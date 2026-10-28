Le Maroc n'a pas volé la Coupe d'Afrique : le règlement est clair

Ne pas reconnaître la décision du TAS nuirait à l'image du continent africain face au monde

La finale du Mondial 2030 doit se jouer au Maroc : assez de racisme

Le Maroc est capable de faire tomber le Brésil et l'Argentine, et l'axe défensif est notre point faible

Wahbi est influencé par le style de Barcelone, et 40 millions de Marocains soutiennent Yamal

Mustapha Hadji n'a pas été un simple joueur ayant porté le maillot de la sélection marocaine, mais l'une des stars les plus marquantes à avoir porté les ambitions du Maroc sur les pelouses internationales et à avoir laissé son empreinte dans la mémoire du football africain.

Lauréat du titre de meilleur joueur africain en 1998 et l'un des visages les plus emblématiques du Maroc lors du Mondial en France, il a disputé 58 matches internationaux entre 1994 et 2002, inscrivant 12 buts et en délivrant 6 autres en passes décisives, offrant le modèle du joueur marocain capable de briller au plus haut niveau de la compétition européenne.

Après une carrière professionnelle qui l'a mené entre plusieurs clubs européens, dont les plus notables Aston Villa et le Deportivo La Corogne, Hadji est revenu à la sélection marocaine par la voie du travail technique, occupant un poste au sein du staff adjoint entre 2014 et 2022, et vivant de près le parcours de progression du Maroc jusqu'à l'exploit de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Dans la première partie de son long entretien avec « Kooora », Hadji aborde des dossiers épineux qui sont au cœur de la scène footballistique marocaine et africaine, évoquant le litige juridique entre le Maroc et le Sénégal au sujet de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, sa position sur la polémique entourant l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, ainsi que son avis sur la concurrence avec l'Espagne et sur la question du racisme.

L'ancienne star du Maroc livre également une lecture technique de la sélection actuelle, compare les générations de 2022 et de 2026, évalue le travail de Walid Regragui et de Mohamed Wahbi, désigne les sélections qu'il juge capables d'arrêter le Maroc, et pointe les principaux points forts et faibles de l'effectif.

L'entretien s'étend au dossier Lamine Yamal et à son choix de représenter la sélection espagnole plutôt que le Maroc, Hadji révélant comment les Marocains considèrent la star de Barcelone malgré sa décision internationale, avant de parler des options offensives marocaines, de dévoiler le nom qu'il privilégie pour mener la ligne d'attaque, et de donner son avis sur le rôle de Soufiane Rahimi et son potentiel avec la sélection.

Place à la première partie de l'entretien :