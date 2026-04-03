« En tant que dirigeant, il faut d'autres compétences » : des doutes quant à l'aptitude de Thomas Müller à devenir le futur président du FC Bayern de Munich

« Je connais Thomas depuis un certain temps déjà. On ne peut rien dire de négatif à son sujet. C’est quelqu’un de très ouvert, toujours prêt à discuter et qui a des opinions bien arrêtées », a déclaré Kahn, avant de nuancer : « Même si tu es champion du monde et que tu as tout gagné, en tant que dirigeant d’un club, tu as besoin d’autres compétences. Celles-ci sont aujourd’hui plus complexes que jamais. Je pense que sans expérience et sans formation continue, ça ne marche pas. Et je ne parle pas ici d’une quelconque formation en ligne suivie à côté. »

De nos jours, un club de l’envergure du FC Bayern de Munich doit « développer lui-même des programmes et des idées », selon l’homme de 56 ans. « Quelle est la bonne voie à suivre pour quelqu’un occupant un tel poste ? Comment l’impliquer, quand et dans quel domaine ? Croire qu’on va un jour recruter un ancien joueur uniquement en raison de son passé : c’est voir trop court. »

Aujourd’hui encore, le rêve de nombreux clubs est de nommer d’anciens professionnels à des postes de direction, mais diriger l’ensemble d’un club est un tout autre défi : « Il est plutôt rare qu’un ancien joueur devienne PDG », explique Kahn.