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Mark Doyle

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En se retirant, Arne Slot a contraint Liverpool à agir : les Reds doivent maintenant recruter Andoni Iraola pour remplacer l’entraîneur champion, limogé après avoir manqué l’opportunité de faire venir Xabi Alonso

Opinion
Liverpool
A. Slot
A. Iraola
Premier League
X. Alonso
FEATURES

L'annonce, samedi après-midi, du limogeage d'Arne Slot par Liverpool a été un véritable choc – non pas parce que la décision était mauvaise, mais parce que peu d'observateurs l'attendaient. Après avoir subi l'une des pires défenses de titre de l'histoire de la Premier League, les supporters des Reds avaient autant perdu confiance dans le club que dans l'entraîneur.

Pour être honnête, des rumeurs circulaient à l'approche du dernier match de Liverpool, à l'issue d'une saison chaotique, selon lesquelles Slot serait sur le point de quitter Anfield, mais elles ont été rapidement démenties par des journalistes proches du club.

Après le maigre match nul contre Brentford, qui a tout de même permis aux Reds de se qualifier de justesse pour la Ligue des champions, Slot semblait s'attendre à rester aux commandes de Liverpool la saison prochaine, exprimant avec optimisme l'effet transformateur potentiel du mercato estival.

En réalité, ces médias ne faisaient que relayer la ligne officielle du club, selon laquelle Slot méritait davantage de temps pour redresser la barre. Néanmoins, l’ampleur de la frustration des supporters, conjuguée aux conclusions d’un bilan interne sans appel, n’a laissé àLiverpool d’autre choix que de limoger l’entraîneur qui avait pourtant remporté le titre dès sa première saison à la tête de l’équipe.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Aucune réponse

    Dans les heures, les jours et les semaines à venir, de nombreux observateurs affirmeront sans doute que Slot a été injustement traité et que l’ampleur de son exploit lors de la saison 2024-2025 a été minimisée. Cependant, la véritable question n’est pas de savoir s’il aurait dû être limogé, mais si Liverpool aurait dû agir plus tôt.

    On peut comprendre pourquoi Richard Hughes et ses collègues ont senti le besoin de soutenir leur entraîneur. Pourtant, dès novembre, il était évident que Slot ne parvenait pas à endiguer la chute spectaculaire de Liverpool vers la médiocrité.

    Alors que le club traversait sa plus longue série de mauvais résultats depuis 71 ans, il a pointé du doigt les maux de son effectif sans jamais proposer de solutions durables. Liverpool continuait d’encaisser des buts sur coups de pied arrêtés et se faisait systématiquement punir en contre-attaque en fin de saison. Aucune amélioration notable n’a été observée.

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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Baisse du niveau

    Au cours des derniers mois d’une saison catastrophique, il est apparu évident que l’ambiance dans le vestiaire était très mauvaise. Mohamed Salah n’était pas le seul joueur mécontent.

    Curtis Jones, pur produit du cru, a à peine célébré ce qui restera sans doute son dernier but pour Liverpool face à Brentford, tandis que le capitaine Virgil van Dijk, air désespéré, est resté seul sur la pelouse d’Anfield après la rencontre, visiblement déconcerté par la vitesse à laquelle les Reds se sont effondrés depuis leur titre l’an passé.

    Comme toujours, il faut reconnaître que nous ne saurons peut-être jamais à quel point les joueurs ont été affectés par la mort de leur coéquipier bien-aimé Diogo Jota l’été dernier – une perte insondable que Slot a gérée et dont il a toujours parlé avec une grande dignité. Cependant, comme l’a dit Alexis Mac Allister, le décès de Jota ne pouvait servir d’excuse ou d’explication aux difficultés rencontrées par Liverpool au cours de la saison.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Toucher doux

    L'équipe de Slot semblait incapable de soutenir l'intensité physique de la Premier League. Enchaînant les pertes de points et les blessures, Liverpool paraissait diminué mentalement et physiquement.

    L’équipe est devenue une proie facile, « un adversaire contre lequel il est aisé de jouer », dixit l’ancien capitaine de Manchester United Roy Keane ; celle que chacun choisissait d’affronter quand il avait absolument besoin de points.

    Pire, Slot s’est révélé incapable d’inverser la tendance, rendant son départ inévitable.

    S’il avait pu rester en poste, Liverpool risquait fort de connaître le même scénario que celui d’Erik ten Hag et de gâcher une deuxième saison consécutive, après avoir manqué l’occasion de sauver l’exercice en cours en limogeant Slot en janvier pour le remplacer par Xabi Alonso.

