Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Khiara Keating Liverpool GFXLiverpool FC/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

En signant à Liverpool, Khiara Keating a considérablement renforcé ses chances d'être sélectionnée avec l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
London City Lionesses
M. Leon
A. Putellas
Barcelona
M. Earps
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
N. Charles
B. Mead
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL Série printemps
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
L. Baum
RB Leipzig

Ça y est. Le mercato estival 2026 a ouvert ses portes et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin, avec plusieurs grandes stars sur le point de changer de club. Alexia Putellas, Georgia Stanway et Sam Kerr ont déjà officialisé leur transfert, et les rumeurs vont bon train concernant d’autres mouvements de poids, sans oublier les surprises qui ne manqueront pas de surgir.

La saison dernière a été riche en transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi mouvementé, la jeune prodige suédoise Felicia Schroder ayant déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert colossal.

La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’écurie ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si leurs clubs respectifs reçoivent une offre suffisamment alléchante. Sans oublier les agentes libres très courtisées, à l’image de Salma Paralluelo, convoitée depuis son départ de Barcelone.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert en direct pour que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de cette intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 juillet : Lisa Baum (de RB Leipzig à Arsenal)

    Pour le RB Leipzig : Le club allemand doit se résoudre à laisser filer Baum après seulement une saison, mais l’indemnité record qui accompagnera son départ devrait lui permettre de renforcer l’effectif et d’assurer sa progression à long terme. Note : B

    Pour Arsenal : Les Gunners devaient se renforcer sur les ailes après le départ de Beth Mead, et ils ont opté pour un talent plus jeune et moins expérimenté. Certains peuvent s’en inquiéter, Arsenal n’ayant pas toujours brillé ces dernières années dans l’intégration de jeunes joueuses recrutées à l’extérieur. Les débuts prometteurs de Smilla Holmberg, ainsi que l’intégration réussie d’Olivia Smith, arrivée il y a un an pour un montant record, suggèrent toutefois que la politique de formation évolue. La tendance de Renee Slegers à faire tourner son effectif et à remplacer régulièrement ses ailières devrait également faciliter l’acclimatation de Baum. Tout bien considéré, le succès n’est pas garanti, mais le talent de cette joueuse de 19 ans est indéniable. Il s’agit d’un transfert prometteur, avec davantage de chances de réussir que d’échouer, malgré quelques réserves. Note : B

    Pour Baum : Très prometteuse malgré une expérience encore limitée au plus haut niveau (une seule saison en Bundesliga), elle rejoint l’un des meilleurs clubs européens et devrait y obtenir du temps de jeu régulier. Si des interrogations subsistent sur la capacité d’Arsenal à faire progresser les jeunes talents étrangers, le temps de jeu dont elle devrait bénéficier laisse présager une progression rapide. Note : B

    • Publicité
  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 juillet : Khiara Keating (de Manchester City à Liverpool)

    Du côté de Manchester City, l’offre de nouveau contrat faite à Keating montre bien que son départ est un coup dur pour les nouvelles championnes de la WSL. Cela dit, ce départ n’est pas une surprise. Écartée des sélections anglaises en raison d’un temps de jeu limité à Manchester ces derniers mois, la gardienne savait qu’elle devait jouer davantage pour espérer participer à la Coupe du monde féminine 2027. Les Citizens doivent désormais réfléchir à la meilleure façon de remplacer une joueuse qui, même en tant que doublure, maintenait un niveau de performance exceptionnel. Son départ libre, après onze années passées à Manchester où elle a grandi jusqu’à devenir internationale anglaise, constitue un véritable point noir. Note : D

    Pour Liverpool : Il s’agit d’une recrue fantastique qui comble un besoin des Reds, d’autant plus appréciable qu’elle arrive sans frais. Les Reds, qui cherchaient une gardienne après l’échec de la transformation du prêt de Jennifer Falk en transfert définitif, récupèrent une joueuse que l’entraîneur Gareth Taylor connaît parfaitement, pour l’avoir fait progresser à City. Keating apporte une qualité rare, un potentiel de progression et un bagage technique en phase avec le style de jeu que Taylor souhaite imposer. Jeune et encore relativement inexpérimentée, elle commettra forcément des erreurs, mais un temps de jeu régulier lui permettra de les corriger et de pleinement exprimer son talent. Note : A

