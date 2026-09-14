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« En termes de titres, personne n'a réalisé une meilleure saison que moi » : la star du PSG Fabian Ruiz plaide sa cause pour le Ballon d'Or
Un palmarès inégalé
Ruiz a vécu une saison exceptionnelle, remportant à la fois la Coupe du monde et la Ligue des champions. Malgré une blessure au genou de trois mois, il estime que ses contributions décisives justifient sa présence dans les discussions autour de cette récompense.
Dans un entretien accordé à L'Équipe, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a avancé un argument fort : « En termes de titres, personne n’a connu une meilleure saison que moi. Individuellement, de grands joueurs ont réalisé une excellente saison. Une Coupe du monde avec votre pays est le plus grand titre que vous puissiez gagner. »
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Reconnaissant pour la nomination
Si l’international espagnol estime clairement que ses accomplissements collectifs se distinguent, il reconnaît la forte concurrence de joueurs comme le phénomène adolescent du FC Barcelone Lamine Yamal, largement considéré comme l’un des principaux candidats à cette récompense.
Dans des propos légèrement antérieurs tenus lors d’un entretien avec France Football, Ruiz est revenu sur sa 24e place au vote l’an dernier. « Où est-ce que je me situe dans la course au Ballon d’Or ? Cela dépend des votants », a-t-il expliqué. « Le plus important pour moi est de me mettre au service de l’équipe, tout en cherchant à figurer parmi les meilleurs. J’ai eu la chance de faire partie de la liste des trente nommés l’an dernier. Faire partie des trente est un grand honneur. »
Inspiré par Rodri
Les milieux de terrain ont souvent du mal à remporter des distinctions individuelles, mais Ruiz puise de la confiance chez son compatriote. Il espère que les votants regarderont au-delà des statistiques offensives traditionnelles et reconnaîtront l'impact global sur le terrain.
Poursuivant son entretien avec France Football, il a déclaré : « Rodri a remporté le Ballon d'Or il y a deux ans. Et même si les défenseurs et les gardiens ont toujours du mal à être reconnus, je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est davantage le rôle qu'un joueur remplit que sa position sur le terrain. Et il est important de donner l'exemple aux enfants qui commencent à jouer au football, afin qu'ils regardent eux aussi les milieux de terrain, les défenseurs et les gardiens. »
- AFP
Qu’y a-t-il ensuite ?
Ruiz va désormais se reconcentrer sur les échéances nationales avec le Paris Saint-Germain, alors que le club se prépare pour une rencontre cruciale de Ligue 1. Le club a un choc très attendu contre Marseille à venir le 20 septembre, où le milieu de terrain espérera encore consolider son statut parmi les meilleurs joueurs d'Europe.
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