match, et le Portugais José Mourinho affirme que « la finale du Mondial doit se disputer dans un stade légendaire comme Santiago Bernabeu ». Quel est ton avis ?

    Bien sûr que je veux voir la finale se jouer au Maroc, à Casablanca ou à Rabat, d'autant plus que nous disposons des moyens qui nous qualifient pour cela. Je souhaite également voir une finale de Coupe du monde se tenir en Afrique pour la deuxième fois, après la première qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2010. Je pense que le moment est venu de hisser le drapeau africain.

  • Que répondez-vous aux médias espagnols qui réclament d'accueillir un match important comme la finale du Mondial, alors qu'une polémique sur le racisme se répand là-bas ?

    Oui, honnêtement, je pense qu'il y a du racisme, et ils font également preuve de racisme lorsqu'ils réclament que le match soit éloigné de l'Afrique alors qu'il s'est déjà tenu à plusieurs reprises en Europe et aux États-Unis.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En parlant de l'Espagne, il y a eu une bataille hispano-marocaine d'un autre genre autour de Lamine Yamal. Que lui dites-vous après qu'il a préféré représenter l'Espagne plutôt que le Maroc ?

    Même si Yamal représente l'Espagne aujourd'hui, nous, en tant que Marocains, l'aimons et le soutenons, et nous considérons que son sang est marocain. Il était jeune lorsqu'il a pris sa décision et il joue au Barça, le plus grand club du monde. Il a subi des pressions, et il lui était difficile de refuser l'opportunité de jouer avec la première sélection espagnole à un si jeune âge.

  • Mais la présence de Yamal avec le Maroc aurait fait une énorme différence.

    Oui, mais il était difficile pour lui de choisir le Maroc à ce moment-là. Nous aurions aimé le voir avec la sélection marocaine, mais Dieu merci quoi qu'il en soit, et aujourd'hui 40 millions de Marocains le soutiennent avec l'Espagne.

  • Au-delà de la finale, le Maroc est-il en mesure de proposer une édition de la Coupe du monde qui surpasse celle de 2022 au Qatar, que certains classent parmi les meilleures de l'histoire ?

    Oui, les responsables du football marocain travaillent depuis 2012 sur plusieurs fronts afin de développer ce sport, et aujourd'hui nous disposons de tous les atouts, au point que les joueurs binationaux évoluant dans les championnats européens demandent à jouer pour le Maroc.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Maroc a signé deux exploits lors des deux dernières Coupes du monde, mais l'équipe actuelle est-elle réellement plus forte que la génération 2022, ou bien les résultats ont-ils relevé les attentes au-delà du niveau réel ?

    Personne ne s'attendait au niveau affiché par la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2022, mais la situation a été différente en 2026, car le monde entier était conscient de la force du Maroc, ce qui a rendu la tâche plus ardue. Il est très difficile de jouer contre des sélections qui connaissent vos points forts techniques.

    La sélection marocaine comptait de jeunes joueurs lors du Mondial 2026, capables de porter l'étendard jusqu'au Mondial 2030, au premier rang desquels Ayoub Bouaddi, qui a rejoint la sélection à l'âge de 18 ans, en plus des éléments expérimentés comme Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Brahim Díaz, qui aideront ces jeunes.

  • Mais quelle génération est la plus forte à votre avis, celle de 2022 dirigée par Regragui ou celle de 2026 avec Ouahbi ?

    On ne peut pas dire qu'une génération est plus forte que l'autre, mais en 2022 les sélections ne nous respectaient pas sur le plan footballistique, alors qu'en 2026 le respect était immense : les sélections ne voulaient pas nous affronter, car nous avions une équipe dotée d'une force sur les plans défensif et offensif, et qui ne laissait aucun espace.

    Si l'on compare les générations de 2022 et de 2026 d'un point de vue technique, on constatera que Wahbi, un entraîneur tacticien de très haut niveau, changeait le système de jeu de l'équipe à trois reprises au cours d'un même match en 2026.

    Tandis que Regragui, que nous remercions pour tout ce qu'il a apporté au football marocain, a joué avec un seul style depuis le premier match en 2022 jusqu'à la fin : les joueurs savaient que dès qu'ils récupéraient le ballon, nous allions nous appuyer sur les contre-attaques.

  • Le Maroc est septième au classement mondial, les écarts se sont réduits avec les grandes nations, et tout le monde le prend très au sérieux. Mais dis-moi les noms de 3 sélections capables de battre les Lions à l'heure actuelle.

    L'équipe de France est très difficile, l'Espagne aussi, même si nous l'avons battue en 2022, et la troisième sélection est l'Angleterre.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cela signifie-t-il que le Maroc peut battre des sélections comme le Brésil et l'Argentine ?

