En se retirant, Arne Slot a contraint Liverpool à agir : les Reds doivent maintenant recruter Andoni Iraola pour remplacer l’entraîneur champion, limogé après avoir manqué l’opportunité de faire venir Xabi Alonso

Dans les heures, les jours et les semaines à venir, de nombreux observateurs affirmeront sans doute que Slot a été injustement traité et que l’ampleur de son exploit lors de la saison 2024-2025 a été minimisée. Cependant, la véritable question n’est pas de savoir s’il aurait dû être limogé, mais si Liverpool aurait dû agir plus tôt.

On peut comprendre pourquoi Richard Hughes et ses collègues ont senti le besoin de soutenir leur entraîneur. Pourtant, dès novembre, il était évident que Slot ne parvenait pas à endiguer la chute spectaculaire de Liverpool vers la médiocrité.

Alors que le club traversait sa plus longue série de mauvais résultats depuis 71 ans, il a pointé du doigt les maux de son effectif sans jamais proposer de solutions durables. Liverpool continuait d’encaisser des buts sur coups de pied arrêtés et se faisait systématiquement punir en contre-attaque en fin de saison. Aucune amélioration notable n’a été observée.