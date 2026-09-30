« En temps voulu, je dirai la vérité » : Cristiano Ronaldo publie une déclaration de défi après avoir quitté la sélection du Portugal

Selon un rapport de Marca, Ronaldo a confirmé son départ de la sélection portugaise en publiant un communiqué direct sur les réseaux sociaux. Sa déclaration est intervenue peu après la conférence de presse du sélectionneur Jorge Jesus et après la tenue de discussions d'urgence avec la Fédération portugaise de football.

Ronaldo a déclaré : « À la suite de la conférence de presse du sélectionneur national, et après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le rassemblement de la sélection nationale. » Ce départ intervient juste avant un match crucial de Ligue des nations contre le Danemark.