    Pour Keating : Âgée de 22 ans depuis le mois dernier et écartée des sélections anglaises, elle avait tout intérêt à quitter City pour s’imposer comme titulaire. Si Liverpool ne lui offrira pas le même palmarès que City, c’est du temps de jeu dont elle a besoin, tant pour la Coupe du monde de l’année prochaine que pour son propre développement. Sur les bords de la Mersey, elle travaillera avec un entraîneur qui la connaît bien et dans un style de jeu qui lui convient. Un choix judicieux. Note : A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 juillet : Mapi Leon (de Barcelone aux Lionesses de London City)

    Pour Barcelone : Même si elle n’est pas la plus grande star à quitter le Barça cet été, le départ de Leon sera un véritable coup dur. Comptant parmi les meilleures défenseuses centrales au monde, voire la meilleure, elle a joué un rôle essentiel dans l’ascension du club au sommet du football et sera extrêmement difficile à remplacer, même si les Catalans ne sont plus soumis aux mêmes contraintes financières que l’été dernier. La manière dont le club gérera ce départ influencera la note finale de ce mercato ; accordons donc au Barça le bénéfice du doute en attendant de voir les remplacements envisagés. Certaines jeunes pousses prometteuses issues de La Masia pourraient prendre le relais, mais aucune n’est encore prête à endosser le rôle de leader que Leon occupait. Note : D

    Pour les London City Lionesses : Ce type de transfert marque un vrai pas en avant pour London City par rapport aux précédents mercatos. Si certaines des joueuses expérimentées recrutées récemment ont eu un réel impact – Kosovare Asllani en tête – la plupart sont arrivées après avoir franchi leur apogée. Leon, en revanche, rejoint le club alors qu’elle est encore au sommet du football féminin et va considérablement renforcer l’équipe. Sa capacité à relancer proprement correspond parfaitement à la philosophie d’un club ambitieux. Note : A

    Pour Leon : Quitter Barcelone, championne d’Europe en titre, constitue forcément un pas en arrière sur le plan sportif. En Angleterre, la joueuse ne pourra pas viser les mêmes trophées et elle rejoint un club qui, s’il se qualifie pour la Ligue des champions, pourrait en être exclu en raison de la propriété commune avec Lyon, finaliste malheureux face au Barça en mai. À 31 ans, elle découvre toutefois un nouveau championnat, relève un défi différent et allège son calendrier, ce qui peut l’aider à aborder la Coupe du monde estivale dans les meilleures conditions. Elle percevra par ailleurs un salaire intéressant, sans doute son dernier gros contrat. Note : B

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 juillet : Niamh Charles (de Chelsea à Manchester City)

    À Chelsea, Niamh Charles constitue une solution fiable à gauche de la défense, même si ce n’est pas son poste de formation. Formée au poste d’attaquante, elle s’est reconvertie avec brio ces dernières années. Toutefois, lorsque l’opportunité s’est présentée de recruter Katie McCabe, début juin, les Blues n’ont pas hésité. La capitaine irlandaise figure parmi les meilleures arrières gauches du moment et son arrivée permet à d’autres joueuses, comme Sandy Baltimore et Veerle Buurman, d’évoluer à des positions plus naturelles. Le départ de Charles, dont le contrat arrivait à échéance, n’affaiblit pas outre mesure l’effectif, d’autant que le club aurait perçu la somme substantielle de 500 000 £ (670 000 $) pour l’internationale anglaise. Note : A

    Pour Man City : Le recrutement d’une arrière gauche était une priorité lors de ce mercato pour Man City, qui a laissé partir Leila Ouahabi en libre et qui, de toute façon, alignait principalement Alex Greenwood à ce poste à sa place. L’arrivée d’une nouvelle option permettrait à Greenwood de revenir à son poste de prédilection en défense centrale. Même si Charles n’est pas au même niveau en tant qu’arrière gauche que McCabe – avec laquelle City était fortement pressenti avant que Chelsea ne passe à l’action –, elle constitue une option très solide qui représente une amélioration par rapport à la situation actuelle de City. Note : B

    Pour Charles : la venue de McCabe à Chelsea rendait son départ inévitable si elle voulait conserver un temps de jeu régulier. C’est aussi crucial pour son statut en équipe d’Angleterre, puisqu’elle a perdu son poste de titulaire à gauche chez les Lionesses ces derniers mois. Pour l’instant, elle devrait être titulaire à Manchester City, au sein d’un effectif double champion en titre (WSL et FA Cup) et candidat au triplé la saison prochaine, avec en prime un retour en Ligue des champions. Note : A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 juillet : Ona Batlle rejoint Arsenal en provenance de Barcelone.

