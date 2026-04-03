Dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung, l'ancien gardien de but de classe mondiale a déclaré qu'il considérait certes Müller comme suffisamment compétent pour occuper un poste au sein de la direction du club le plus titré d'Allemagne, mais que ses connaissances du monde du football professionnel étaient loin d'être suffisantes.
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« En tant que dirigeant, il faut d'autres compétences » : des doutes quant à l'aptitude de Thomas Müller à devenir le futur président du FC Bayern de Munich
« Je connais Thomas depuis un certain temps déjà. On ne peut rien dire de négatif à son sujet. C’est quelqu’un de très ouvert, toujours prêt à discuter et qui a des opinions bien arrêtées », a déclaré Kahn, avant de nuancer : « Même si tu es champion du monde et que tu as tout gagné, en tant que dirigeant d’un club, tu as besoin d’autres compétences. Celles-ci sont aujourd’hui plus complexes que jamais. Je pense que sans expérience et sans formation continue, ça ne marche pas. Et je ne parle pas ici d’une quelconque formation en ligne suivie à côté. »
De nos jours, un club de l’envergure du FC Bayern de Munich doit « développer lui-même des programmes et des idées », selon l’homme de 56 ans. « Quelle est la bonne voie à suivre pour quelqu’un occupant un tel poste ? Comment l’impliquer, quand et dans quel domaine ? Croire qu’on va un jour recruter un ancien joueur uniquement en raison de son passé : c’est voir trop court. »
Aujourd’hui encore, le rêve de nombreux clubs est de nommer d’anciens professionnels à des postes de direction, mais diriger l’ensemble d’un club est un tout autre défi : « Il est plutôt rare qu’un ancien joueur devienne PDG », explique Kahn.
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Kahn sera président du FC Bayern entre 2021 et 2023
L'ancien gardien de but a lui-même dirigé le FC Bayern de 2021 à 2023, mais a dû quitter ses fonctions à la suite d'une saison décevante et du licenciement controversé de l'entraîneur de l'époque, Julian Nagelsmann.
Müller, quant à lui, a joué pour le club le plus titré d'Allemagne jusqu'à l'été dernier. Son contrat n'ayant pas été prolongé, il a rejoint la MLS américaine et les Vancouver Whitecaps, où il a manqué de peu le titre lors de sa première saison.
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Müller à propos d'un retour au Bayern : « Je n'exclue rien »
Récemment, le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeneß, s'était à plusieurs reprises prononcé en faveur du retour du joueur de 36 ans à Munich à la fin de sa carrière active, afin de lui confier un rôle opérationnel.
Müller lui-même s'était montré ouvert à l'idée d'un retour et avait souligné qu'il ne voulait fermer aucune porte : « Je ne suis pas du genre à exclure quoi que ce soit. Je laisse généralement les choses venir à moi. Si une porte était entrouverte et que je voulais y entrer, j'ai toujours réussi à le faire par le passé. »