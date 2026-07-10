







Le TSV 1860 Munich ne sait toujours pas exactement, à un peu moins de deux semaines du début de la Regionalliga Bayern, avec quelle équipe, quel logo et quel sponsor maillot l’équipe évoluera, après sa relégation administrative et l’insolvabilité de l’ancienne société chargée de l’exploitation sportive. Le stage de préparation a été annulé à la dernière minute.

Après le retrait de la licence à la suite de paiements non effectués par l’investisseur Hasan Ismaik, la procédure d’insolvabilité visant la KGaA est en cours. Ismaik continue de tirer sur le club, qui a depuis longtemps créé une nouvelle Spielbetriebs-GmbH, censée gérer le football professionnel dès à présent sans le Jordanien. Les deux parties, qui n’ont jamais vraiment agi en partenaires, devraient prochainement se retrouver devant les tribunaux.

C’est justement dans ce chaos que les supporters des Löwen écrivent désormais un chapitre plus que remarquable.