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Arne Slot Liverpool PSG submission GFXGOAL
Mark Doyle

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En s’inclinant de manière humiliante face à Paris, Arne Slot est devenu tout ce qu’il déteste, tandis que Liverpool semblait toujours aussi désorienté, le technicien néerlandais se rapprochant dangereusement de l’abîme d’Anfield

Opinion
Liverpool
A. Slot
Ligue des Champions
Premier League
Paris Saint-Germain vs Liverpool
FEATURES

À la veille du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, Arne Slot a reconnu que son équipe avait essuyé tant de revers cette saison qu’il n’aurait pas eu le temps de tous les évoquer lors d’une seule conférence de presse. En ce sens, la défaite 2-0 de mercredi au Parc des Princes pourrait être considérée comme une nouvelle défaite décevante venant s’ajouter à une liste déjà longue.

Après tout, Liverpool n’a pas subi une défaite aussi cuisante que celle concédée quatre jours plus tôt à l’Etihad Stadium. Le simple fait que la double confrontation reste ouverte – du moins en théorie – à la veille du match retour à Anfield constitue déjà un mini-exploit pour l’équipe de Slot, qui n’a cadré aucun tir et n’a disposé que de 24 % de possession. 

Certains rappellent que le PSG avait déjà dominé les Reds lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison passée. Contexte et dynamique oblige, le Liverpool qui se présentait alors à Paris n’avait rien à voir avec l’équipe actuelle.

Ce qui s’est joué dans la capitale française revêt une importance considérable : quatre jours après avoir abandonné en seconde période lors de la défaite 4-0 contre Manchester City, Jürgen Klopp a visiblement perdu confiance en sa philosophie, signe d’une soumission qui pourrait précéder son départ.

  • Le summum

    Tout au long de l’année écoulée, Slot a régulièrement cité le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG comme l’exemple parfait de la manière dont, selon lui, le football devrait être pratiqué. Les Reds s’étaient en effet inclinés 1-0 lors de cette rencontre en mars dernier, avant d’être éliminés aux tirs au but ; pourtant, les deux équipes avaient offert un duel passionnant que Slot a qualifié de « meilleur match auquel il ait jamais participé ».

    Cette référence serait sans conséquence si Slot n’invoquait pas systématiquement ce match dès que son équipe se heurte à un bloc défensif compact, situation récurrente cette saison.

    « Mon football, c'est Paris Saint-Germain contre Liverpool, Liverpool contre Paris Saint-Germain – c'est comme ça que j'aimerais que chaque match se déroule », a déclaré Slot après un match nul 2-2 contre Fulham en janvier. « Mais il faut deux équipes pour avoir un match de football ouvert, et pas toutes ces choses qui ne rendent pas le football agréable. »

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  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP

    La rencontre affiche complet.

    Selon Slot, deux éléments majeurs nuisent au spectacle de la Premier League : les coups de pied arrêtés et le temps qu’ils font perdre. Pour ce puriste autoproclamé, la place grandissante des corners, coups francs et longues touches va à l’encontre de ses convictions.

    « Mon cœur de footballeur n’aime pas ça », a-t-il admis. « Quand on me parle de football, je pense à l’équipe de Barcelone d’il y a 10 ou 15 ans. Chaque dimanche soir, on espérait les voir jouer. Et quand je regarde d’autres championnats, je ne pense pas qu’on accorde autant d’importance aux coups de pied arrêtés [qu’en Angleterre]. »

    On a donc été choqué de voir Liverpool perdre du temps dès les 10 premières minutes de sa prestation honteuse de mercredi à Paris, Joe Gomez faisant traîner les choses autant que possible avant de lancer une longue remise en jeu dans la surface du PSG.

    Luis Enrique a logiquement fulminé et a réclamé à plusieurs reprises l’intervention du quatrième arbitre, avant de reconnaître en conférence de presse que chaque adversaire du PSG est prêt à tout pour contrer les champions d’Europe.

    En ce sens, Liverpool ne faisait que suivre la tendance des équipes cherchant à contenir la ligne d’attaque la plus redoutée et la plus fluide du football mondial – mais cela restait inacceptable.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Le fossé se creuse entre les classes sociales

    Champion d’Angleterre en titre, Liverpool est arrivé à Paris avec de grandes ambitions. Pourtant, les Reds ont abordé la rencontre avec la même détermination qu’un club de troisième division français cherchant à éviter une défaite à deux chiffres, une situation pour le moins surprenante au vu des circonstances.

    Les Reds avaient pourtant poussé le PSG dans ses retranchements la saison passée, et après avoir investi la somme record de 450 millions de livres sterling sur le marché des transferts estival, on imaginait que l’effectif de Slot disposerait de la vitesse, de l’intensité et de la polyvalence requises pour contenir Khvicha Kvaratskhelia et sa bande. Jérémie Frimpong et Milos Kerkez devaient répondre au duo d’arrières latéraux dynamiques du PSG, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, décisifs lors de la première conquête européenne du club parisien.

    Fait marquant : l’écart s’est creusé cette saison. En moins d’un an, Slot et son équipe de recrutement ont ébranlé les fondations solides léguées par Jürgen Klopp. Résultat, les Reds se sont présentés au Parc des Princes non pas pour conquérir la victoire, mais pour contenir la pression.


