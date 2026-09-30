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« En temps voulu, je dirai la vérité » : Cristiano Ronaldo publie une déclaration de défi après avoir quitté la sélection du Portugal
Ronaldo publie un communiqué officiel
Selon un rapport de Marca, Ronaldo a confirmé son départ de la sélection portugaise en publiant un communiqué direct sur les réseaux sociaux. Sa déclaration est intervenue peu après la conférence de presse du sélectionneur Jorge Jesus et après la tenue de discussions d'urgence avec la Fédération portugaise de football.
Ronaldo a déclaré : « À la suite de la conférence de presse du sélectionneur national, et après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le rassemblement de la sélection nationale. » Ce départ intervient juste avant un match crucial de Ligue des nations contre le Danemark.
Promettant de révéler l’exacte vérité
La relation entre le joueur et le sélectionneur s’est détériorée lorsque Ronaldo est resté sur le banc sans entrer en jeu lors d’une victoire 2-1 contre la Norvège. Après le match, il s’est dirigé directement vers le tunnel.
Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Ronaldo a promis une transparence totale concernant cette brouille. Il a ajouté : « En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui ont conduit à mon départ de l’équipe nationale, à laquelle j’ai toujours été pleinement dévoué. Pour l’instant, il est temps de souhaiter au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception, la meilleure des chances. »
Tensions autour du temps de jeu
Le différend porte sur le temps de jeu et la communication. Jesus a choisi d’aligner Joao Felix et Goncalo Ramos en attaque contre la Norvège, et les deux joueurs ont trouvé le chemin des filets. Malgré son échauffement en seconde période, Ronaldo est resté sur le banc.
Jesus a ensuite insisté sur le fait qu’il avait informé son capitaine qu’il pourrait ne pas jouer. Le sélectionneur a déclaré : « J’ai dit au joueur qu’il n’allait pas jouer. Si j’ai besoin de toi pendant 30 minutes, tu joueras ; sinon, tu ne joueras pas. Aucun joueur ne me fera changer d’avis. »
- AFP
Quelle est la suite pour le capitaine ?
Ronaldo a quitté Copenhague à bord de son jet privé, en direction de Madrid. Si ce départ anticipé l’écarte des prochains matches de la Ligue des nations, on ne sait toujours pas si l’attaquant a l’intention de prendre définitivement sa retraite internationale, ou simplement de se mettre en retrait tant que Jesus restera en poste.
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