    Pour Barcelone, ce départ sera sans doute le plus frustrant de l’été. Âgée de seulement 27 ans, Batlle compte parmi les meilleures arrières latérales du monde, contrairement à Putellas et León, toutes deux dans la trentaine, ou à Paralluelo, dont les prétentions salariales étaient inaccessibles. Le Barça espérait pourtant la conserver plusieurs saisons encore, convaincu de pouvoir y parvenir puisqu’il s’agit du club de son enfance. Au lieu de cela, elle retourne en Angleterre sous la forme d’un transfert gratuit. Un véritable coup dur. Note : F

    Pour Arsenal : après le départ de Katie McCabe, un poste s’est libéré à l’arrière gauche et Arsenal a choisi de le pourvoir avec une joueuse de classe mondiale. Batlle est naturellement arrière droite, mais elle possède une grande expérience sur le flanc opposé, où elle peut évoluer très efficacement en tant qu’arrière latérale inversée, ce qui pose de nouveaux problèmes aux adversaires. Le duo de latérales titulaires formé d’Emily Fox et de Batlle figure parmi les meilleurs du football féminin, et c’est en s’appuyant sur cette qualité, déjà renforcée par Taylor Hinds et Smilla Holmberg, qu’Arsenal pourra franchir un cap, alors qu’il vise son premier titre de WSL depuis 2019. Note : A

    Pour Batlle : Si ce départ peut surprendre, étant donné l’aura du Barça et le fait qu’il s’agit de son club formateur, la latérale a tout gagné en Catalogne et revient en Angleterre pour un nouveau défi, après trois saisons sans trophée à Manchester United. De nouveaux objectifs l’attendent à Arsenal et ses chances de retrouver la gloire en Ligue des champions restent élevées, les Gunners ayant remporté ce titre l’année dernière, même si elles ne sont pas aussi grandes qu’au Barça. Note : B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 juillet : Alexia Putellas (FC Barcelone → London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Perdre Putellas, joueuse de classe mondiale au leadership affirmé et à l’influence déterminante, constitue un coup dur pour le Barça. Après 14 ans au club et tous les titres possibles, la double lauréate du Ballon d’Or a choisi de relever un nouveau défi. Le fait qu’elle ne rejoigne pas un grand rival européen du Barça est une bonne nouvelle, et le club est bien armé, tant par la qualité de son effectif que par le dynamisme de son centre de formation, pour aller de l’avant de manière positive, même si ce départ reste un coup dur qui fait mal. Note : C

    Pour London City : C’est un coup de maître remarquable. Après seulement une saison en Women’s Super League, l’arrivée d’une joueuse du calibre de Putellas doit permettre à London City de franchir un cap après une solide sixième place la saison dernière. Elle figure parmi les meilleures joueuses de la planète et, à elle seule, élève considérablement le niveau de l’équipe. C’est aussi un choix judicieux pour tirer le meilleur de Grace Geyoro, dont la première saison, après un transfert record, a été en deçà des attentes. L’arrivée de Putellas dans l’entrejeu devrait permettre d’exprimer pleinement le talent de la star française. Note : A+

    Pour Putellas : Peu de footballeuses de haut niveau peuvent tourner une page majeure de leur carrière en apothéose, mais Putellas y est parvenue cette année en quittant le Barça après un quadruplé historique. Direction l’Angleterre, un nouveau championnat et un nouveau défi. Les titres ne pleuvront sans doute pas autant qu’en Catalogne, le projet de London City en étant encore à ses premiers pas. Sur le plan international, le choix est judicieux : elle va découvrir ce qui est peut-être le meilleur championnat du monde tout en limitant son temps de jeu, puisque le club n’est pas engagé en Coupe d’Europe. De quoi aborder la Coupe du monde 2024 en pleine possession de ses moyens avec la Roja. Elle bénéficiera par ailleurs d’un salaire très élevé au sein d’un club détenu par la milliardaire Michele Kang. Note : B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 juillet : Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort à Arsenal)

    Pour l'Eintracht Francfort : aurait-il été plus judicieux de laisser partir Reuteler l'été dernier, alors que sa cote était au plus haut après un Championnat d'Europe qui l'avait révélée et qu'Arsenal s'était renseigné sur la milieu de terrain ? D'un point de vue financier, oui. La joueuse de 27 ans entamait la dernière année de son contrat et il aurait été difficile de la convaincre de signer une prolongation alors que de grands clubs manifestaient leur intérêt. Cependant, conserver Reuteler a permis à l’Eintracht de réaliser une nouvelle saison solide, ponctuée d’une troisième place en Bundesliga et d’une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, un résultat sans doute plus précieux, même si l’internationale suisse ne sera pas facile à remplacer. Note : B

