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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo
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En seulement quatre jours, plus de 250 000 euros récoltés : les supporters du TSV 1860 veulent devenir sponsor maillot et s’activent pour écrire le conte de fées de Munich-Giesing

Regionalliga
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Finance
1860 Munich

La perspective d’un 1860 Munich sans l’investisseur Hasan Ismaik suscite un vent d’optimisme autour des Lions, relégués en Regionalliga, et pousse de nombreux supporters à ouvrir leur portefeuille.



Le TSV 1860 Munich ne sait toujours pas exactement, à un peu moins de deux semaines du début de la Regionalliga Bayern, avec quelle équipe, quel logo et quel sponsor maillot l’équipe évoluera, après sa relégation administrative et l’insolvabilité de l’ancienne société chargée de l’exploitation sportive. Le stage de préparation a été annulé à la dernière minute.

Après le retrait de la licence à la suite de paiements non effectués par l’investisseur Hasan Ismaik, la procédure d’insolvabilité visant la KGaA est en cours. Ismaik continue de tirer sur le club, qui a depuis longtemps créé une nouvelle Spielbetriebs-GmbH, censée gérer le football professionnel dès à présent sans le Jordanien. Les deux parties, qui n’ont jamais vraiment agi en partenaires, devraient prochainement se retrouver devant les tribunaux.

C’est justement dans ce chaos que les supporters des Löwen écrivent désormais un chapitre plus que remarquable.

  • En l’espace de seulement quatre jours, plus de 4 000 soutiens ont réuni plus de 280 000 euros.

    L’initiative « Football for the people » de la Westkurve Sechzig München avait initialement fixé un objectif de 250 000 euros sur la plateforme de financement participatif Gofundme, mais ce seuil a depuis été nettement dépassé. L’idée derrière cela : les fans veulent eux-mêmes devenir sponsor, et figurer au dos du maillot.

    Au lieu d’une entreprise, c’est désormais le message « Football for the people » qui devrait y figurer. Il s’agit d’une prise de position délibérée contre la commercialisation croissante du football. « Le football appartient aux fans et à ceux qui l’aiment, pas aux entreprises ni aux investisseurs », ont expliqué les initiateurs au lancement de la campagne.

    Reste à savoir toutefois si l’action se retrouvera effectivement sur le maillot. Car malgré l’insolvabilité de l’ancienne KGaA, les droits de commercialisation de la section de football professionnel, ainsi que de l’emblématique blason, restent probablement (sous réserve d’un examen judiciaire) entre les mains de la Merchandising-GmbH, qui est entièrement contrôlée par Ismaik et sa famille. Dans le même temps, des maillots avec le sponsor désormais retiré « Bayerische Versicherung » sont déjà vendus dans la boutique officielle des supporters.

  • Les supporters du TSV 1860 Munich se battent pour leur club

    Le noyau actif des supporters a appelé au boycott des produits de merchandising officiels, notamment pour ne pas continuer à soutenir une entreprise qui, de fait, ne dispose actuellement d’aucun droit de jouer. Mais surtout, les supporters veulent que le chapitre Ismaik à 1860 Munich appartienne désormais définitivement au passé.

    La portée de l’action « Football for the people » dépasse depuis longtemps la seule question d’un sponsor de maillot. Après qu’Ismaik n’a pas garanti le financement de la licence de 3. Liga et que la DFB a définitivement confirmé la relégation forcée en Regionalliga, le club traditionnel semblait se retrouver face à un champ de ruines.

    Mais désormais, la perspective d’un nouveau départ sans l’investisseur de longue date suscite en de nombreux endroits un nouvel élan d’optimisme. Les supporters ne veulent pas seulement accompagner la reconstruction, ils veulent y prendre une part active. Le président du club, Gernot Mang, a ainsi parlé d’une action « exceptionnelle » et a expressément salué le soutien des supporters.


  • Maillots des « sauveurs » à St. Pauli, « saigner pour l’Union » : quels clubs ont déjà été sauvés par leurs supporters ?

    Que les supporters de football puissent se surpasser en temps de crise et sauver leurs clubs, les clubs historiques l’ont déjà vécu à plusieurs reprises. Rares sont les situations où le lien émotionnel entre un club et ses supporters apparaît plus clairement que lorsque l’avenir du club est en jeu.

    L’exemple sans doute le plus célèbre reste le FC St. Pauli. En 2003, le club du Kiez se trouvait au bord de l’effondrement financier après sa relégation en Regionalliga. Grâce aux légendaires t-shirts marron « Retter », à un match de gala du FC Bayern et à de nombreuses actions de solidarité, plus de deux millions d’euros ont finalement été réunis. Plus de 100 000 t-shirts ont été vendus, assez pour éviter la disparition du club.

    Un an plus tard, l’Union Berlin faisait les gros titres dans le monde entier. Sous le slogan « Bluten für Union », des milliers de supporters sont effectivement allés donner leur sang et ont directement reversé leurs indemnités au club. La licence a été sécurisée et l’initiative reste encore aujourd’hui considérée comme l’une des plus extraordinaires jamais menées par des supporters. Quelques années plus tard, environ 2 000 fans ont même aidé bénévolement à la transformation de l’Alte Försterei, permettant ainsi au club d’économiser plusieurs millions supplémentaires.

    Le 1. FC Kaiserslautern a lui aussi montré en 2019 la force de ses supporters. Grâce à une obligation destinée aux fans et à une campagne de crowdlending, les supporters du FCK ont réuni plus de trois millions d’euros en moins de trois semaines et ont joué un rôle décisif pour permettre au club de remplir les conditions d’obtention de la licence. Un scénario similaire s’est d’ailleurs produit en 2023 au FSV Zwickau, dont les supporters ont réuni, sous le slogan « Fußball gehört den Fans », suffisamment d’argent pour stabiliser financièrement le club.


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  • Les supporters peuvent donc vraiment faire bouger les choses et sont bien plus que des clients

    Que cette solidarité ne soit depuis longtemps plus une spécificité allemande, le Real Oviedo l’a montré. Lorsque le club historique espagnol s’est retrouvé au bord de la faillite en 2012, plus de 20 000 personnes issues de plus de 60 pays ont participé à une campagne mondiale d’achat d’actions. D’anciens joueurs du club comme Juan Mata et Santi Cazorla ont mobilisé leur portée internationale et fait de cette opération de sauvetage un symbole mondial de l’amour des supporters.

    C’est précisément dans cette lignée que s’inscrit désormais le TSV 1860 Munich. Certes, l’avenir du club reste encore marqué par de nombreuses incertitudes. Mais pendant que les querelles se poursuivent au niveau de la direction, les supporters envoient un signal d’une force inhabituelle. Parce que les fans peuvent bel et bien avoir un réel impact et qu’ils sont bien plus que de simples clients, même si les investisseurs ne peuvent pas forcément toujours l’imaginer.

    Le fait est que le chemin du retour, s’il doit même y en avoir un, sera long et semé d’embûches pour les Löwen. Mais les supporters ont démontré de manière impressionnante que 1860 possède quelque chose qui ne s’achète ni ne se négocie : des fans qui n’abandonnent pas leur club, même à l’heure la plus sombre.

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