En se retirant, Arne Slot a contraint Liverpool à agir : les Reds doivent maintenant recruter Andoni Iraola pour remplacer l’entraîneur champion, limogé après avoir manqué l’opportunité de faire venir Xabi Alonso

Pour être honnête, des rumeurs circulaient à l'approche du dernier match de Liverpool, à l'issue d'une saison chaotique, selon lesquelles Slot serait sur le point de quitter Anfield, mais elles ont été rapidement démenties par des journalistes proches du club.
Après le maigre match nul contre Brentford, qui a tout de même permis aux Reds de se qualifier de justesse pour la Ligue des champions, Slot semblait s'attendre à rester aux commandes de Liverpool la saison prochaine, exprimant avec optimisme l'effet transformateur potentiel du mercato estival.
En réalité, ces médias ne faisaient que relayer la ligne officielle du club, selon laquelle Slot méritait davantage de temps pour redresser la barre. Néanmoins, l’ampleur de la frustration des supporters, conjuguée aux conclusions d’un bilan interne sans appel, n’a laissé àLiverpool d’autre choix que de limoger l’entraîneur qui avait pourtant remporté le titre dès sa première saison à la tête de l’équipe.