Lundi, l’attaquant de 19 ans du 1. FC Cologne a publié sur son compte TikTok une galerie de photos le montrant avec le maillot de la DFB. En légende, il a d’abord écrit : « Ça en valait la peine ? », accompagné d’emojis pensifs.
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« En valait-il la peine ? » : un message cryptique de Said El Mala après le fiasco de la Mannschaft à la Coupe du monde ?
Nombreux sont ceux qui ont vu dans ce message un clin d’œil adressé à Hansi Flick, qui, malgré les performances convaincantes d’El Mala sous le maillot du FC Cologne la saison passée, ne l’avait pas inclus dans sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Le sélectionneur a justifié ce choix par un temps de jeu insuffisant sous les ordres de l’ancien coach du FC Cologne, Lukas Kwasniok, et par un comportement défensif qu’il estime encore trop timide. « Il y a tout de même une différence entre jouer au Bayern et jouer à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », avait précisé Nagelsmann début mars.
Même après le forfait de Lennart Karl, du Bayern Munich, pour la Coupe du monde en raison d’une blessure – alors que beaucoup s’attendaient à une sélection de dernière minute d’El Malas –, le sélectionneur de la DFB a écarté le joueur de 19 ans et a préféré convoquer Assan Ouedraogo, de Leipzig, dans son groupe.
Peu après la publication, la légende a été retirée par le joueur, probablement pour calmer l’agitation suscitée.
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Contre toute attente, l'Allemagne s'incline face au Paraguay lors de la Coupe du monde
Lundi soir, privée d’El Mala, l’Allemagne a été éliminée de manière surprenante en seizièmes de finale de la Coupe du monde par le Paraguay, considéré comme un outsider. Face aux Sud-Américains, la Nationalmannschaft n’a pas réussi à faire la différence, concédant le 1-1 après 120 minutes ; lors de la séance de tirs au but, Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont finalement échoué depuis le point de penalty.
Malgré tout, l’été d’El Mala reste agité : des rumeurs persistantes de transfert entourent le jeune attaquant de 19 ans. Liverpool l’aurait même désigné comme cible prioritaire pour renforcer son attaque après le refus présumé de Yan Diomande. Auparavant, Brighton & Hove Albion et Brentford avaient aussi manifesté leur intérêt.
Sous contrat avec le 1. FC Cologne jusqu’en 2030, sans clause libératoire selon certaines sources, le club rhénan réclamerait environ 50 millions d’euros pour laisser partir son jeune attaquant.