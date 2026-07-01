« En valait-il la peine ? » : un message cryptique de Said El Mala après le fiasco de la Mannschaft à la Coupe du monde ?

Nombreux sont ceux qui ont vu dans ce message un clin d’œil adressé à Hansi Flick, qui, malgré les performances convaincantes d’El Mala sous le maillot du FC Cologne la saison passée, ne l’avait pas inclus dans sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le sélectionneur a justifié ce choix par un temps de jeu insuffisant sous les ordres de l’ancien coach du FC Cologne, Lukas Kwasniok, et par un comportement défensif qu’il estime encore trop timide. « Il y a tout de même une différence entre jouer au Bayern et jouer à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », avait précisé Nagelsmann début mars.

Même après le forfait de Lennart Karl, du Bayern Munich, pour la Coupe du monde en raison d’une blessure – alors que beaucoup s’attendaient à une sélection de dernière minute d’El Malas –, le sélectionneur de la DFB a écarté le joueur de 19 ans et a préféré convoquer Assan Ouedraogo, de Leipzig, dans son groupe.

Peu après la publication, la légende a été retirée par le joueur, probablement pour calmer l’agitation suscitée.