  • Arne SlotGetty Images

    Sentiments plutôt que faits

    Lorsque Liverpool s’est incliné face à Bournemouth le 24 janvier, après quatre matchs nuls consécutifs en Premier League, Alonso était déjà disponible, ayant été bêtement limogé par le Real Madrid douze jours plus tôt.

    À l’époque, les journalistes, dépendants du club pour leurs informations, rejetaient systématiquement les appels à limoger Slot pour recruter Alonso, les qualifiant de réaction impulsive typique des « E-Reds », terme péjoratif désignant la frange la plus impatiente des supporters en ligne.

    On a souvent rappelé que Liverpool n’avait pas pour habitude de limoger ses entraîneurs, surtout pas ceux qui venaient de remporter un titre. Slot disposait encore d’un crédit important et l’argument voulait que les supporters lui soient reconnaissants pour l’un des plus beaux jours de leur vie.

    Pourtant, les émotions ne devaient pas occulter les faits. Que ce soit depuis la tribune Kop ou leur canapé, les supporters voyaient clairement que Liverpool était à la dérive, le projet de Slot ayant été démasqué. Il aurait fallu l’épauler lors du mercato d’hiver ou, à défaut, le limoger immédiatement. Le club n’a rien fait, et une saison qui pouvait encore être sauvée s’est enlisée jusqu’à cette conclusion inévitable et plutôt triste.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    À court de patience

    Liverpool a atteint le « strict minimum » en se qualifiant pour la Ligue des champions, mais uniquement grâce à la place supplémentaire accordée à la Premier League à mi-parcours. L’avant-dernier match à domicile a cruellement confirmé que Slot avait perdu le soutien des supporters.

    Au milieu de la seconde mi-temps d’un match nul désastreux contre Chelsea, club en crise, l’entraîneur a été hué pour avoir remplacé Rio Ngumoha. Slot a expliqué par la suite que l’adolescent se plaignait de crampes, mais le simple fait que les supporters se soient sentis obligés non seulement de remettre en question cette décision, mais aussi de la critiquer ouvertement, a souligné qu’ils ne faisaient plus confiance au jugement du Néerlandais. À leurs yeux, il était tout à fait plausible qu’il remplace son attaquant le plus dangereux plutôt que Cody Gakpo, dont les performances demeurent irrégulières.

    Le couperet est tombé quand Mohamed Salah, choisissant un moment aussi peu glorieux qu’opportun, a jeté son entraîneur sous le bus juste avant la rencontre face à Brentford, déplorant que Liverpool ait troqué son « football heavy metal » pour une tactique digne de Coldplay. Il était alors évident que les jours du technicien de 47 ans étaient comptés.

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    Une occasion manquée

    La question qui se pose désormais est de savoir ce qui va se passer ensuite. Si Liverpool n’avait pas passé plus de six mois à se voiler la face, le club aurait pu changer complètement l’ambiance autour d’Anfield en recrutant Alonso – qui n’est pas seulement un chouchou des supporters, mais aussi l’un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du football actuel.

    Ils auraient pu nommer un coach capable de tirer le meilleur de ses anciens protégés du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz et Jérémie Frimpong. Or, de manière inexplicable, ils ont attendu la fin de la saison pour statuer sur le poste d’entraîneur. Une indécision qui pourrait leur coûter cher.

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le sauveur ?

    Tout n’est toutefois pas perdu. Bien qu’il ait été approché par l’AC Milan en début de semaine, Andoni Iraola reste disponible. Selon les informations circulant dans le milieu, l’Espagnol aurait été alerté par la perspective d’un poste potentiellement vacant à Anfield.

    Son nom circule logiquement du côté de Liverpool : il avait été recruté à Bournemouth par Hughes et a réalisé un travail remarquable au Vitality Stadium, menant le club à une historique sixième place en Premier League cette saison, synonyme de qualification européenne, malgré le départ de presque toute sa défense l’été dernier.

    Même s’il n’entretient pas le même lien historique avec Liverpool que Xabi Alonso, l’ancien défenseur de l’Athletic Bilbao est un technicien reconnu : il optimise les ressources dont il dispose tout en proposant un jeu offensif et séduisant.

    Les supporters, désireux de retrouver un jeu séduisant après les performances ternes et démoralisantes de l’ère Slot, lui réserveraient un accueil chaleureux.

    Les propriétaires, critiqués pour leur inaction et leurs choix contestés la saison passée, ont tardé à se séparer de Slot. Engager Iraola sans tarder pourrait désormais constituer un premier pas vers la réparation d’une relation, aujourd’hui tendue, entre le club et ses soutiens.