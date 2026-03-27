Le joueur hambourgeois s'est imposé en seulement 65 minutes de jeu sur le score de 6-1, 6-2 face à l'Argentin Francisco Cerundolo (n° 18) et affrontera désormais Jannik Sinner en demi-finale. Face à l'Italien, n° 2 mondial, Zverev s'était récemment incliné sans aucune chance en demi-finale d'Indian Wells sur le score de 2-6, 4-6.
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En seulement 65 minutes de jeu ! Alexander Zverev emboîte le pas à Jannik Sinner et se qualifie rapidement pour les demi-finales de Miami
« Je me sentais tout simplement bien », a déclaré Zverev, qui a remporté sa quatrième victoire consécutive contre Cerundolo : « Je n'ai cessé de répéter toute l'année que j'essayais de jouer de manière plus agressive. J'ai l'impression que ça a parfaitement fonctionné aujourd'hui. »
Grâce à ce succès, le champion olympique de Tokyo a atteint pour la toute première fois de sa carrière les demi-finales à la fois à Indian Wells et à Miami au cours de la même saison. Avec le duel contre Sinner, qui s’est imposé 6-2, 6-2 face à l’Américain Frances Tiafoe (n° 19), « l’épreuve la plus difficile » l’attend désormais, a déclaré Zverev : « Je m’en réjouis. Je me sens plutôt bien, j’espère que ça va continuer comme ça. »
Zverev espère s'imposer face à Sinner
« Sinner et moi avons disputé "plusieurs matchs très serrés ces dernières années, et même ces derniers mois" », a déclaré Zverev : « Il les a tous remportés, j'espère donc simplement que le résultat sera différent cette fois-ci. À Indian Wells, j'ai livré un mauvais match. »
Zverev est le dernier Allemand encore en lice à Miami. Eva Lys, Ella Seidel et Tatjana Maria chez les femmes, ainsi que Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann et Daniel Altmaier chez les hommes, ont déjà été éliminés au premier tour. Laura Siegemund a été éliminée au deuxième tour.