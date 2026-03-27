En seulement 65 minutes de jeu ! Alexander Zverev emboîte le pas à Jannik Sinner et se qualifie rapidement pour les demi-finales de Miami

« Je me sentais tout simplement bien », a déclaré Zverev, qui a remporté sa quatrième victoire consécutive contre Cerundolo : « Je n'ai cessé de répéter toute l'année que j'essayais de jouer de manière plus agressive. J'ai l'impression que ça a parfaitement fonctionné aujourd'hui. »

Grâce à ce succès, le champion olympique de Tokyo a atteint pour la toute première fois de sa carrière les demi-finales à la fois à Indian Wells et à Miami au cours de la même saison. Avec le duel contre Sinner, qui s’est imposé 6-2, 6-2 face à l’Américain Frances Tiafoe (n° 19), « l’épreuve la plus difficile » l’attend désormais, a déclaré Zverev : « Je m’en réjouis. Je me sens plutôt bien, j’espère que ça va continuer comme ça. »