    Pour Arsenal : Les Gunners auraient pu voir Reuteler leur échapper après avoir manqué de conclure l’été dernier. Ils évitent toutefois ce scénario, la milieu de terrain devant rejoindre le nord de Londres un an plus tard, gratuitement. Le club avait besoin de profondeur et de polyvalence au milieu de terrain, et c’est précisément ce que Reuteler apporte : sa capacité à occuper plusieurs postes élargit l’éventail des options dont dispose l’entraîneuse Renee Slegers. Ce recrutement n’est pas aussi spectaculaire que certaines autres arrivées estivales, mais il renforce intelligemment l’effectif. Note : B

    Pour Reuteler : Ce transfert représente une étape majeure dans la carrière de la milieu de terrain. Depuis plusieurs saisons, elle est l’une des pièces maîtresses d’une équipe de l’Eintracht régulièrement bien classée en Bundesliga, juste derrière le Bayern Munich et Wolfsburg. Sa performance lors de l’Euro à domicile avec la Suisse a confirmé son niveau et son mental. Ce transfert vers l’un des cadors européens est donc amplement mérité, et il pourrait s’avérer très fructueux si elle saisit les opportunités offertes par une rotation inévitable dans un effectif de haut niveau. Note : B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 juillet : Selina Cerci (de Hoffenheim à Arsenal)

    Du côté d’Hoffenheim : personne n’a marqué plus de buts en Frauen-Bundesliga au cours des deux dernières saisons que Cerci, qui constituait une recrue exceptionnelle pour Hoffenheim après avoir quitté Cologne en 2024. Mais elle s’en va désormais en tant que joueuse libre, son contrat ayant expiré. Hoffenheim, qui ne percevra aucune indemnité, voit partir sa buteuse vers un club de haut niveau, ce qui est décevant. Remplacer ses réalisations, qui ont permis au club de terminer deux fois d’affilée dans la première moitié du classement de la Bundesliga, s’annonce délicat. Le club mise donc à nouveau sur sa formation et a déjà recruté deux jeunes attaquantes issues du centre de formation du Barça. Note : D

    Du côté d’Arsenal : l’avant-centre n’était pas une priorité absolue pour les Gunners cet été, mais l’arrivée de Cerci, qui renforce un secteur offensif déjà composé d’Alessia Russo et de Stina Blackstenius, offre davantage de flexibilité à l’entraîneuse Renee Slegers. Lorsque Russo recule au poste de numéro 10, comme elle l’a souvent fait la saison dernière, le choix entre Cerci et Blackstenius devant elle multiplie les options. L’internationale allemande peut aussi dépanner sur les ailes, même si son impact s’en trouve réduit : éloignée de la surface, elle perd en efficacité. Reste que cette polyvalence offre à Arsenal une nouvelle option pour varier ses attaques, lui qui a parfois manqué de imprévisibilité la saison passée. Note : B+

    Pour Cerci : l’une des principales questions concernant ce transfert est la suivante : « À quelle fréquence Cerci va-t-elle jouer ? » Elle s’est imposée comme titulaire régulière en équipe d’Allemagne grâce à son temps de jeu constant et, par conséquent, à ses performances offensives. Si son temps de jeu venait à être réduit à Arsenal, quelles en seraient les conséquences sur la scène internationale, à seulement un an de la Coupe du monde ? Compte tenu du nombre important de matchs que disputeront les Gunners, elle devrait tout de même avoir des occasions de s’illustrer, d’autant plus que Slegers est très active dans ses remplacements. Mais plusieurs clubs s’étant manifestés pour l’engager, Cerci aurait pu choisir d’autres opportunités, avec des rôles plus importants et toujours la possibilité de remporter des trophées. Note : B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Johanna Rytting Kaneryd (de Chelsea à Lyon)

