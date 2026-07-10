Que les supporters de football puissent se surpasser en temps de crise et sauver leurs clubs, les clubs historiques l’ont déjà vécu à plusieurs reprises. Rares sont les situations où le lien émotionnel entre un club et ses supporters apparaît plus clairement que lorsque l’avenir du club est en jeu.
L’exemple sans doute le plus célèbre reste le FC St. Pauli. En 2003, le club du Kiez se trouvait au bord de l’effondrement financier après sa relégation en Regionalliga. Grâce aux légendaires t-shirts marron « Retter », à un match de gala du FC Bayern et à de nombreuses actions de solidarité, plus de deux millions d’euros ont finalement été réunis. Plus de 100 000 t-shirts ont été vendus, assez pour éviter la disparition du club.
Un an plus tard, l’Union Berlin faisait les gros titres dans le monde entier. Sous le slogan « Bluten für Union », des milliers de supporters sont effectivement allés donner leur sang et ont directement reversé leurs indemnités au club. La licence a été sécurisée et l’initiative reste encore aujourd’hui considérée comme l’une des plus extraordinaires jamais menées par des supporters. Quelques années plus tard, environ 2 000 fans ont même aidé bénévolement à la transformation de l’Alte Försterei, permettant ainsi au club d’économiser plusieurs millions supplémentaires.
Le 1. FC Kaiserslautern a lui aussi montré en 2019 la force de ses supporters. Grâce à une obligation destinée aux fans et à une campagne de crowdlending, les supporters du FCK ont réuni plus de trois millions d’euros en moins de trois semaines et ont joué un rôle décisif pour permettre au club de remplir les conditions d’obtention de la licence. Un scénario similaire s’est d’ailleurs produit en 2023 au FSV Zwickau, dont les supporters ont réuni, sous le slogan « Fußball gehört den Fans », suffisamment d’argent pour stabiliser financièrement le club.