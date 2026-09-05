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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo : Mendy révèle la vérité sur son implication dans le limogeage du directeur sportif et adresse des reproches aux supporters d'Al Ahly

Édouard Mendy
A. Bondarenko
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
Sénégal
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Arabie saoudite

Le gardien sénégalais ouvre son cœur

Le gardien sénégalais Édouard Mendy, portier d'Al-Ahli, a révélé la vérité sur ce qui a causé le limogeage du Portugais Rui Pedro Braz, l'ancien directeur sportif du club, et il a également adressé des reproches aux supporters de l'équipe.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Riyadh sur le score de 5-0, lors de la rencontre qui les a opposés hier soir, vendredi, au stade de la cité sportive du prince Abdullah Al-Faisal, pour la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

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  • La vérité sur le limogeage de Roy Pedro

    Après la fin du match, Mendy a été interrogé sur sa responsabilité réelle dans la décision annoncée par Al-Ahli avant-hier jeudi, à savoir le départ de Roi Pedro de son poste de directeur sportif, moins d'un an après sa prise de fonctions.

    Les chaînes « Thmanyah », qui diffusent le championnat saoudien, avaient affirmé que les joueurs d'Al-Ahli avaient tenu une réunion avec la direction du club, après la défaite dans le Clasico face à Al-Hilal sur le score de trois buts à zéro, mardi dernier, pour réclamer le limogeage du directeur sportif.

    Le gardien sénégalais a répondu à cette accusation dans des déclarations rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », en déclarant : « Nous sommes des joueurs de football, nous ne prenons pas ce genre de décisions. »

    Il a précisé : « L'endroit où nous devons nous exprimer, c'est le terrain, et c'est là que doit se trouver notre réponse. Nous sommes avant tout des joueurs, et personne n'est plus grand que le club, et personne ne sera jamais plus grand que le club. »

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  • Les reproches des supporters d'Al Ahly

    Mendy a également adressé un reproche aux supporters d'Al-Ahli, en raison des sifflets qu'ils ont lancés à l'encontre du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko, la nouvelle recrue en provenance du Shakhtar Donetsk, du début à la fin du match.

    À ce sujet, Mendy a déclaré : « Je tiens à souligner que nous sommes unis, et tout comme je dis aux supporters que nous sommes avec eux, nous avons également besoin qu'ils soient avec nous. Ils doivent nous soutenir et soutenir chaque joueur de l'équipe. Dès lors qu'un joueur est ici et porte le maillot du club, nous devons tous être derrière lui. »

    Il a ajouté : « Il y a seulement dix jours, les supporters ont réservé un accueil exceptionnel à l'un des joueurs, qui fait désormais partie de l'équipe et de cette famille. Ce qui est plus grand que tout le monde, c'est cette famille et ce club, le plus grand club d'Asie et pas seulement d'Arabie saoudite. »

    Il a poursuivi : « Nous avons la responsabilité de montrer à l'Arabie saoudite, au Royaume, à l'Asie et au monde que nous sommes le meilleur club, et nous voulons que chaque joueur qui vient ici se sente le bienvenu et heureux d'être là, exactement comme nos supporters l'ont toujours fait avec chacun d'entre nous. »

    Il a enchaîné : « Ces choses ne doivent pas changer. Nous aimons nos supporters et nous prenons soin d'eux, et je suis certain qu'ils aiment aussi chacun d'entre nous. »

  • Le retour aux victoires

    Mendy a également évoqué le retour à la victoire en Roshn League, après deux défaites consécutives face à Al-Khaleej sur le score de 3-1, lors de la quatrième journée, puis face à Al-Hilal dans le Clasico sur un score de trois buts à zéro, dans un match reporté de la troisième journée.

    Il a commenté : « Nous étions conscients entre nous que nous n'avions pas suffisamment produit lors des deux derniers matchs. Le scénario de chaque rencontre était différent, mais il est évident que ce que nous avons montré n'était pas suffisant, et ce n'est pas notre véritable personnalité. »

    Il a développé : « Nous avons beaucoup discuté au cours de cette semaine, et nous nous sommes rappelés les choses qui nous rendent forts. Nous savions que nous allions jouer à domicile et que nous devions décrocher les trois points pour revenir sur le droit chemin, et c'est ce que nous avons fait. »

    Il a poursuivi : « Nous disputons un grand nombre de compétitions et de matchs, alors pourquoi devrions-nous être inquiets ? Nous jouons et nous nous préparons pour chaque match. »

    Il a conclu : « Nous sommes l'un des clubs qui disputent le plus de matchs en Arabie saoudite et en Asie, alors nous devons simplement nous concentrer sur notre travail, croire en nous-mêmes et continuer à travailler dur, car notre réussite ne se concrétisera qu'en travaillant et en restant unis. »

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  • Voir les déclarations de Mendy

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