    Du côté de Chelsea : Rytting Kaneryd s’est distinguée par son engagement irréprochable depuis son arrivée en 2022. Cependant, l’internationale suédoise manque parfois de régularité, comme l’attestent ses 11 buts et 15 passes décisives en 79 matches de championnat. Un club comme Chelsea attend davantage de ses ailiers ; c’est donc une bonne affaire pour le club de vendre Rytting Kaneryd, âgée de 29 ans, afin de recruter une joueuse plus prolifique sur les ailes. Cela dit, tout dépendra de la manière dont les Blues s’y prendront pour la remplacer, car son éthique de travail, son bon esprit d’équipe et sa capacité à mettre une réelle pression sur les adversaires grâce à sa vitesse sont autant de qualités qu’il ne faut pas négliger. Si le club ne parvient pas à la remplacer adéquatement, la note risque de baisser. Note : B

    Du côté de Lyon : difficile de savoir quoi penser de cette signature. Le Progrès rapporte qu’elle entraînera un changement de poste pour Rytting Kaneryd, qui évoluera en arrière latérale plutôt qu’en ailière. Cela laisse entrevoir un changement de schéma tactique pour Lyon, qui jouait principalement avec une défense à quatre l’année dernière. Le départ de Kadidiatou Diani, officialisé quelques jours plus tard, alimente encore les spéculations : était-il lié à ce changement de système ? Seul le temps le dira. Si Rytting Kaneryd arrive pour jouer arrière latéral, elle possède les qualités requises pour s’adapter à ce rôle, même si elle ne l’a occupé qu’épisodiquement au cours de sa carrière. Son volume de jeu, sa vitesse et son potentiel offensif répondent à plusieurs critères. Note : C

    Pour Rytting Kaneryd : après avoir impressionné lors de sa première saison complète à Chelsea (2023-2024), avec dix buts et dix passes décisives, sa progression semblait s’être légèrement essoufflée ces derniers mois. Un nouveau départ pourrait donc raviver sa flamme. Si elle évolue bien comme arrière latéral, ce changement de rôle pourrait accélérer son évolution. Quoi qu’il en soit, jouer pour Lyon, huit fois champion d’Europe et finaliste de deux des trois dernières Ligues des champions, constitue une opportunité majeure. Note : B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (du North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage, c’est un coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq réalisations et les quatre passes décisives en neuf matchs ont été cruciales pour maintenir la Caroline du Nord dans les places qualificatives pour les play-offs. Si le club a recruté la jeune star anglaise Erica Parkinson, milieu de terrain créative capable de pallier en partie ce départ, la jeune joueuse de 18 ans manque encore d’expérience. La réaction du Courage sera donc à suivre, même si le club a au moins perçu une indemnité de transfert avant que Matsukubo ne devienne libre de tout contrat plus tard dans l’année. Note : D

    Côté Chelsea : Après avoir connu la saison de WSL la moins prolifique en termes de buts marqués depuis sept ans la saison dernière, le renforcement de la ligne d’attaque était une priorité majeure pour Chelsea cet été, d’autant plus que Sam Kerr et Catarina Macario ont également quitté le club. Matsukubo peut évoluer au poste d’attaquante centrale, mais, avec ses 5'1", elle a peu de chances d’être la solution à ce problème crucial, même si elle offrira une option à ce poste lorsque cela s’avérera opportun. Au contraire, la jeune joueuse de 21 ans devrait plutôt évoluer au milieu de terrain et se voir confier la mission de créer des occasions pour ses coéquipières. Son jeu de jambes astucieux et son sens de la passe seront sans aucun doute très utiles lorsque Chelsea sera confronté à des défenses en bloc bas, comme c’est si souvent le cas. Le fait que les Blues aient réussi à faire signer un contrat de cinq ans à l’une des meilleures jeunes joueuses du monde constitue un autre atout majeur. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir éclaboussé la NWSL en 2025, elle mérite amplement ce grand pas vers un club sous haute pression. Son profil devrait coller à la vision de Sonia Bompastor et s’intégrer sans heurt à la WSL et à la Ligue des champions. Les Blues ont toutefois encore besoin de renforts offensifs, notamment d’une attaquante, pour maximiser l’efficacité de Matsukubo. Néanmoins, la joueuse de 21 ans devrait très bien s’entendre avec les joueuses déjà présentes au club, en particulier Lauren James, compte tenu de la façon dont les deux joueuses se déplacent librement sur le terrain et exploitent les espaces. Note : B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : La perte de Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern était au courant de son départ depuis un certain temps déjà, celui-ci ayant été annoncé dès janvier ; le club a donc eu largement le temps de réfléchir aux mesures à prendre lors du mercato pour renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni. Un coup dur, mais pas catastrophique. Note : D

