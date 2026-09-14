« En termes de titres, personne n'a réalisé une meilleure saison que moi » : la star du PSG Fabian Ruiz plaide sa cause pour le Ballon d'Or

Ruiz a vécu une saison exceptionnelle, remportant à la fois la Coupe du monde et la Ligue des champions. Malgré une blessure au genou de trois mois, il estime que ses contributions décisives justifient sa présence dans les discussions autour de cette récompense.

Dans un entretien accordé à L'Équipe, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a avancé un argument fort : « En termes de titres, personne n’a connu une meilleure saison que moi. Individuellement, de grands joueurs ont réalisé une excellente saison. Une Coupe du monde avec votre pays est le plus grand titre que vous puissiez gagner. »



