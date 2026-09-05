Mendy a également adressé un reproche aux supporters d'Al-Ahli, en raison des sifflets qu'ils ont lancés à l'encontre du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko, la nouvelle recrue en provenance du Shakhtar Donetsk, du début à la fin du match.

À ce sujet, Mendy a déclaré : « Je tiens à souligner que nous sommes unis, et tout comme je dis aux supporters que nous sommes avec eux, nous avons également besoin qu'ils soient avec nous. Ils doivent nous soutenir et soutenir chaque joueur de l'équipe. Dès lors qu'un joueur est ici et porte le maillot du club, nous devons tous être derrière lui. »

Il a ajouté : « Il y a seulement dix jours, les supporters ont réservé un accueil exceptionnel à l'un des joueurs, qui fait désormais partie de l'équipe et de cette famille. Ce qui est plus grand que tout le monde, c'est cette famille et ce club, le plus grand club d'Asie et pas seulement d'Arabie saoudite. »

Il a poursuivi : « Nous avons la responsabilité de montrer à l'Arabie saoudite, au Royaume, à l'Asie et au monde que nous sommes le meilleur club, et nous voulons que chaque joueur qui vient ici se sente le bienvenu et heureux d'être là, exactement comme nos supporters l'ont toujours fait avec chacun d'entre nous. »

Il a enchaîné : « Ces choses ne doivent pas changer. Nous aimons nos supporters et nous prenons soin d'eux, et je suis certain qu'ils aiment aussi chacun d'entre nous. »