    Pour Arsenal : les Gunners dépendaient trop de Kim Little et Mariona Caldentey aux postes de milieux défensifs, et l’arrivée de Stanway contribue à remédier à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross déjà sur place et l’arrivée annoncée de Geraldine Reuteler, Renee Slegers disposera de plusieurs options de qualité pour faire tourner son milieu, offrir du repos, s’adapter aux adversaires et réduire la dépendance à certaines joueuses. Stanway apporte expérience, talent et polyvalence alors qu’Arsenal vise son premier titre de WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Arrivée à Munich pour relancer sa carrière après un départ contrarié de Manchester City, elle a largement réussi son pari, devenant une pièce maîtresse de l’équipe d’Angleterre et l’une des meilleures milieux de terrain du circuit. Aujourd’hui, elle revient au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions l’année dernière. C’est le trophée qui lui a toujours échappé, et elle pourrait avoir plus de chances de le remporter grâce à ce transfert, compte tenu des récents résultats d’Arsenal en UWCL, même si les titres nationaux ne viendront sans doute pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort → London City Lionesses)

    Pour l'Eintracht Francfort : Cet été s'annonce passionnant pour l'Eintracht. Anyomi est l'une des quatre joueuses clés qui quittent le club sans indemnité de transfert, et elle sera sans doute la plus difficile à remplacer, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Si le club brille par ses initiatives hors terrain et termine régulièrement troisième depuis cinq saisons, se qualifiant ainsi pour l’Europe, il doit désormais trouver le moyen de conserver ses cadres. Heureusement, l’Eintracht a prouvé par le passé sa capacité à remplacer ses départs ; il lui faudra encore une fois se montrer efficace sur le marché des transferts pour limiter les dégâts. Note : D

    Pour les London City Lionesses : si London City veut franchir un cap et briguer le haut du tableau en WSL tout en visant les trophées nationaux, le club doit absolument s’appuyer sur davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers, alors qu’une seule membre de l’effectif a atteint la barre des dix buts ou passes décisives la saison passée. Les statistiques d’Anyomi en championnat lors de la saison 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’a réalisé n’importe quelle autre joueuse de London City, à l’exception de Freya Godfrey, et elle espère bien maintenir ce niveau de performance en Angleterre. Est-elle la joueuse idéale pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais elle constitue une menace constante qui apporte une dimension différente. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus prestigieux s’intéressaient à elle avant l’été, dont le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, tous qualifiés pour la Ligue des champions. Toutefois, un succès en coupe reste envisageable pour le club anglais la saison prochaine, notamment grâce aux modifications attendues dans la Coupe de la Ligue, et il peut lui offrir davantage de garanties sur un rôle clé au sein d’un projet ambitieux réunissant déjà plusieurs noms prestigieux. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1er juillet : Erica Parkinson (de Valadares Gaia au North Carolina Courage)

    Pour le Valadares Gaia, le départ de Parkinson, jeune pépite du club, était attendu mais reste un coup dur. Sans indemnité de transfert, son remplacement s’annonce compliqué. Malgré ce départ, Valadares peut se targuer d’un bilan solide : finale de la Taça da Liga cette année et deux top 5 consécutifs en Liga BPI. Note : D

    Pour le North Carolina Courage : Parkinson, l’une des jeunes joueuses les plus douées de la planète, a signé un contrat de trois ans, plus une option pour une quatrième année. Le club a bien entamé sa saison en NWSL, mais a parfois manqué de créativité ; un déficit que la milieu de terrain devrait aider à combler. L’entraîneur principal, Mak Lind, qui officiait précédemment à Hacken, a déjà démontré sa capacité à faire éclore de jeunes talents, à l’image de l’attaquante du Real Madrid Felicia Schroder. Il semble donc parfaitement armé pour accompagner Parkinson vers de nouveaux sommets. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur réputé pour sa capacité à former de jeunes talents est une excellente opportunité pour Parkinson. Les Courage possèdent le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de cette joueuse de 18 ans, mais elles comptent néanmoins plusieurs vétérans très importants pour guider ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un environnement propice à son intégration. La NWSL, très différente de la Liga BPI en termes de style et d’exigences, devrait l’aider à perfectionner son jeu et à travailler ses points faibles. Un choix judicieux pour son premier grand défi. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l’Atlético : Le départ gratuit de Medina est un coup dur. La joueuse de 22 ans s’est épanouie au club au cours des quatre dernières années, et la remplacer par une joueuse aussi régulière et fiable ne sera pas aisé. De plus, elle commençait à s’imposer comme une véritable leader de l’équipe. Une perte d’autant plus difficile qu’elle illustre les limites actuelles du club madrilène, cinquième de la Liga F malgré un parcours prometteur en Ligue des champions. Note : F