  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    « Mode survie »

    Dans la dernière d’une longue série de déclarations étranges, Slot a affirmé, après la débâcle de samedi en FA Cup à l’Etihad, que les 35 premières minutes du revers 4-0 face à Manchester City – durant lesquelles Liverpool avait tenu bon et s’était créé deux belles occasions – l’avaient convaincu que son équipe restait capable de tenir tête à l’élite européenne.

    Pourtant, la composition et la tactique alignées mercredi ont raconté une toute autre histoire : Slot a laissé Mohamed Salah sur le banc et aligné pour la première fois une défense à cinq depuis son arrivée.

    Dès le coup d’envoi, il était clair que les Reds ne comptaient pas jouer l’offensive. Le plan, faute d’un terme plus approprié, consistait à se coller au mur et à encaisser un maximum de coups tout en évitant le coup de grâce.

    Atteindre cet objectif minimal ne doit rien au changement de système de l’entraîneur ; Slot a lui-même reconnu que Liverpool avait passé la majeure partie de la rencontre en « mode survie », et n’avait évité une défaite plus lourde que grâce à l’inefficacité des Parisiens.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    « Une erreur tactique monumentale »

    Bien que Frimpong et Kerkez soient clairement plus à l’aise comme ailiers latéraux, Liverpool a paru mal à l’aise dans un schéma tactique inédit.

    Comme l’a souligné Jamie Carragher sur CBS Sports, le changement de système de Slot s’est révélé contre-productif, car il a en réalité affaibli les Reds défensivement.

    « Quand on regarde la façon dont l’entraîneur a organisé son équipe, on voit qu’il a essayé quelque chose, mais qu’il s’est complètement trompé sur le plan tactique », a déclaré l’ancien défenseur central de Liverpool. « Il s’y est pris de la mauvaise manière avec la défense à cinq, car celle-ci était en réalité plus exposée qu’elle ne l’aurait été avec une défense à quatre, puisqu’ils ont opté pour un marquage individuel, ce qui signifie que les trois défenseurs centraux devaient couvrir toute la largeur du terrain.

    Et en observant Virgil van Dijk ce soir au cœur d’une défense à trois… D’ordinaire, à 34 ans, on se dit : “C’est parfait pour moi. Je prends de l’âge et tout le monde est à sa place, ça me donnera un peu plus de protection.” Mais, cette fois, c’était différent : les défenseurs montaient en milieu de terrain, il n’y avait personne à marquer, et Van Dijk, à 34 ans, devait constamment courir d’un bout à l’autre de la ligne. Et il n’y arrivait pas.

    Les gens ont critiqué Van Dijk pour ses performances cette saison, mais je trouve cela sévère : il enchaîne les matchs et son partenaire, Ibrahima Konaté, médiocre ce soir encore, commet une erreur à chaque rencontre, ce qui n’aide pas. Van Dijk reste, à mon avis, l’un des meilleurs joueurs de Liverpool cette saison.

    « Mais ce soir, dans cette défense à trois, je ne l’ai jamais vu aussi mal à l’aise avec le maillot de Liverpool, et je suis sûr qu’il va supplier Arne Slot de ne plus jamais utiliser ce système. »

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Une erreur totalement impardonnable

    Les difficultés rencontrées par Liverpool avec ce nouveau système étaient, bien sûr, inévitables et révélatrices du désespoir de Slot. Rappelons-nous que l'ancien entraîneur du Feyenoord avait rejeté à plusieurs reprises, plus tôt dans la saison, les appels à essayer quelque chose de différent, déclarant aux journalistes : « Le système que nous utilisons actuellement est celui qui convient le mieux aux joueurs. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais si, par exemple, vous voulez un autre système avec cinq défenseurs, cela pourrait poser problème, car ils ont probablement joué selon ce système tout au long de leur carrière, et nous n’avons pratiquement pas le temps de nous entraîner. Il est donc presque impossible de changer complètement notre conception du football si nous jouons tous les deux jours. »

    Pourtant, au moment d’aborder le match le plus crucial de la saison, Slot a soudain renié sa philosophie. Un revirement aussi brutal qu’incohérent, sentant bon la panique, et qui souligne l’incapacité du technicien à endiguer la glissade des Reds vers une inquiétante médiocrité.

    Certains misent encore sur un sursaut d’orgueil similaire à celui du match retour contre le PSG la saison passée, qui permettrait aux Reds de renverser la vapeur à Anfield mardi prochain ; mais il s’agit davantage d’un acte de foi que d’une certitude tangible.

    Mercredi n’a fait que souligner à quel point les Reds ont régressé au cours de l’année écoulée. Si Slot n’est pas le seul responsable du déclin de Liverpool, son départ semble désormais imminent.

    La capitulation parisienne n’était pas seulement un acte de soumission ; c’était une trahison de sa fière philosophie, un aveu douloureux que son équipe est encore loin du niveau du PSG – impardonnable au regard des sommes investies l’été dernier pour bâtir un groupe capable de remporter le titre.

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