    Le Brésil ne possède plus cette équipe qu'il avait à la fin des années 1990 et au début du siècle actuel, il n'a plus Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo. J'estime que ce n'est pas une équipe terrifiante à l'heure actuelle, elle est devenue une équipe ordinaire que le Maroc peut dominer.

    Quant à l'Argentine, elle a perdu 90 % de sa force après la retraite de Lionel Messi, qui faisait tout, des buts aux passes décisives, et je ne pense pas que les autres joueurs aient un niveau remarquable. Par conséquent, le Maroc est également capable de la battre.

  • Selon vous, quel est le plus grand point faible de la sélection du Maroc actuellement, un point qu'un adversaire solide pourrait exploiter dans un match à élimination directe par exemple ?

    L'axe de la défense, d'autant que nous n'avons que le duo Issa Diop et Nayef Aguerd à ce poste, et les remplaçants ne sont pas au même niveau. Il doit y avoir une abondance de bons joueurs à ce poste, comme c'est le cas dans l'entrejeu et en attaque. J'espère que nous aurons à l'avenir 6 défenseurs de haut niveau.

  • L'équipe du Maroc a-t-elle regretté Romain Saïss après sa retraite internationale ?

    Oui, parce que c'était un joueur d'un très haut niveau, et un leader sur le terrain, et maintenant nous avons Diop et Akhrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vous avez dit que la sélection marocaine dispose d'une abondance de joueurs au milieu de terrain et en attaque, mais estimez-vous qu'il existe une crise au poste d'avant-centre de métier après la baisse de niveau d'En-Nesyri et d'El Kaabi, d'autant plus que Walid Regragui s'est appuyé sur Sebari comme faux neuf lors de la Coupe du monde ?

    Nous avons de jeunes options offensives qui ont brillé lors de la Coupe du monde des jeunes, parmi lesquelles Yasser Zabiri, qui évolue en Liga espagnole, et je ne pense pas qu'il y ait une crise à ce poste au sein de la sélection marocaine.

    Il est vrai que Sibari a mené l'attaque lors de la Coupe du monde bien qu'il ne soit pas un attaquant classique, mais Mohamed Ouahbi peut utiliser ses joueurs de plus d'une manière. Influencé par le style du Barça, il peut s'appuyer sur un faux attaquant, comme l'a fait Pep Guardiola par le passé et comme le fait Hansi Flick aujourd'hui. Par ailleurs, Sibari peut jouer à plus d'un poste dans la ligne d'attaque, que ce soit comme attaquant numéro 9, meneur de jeu numéro 10 ou sur les ailes.

  • Mais si je te demandais de proposer un seul nom pour jouer comme avant-centre dans la sélection marocaine, qui serait-ce ?

    Ismaël Saibari, parce qu'il est capable de faire la différence à tout moment.

  • Pourquoi Soufiane Rahimi n'a-t-il pas été cité alors qu'il brille sans discontinuer avec Al Ain aux Émirats arabes unis, et pourquoi se contente-t-il la plupart du temps d'un rôle de remplaçant avec la sélection marocaine ?

    Rahimi est un joueur « joker », je l'aime beaucoup. Il se bat et joue avec son cœur, et il donne 200 % de ses capacités même s'il ne participe que deux minutes.

  • Malgré cela, elle ne l'a pas choisi pour mener l'attaque de la sélection marocaine au détriment de Saïbari.

    Il est très difficile qu'il soit titularisé au détriment de Seybari, de mon point de vue.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Pensez-vous que le départ de Regragui du Maroc quelques mois avant la Coupe du monde 2026 était une décision judicieuse, ou que la stabilité qui a permis l'exploit de 2022 méritait une nouvelle chance ?

    Regragui est allé loin, il a changé l'image de la sélection du Maroc aux yeux du monde, tout comme il a changé la mentalité marocaine, et il a permis aux Marocains de rêver de remporter la Coupe du monde, ce qui n'est pas chose aisée. Je ne parle pas ici d'aspects tactiques : avant le Mondial 2022, le rêve ultime de n'importe quel Marocain était que l'on franchisse le premier tour, mais après le tournoi, tout le monde évoque l'ambition de décrocher le titre. Même les joueurs venus d'Europe souhaitent désormais rejoindre le Maroc afin de réaliser ce rêve.

  • Mais selon vous, pourquoi est-il parti à ce moment-là ?

    Regragui est le meilleur sélectionneur à avoir dirigé l'équipe nationale marocaine, mais après avoir passé près de 4 ans avec l'équipe et subi beaucoup de pressions, il a décidé de se reposer un peu et de prendre du recul, ce qui a compliqué la tâche de Wahbi, puisqu'il a pris ses fonctions à un moment délicat, quelques mois avant le Mondial 2026, et que tout le monde attend une répétition de l'exploit de 2022. Il était également difficile pour les supporters de lui accorder leur confiance.

    J'espère que Regragui reviendra entraîner l'équipe nationale marocaine à l'avenir.