    Du côté de Manchester United : arrière gauche de formation, Medina pourrait toutefois être alignée plus régulièrement en défense centrale, comme ce fut le cas en fin de saison à l’Atlético. United dispose déjà d’une valeur sûre à gauche avec Anna Sandberg ; l’arrivée de la Espagnole ajoute donc de la profondeur derrière l’internationale suédoise tout en offrant une solution supplémentaire au cœur de la défense. Medina a surtout joué dans l’axe au sein d’une défense à trois, alors que United évolue en 4-4-2 ; il sera donc intéressant de voir comment elle s’adaptera si elle est alignée plus régulièrement à ce poste. La profondeur de l’effectif était essentielle pour les Red Devils lors de ce mercato ; Medina apporte cette assurance, ainsi que de la polyvalence, de la qualité et le potentiel de progresser encore. Note : A

    Pour Medina : Ce transfert marque une nouvelle étape majeure dans la carrière de la joueuse, qui ne cesse de progresser. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis, elle avait franchi un cap en rejoignant l’Atleti, puis elle part aujourd’hui pour ce qui est peut-être le meilleur championnat du football féminin, au sein d’un club qui lutte pour le titre. Reste à voir comment elle s’intégrera à cette équipe. Elle devrait alterner entre la charnière centrale et le couloir gauche, ce qui lui permettra de consolider son expérience dans l’axe. Seul le temps dira si ce nouveau rôle lui convient aussi bien que celui d’arrière gauche, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (de Chelsea à Gotham)

    Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Sam Kerr semblait inéluctable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence pour cause de blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, qui lui préfère des solutions moins naturelles à la pointe de l’attaque. Une fois sa place retrouvée après la Coupe d’Asie, Kerr a alors enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept matchs. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais un contrat de courte durée aurait-il pu être envisagé, d’autant que l’avenir de l’attaque des Blues restait flou ? Probablement pas, tant la concurrence pour s’attacher ses services était vive. Son maintien aurait malgré tout été judicieux, même si d’autres renforts demeuraient indispensables. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, il occupe l’avant-dernière place du classement des buteurs de la division. L’arrivée d’une joueuse du calibre de Kerr devrait donc y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que l’Australienne s’est libérée. Un renfort majeur pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

    Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochaine. Obtiendra-t-elle un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien partagera-t-elle avec Gonzalez les tâches de numéro 9 ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il pourrait l’être ailleurs, mais Kerr possède assez d’atouts pour les démontrer, d’autant que Gonzalez peine à retrouver son meilleur niveau et que l’Australienne semble mieux correspondre au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix de New York prend aussi tout son sens : la joueuse de 32 ans et sa compagne Kristie Mewis viennent d’avoir un enfant, et la famille de cette dernière vit dans le Massachusetts, à quelques heures de route seulement. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (transfert de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken : ces dernières années, la Damallsvenskan suédoise s’est imposée comme une véritable pépinière de jeunes talents, que les clubs plus grands et plus riches, actifs dans des championnats plus lucratifs, se disputent dès leur éclosion. Hacken savait donc qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement ; la durée de son séjour en Suède s’est d’ailleurs réduite comme peau de chagrin la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit la bagatelle de 30 buts en championnat. Malgré tout, le club a pleinement valorisé son passage : l’attaquante a guidé Hacken vers un premier titre national depuis cinq ans et un sacre continental lors de la première édition de la Coupe d’Europe, avant de s’envoler pour un transfert record d’environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres / 1,7 million de dollars). Si son départ est un coup dur, le club suédois a néanmoins tiré le meilleur parti de la situation. Note : B

    Du côté du Real Madrid : ce recrutement marque-t-il enfin l’ambition nécessaire pour réduire l’écart avec le FC Barcelone ? Les « Blancas » ont souvent été critiquées pour leur manque d’audace ; elles pointent depuis des années à la deuxième place en Espagne, et plusieurs cadres ont récemment fait leurs valises, à l’image d’Olga Carmona, Esther González, et, cet été encore, Caroline Weir et Naomie Feller. Investir massivement dans l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pourrait toutefois marquer un tournant. Schroder est déjà une star et devrait confirmer son talent tout en franchissant un cap, en apportant les buts indispensables à une équipe qui manquait de régularité au poste d’avant-centre la saison dernière. Elle possède encore une marge de progression et, à l’instar de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse de classe mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : malgré les critiques adressées à Madrid, ce transfert lui est favorable. Elle devrait s’imposer comme l’attaquante centrale titulaire, évoluer dans un championnat de haut niveau et disputer régulièrement la Ligue des champions ; la pression et les attentes augmenteront, mais sans atteindre des sommets. Le club possède par ailleurs un bilan solide dans l’épanouissement des jeunes talents, comme l’illustre le cas Caicedo. Malgré quelques départs clés, l’encadrement autour de Schroder reste de qualité ; on attend avec intérêt de voir son association avec la Colombienne. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : ce transfert n’a pas été une réussite, ni pour le club ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle figurait encore parmi les meilleures à son poste, mais elle n’a pas affiché un niveau de classe mondiale de manière constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a pas aidé, même si Earps n’était en aucun cas responsable des échecs de l’équipe : des joueuses clés sont parties, des matchs importants ont été perdus et d’autres changements d’entraîneur ont eu lieu. Au final, il n’est pas surprenant que les deux parties se séparent à l’expiration du contrat d’Earps, le PSG n’ayant pratiquement rien perdu mais rien gagné non plus. Note : C

    Pour London City : Le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour confirmer, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus qu’elle n’aurait dû – un record –, d’après les statistiques des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL, et elle a déjà connu des moments de gloire au cours d’une carrière certes plus longue. Reste à savoir si Earps retrouvera son meilleur niveau à son retour en Angleterre. C’est tout le mal que lui souhaite London City. Seul le temps dira si ce pari s’avérera payant, mais le club a au moins tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps souhaite redevenir l’une des meilleures à son poste de manière constante, quitter le cirque du PSG n’est probablement pas une mauvaise idée. Si l’ex-internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant cette expérience française, le PSG reste une institution souvent chaotique, condamnée à l’ombre de Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City lui permettra de retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle devrait profiter d’un contrat intéressant alors que la fin de sa carrière approche. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid, le départ de Weir est un symptôme clair de l’état d’avancement du projet de l’équipe féminine. Considérée comme la plus grande joueuse ayant porté les couleurs des « Blancas », elle a affiché une constance remarquable depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière de Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le Real doit tout simplement faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la Ligue des champions cette année. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et qualité, deux atouts qui doivent aider l’OL à mettre fin à quatre ans de disette continentale. Avec le départ de Lindsey Horan, son arrivée renforce aussi un milieu de terrain déjà redoutable. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter le moindre titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui doit lui ouvrir les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre l’Espagne, elle franchit un nouveau cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au regard du niveau de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners savaient déjà qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à leur terme. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontournable cette saison, l’internationale anglaise s’est montrée très efficace, apportant beaucoup tant en possession qu’en contre-attaque aux doubles championnes d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, entraînant un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande part de créativité et de danger devant le but. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans ne manque pas de faire tiquer. Mais Mead, dont les performances régulières au plus haut niveau depuis des années apportent fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL, reste une valeur sûre. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, et surtout gérer son retour en Ligue des champions, le club a besoin d’un effectif plus étoffé. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que celle-ci se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas automatiquement, l’effectif de City étant déjà bien fourni offensivement, mais la rotation s’avérera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions d’entrer sur le terrain et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa partenaire Vivianne Miedema, déjà décisive sous le maillot citizen la saison passée. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du contrat de McCabe a suscité la confusion de bout en bout. Joueuse clé et solution récurrente aux blessures grâce à sa polyvalence, la capitaine irlandaise semblait pourtant destinée à partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, même si The Athletic a rapporté que celui-ci « concernait un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à opter pour un nouveau défi. L’arrivée de la latérale barcelonaise Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners pourraient regretter leur manque de vision, d’autant que McCabe va désormais mettre sa polyvalence au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Il s’agit d’une recrue fantastique pour Chelsea, un sentiment renforcé par le fait que le club semble avoir « volé » McCabe sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de la WSL qui s’apprêtait à recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui nécessite une attention particulière. Chelsea a utilisé différentes options au poste d’arrière gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n’est vraiment à l’aise à ce poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra désormais s’imposer comme défenseure centrale, poste où elle excelle. Charles, qui devrait rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste dans le football féminin, va considérablement renforcer le onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, les options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, à condition que le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver le niveau qui a fait sa renommée durant la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, il s’agit pour elle d’une avancée sur le plan personnel. Note : B