En s’inclinant de manière humiliante face à Paris, Arne Slot est devenu tout ce qu’il déteste, tandis que Liverpool semblait toujours aussi désorienté, le technicien néerlandais se rapprochant dangereusement de l’abîme d’Anfield

Bien que Frimpong et Kerkez soient clairement plus à l’aise comme ailiers latéraux, Liverpool a paru mal à l’aise dans un schéma tactique inédit.

Comme l’a souligné Jamie Carragher sur CBS Sports, le changement de système de Slot s’est révélé contre-productif, car il a en réalité affaibli les Reds défensivement.

« Quand on regarde la façon dont l’entraîneur a organisé son équipe, on voit qu’il a essayé quelque chose, mais qu’il s’est complètement trompé sur le plan tactique », a déclaré l’ancien défenseur central de Liverpool. « Il s’y est pris de la mauvaise manière avec la défense à cinq, car celle-ci était en réalité plus exposée qu’elle ne l’aurait été avec une défense à quatre, puisqu’ils ont opté pour un marquage individuel, ce qui signifie que les trois défenseurs centraux devaient couvrir toute la largeur du terrain.

Et en observant Virgil van Dijk ce soir au cœur d’une défense à trois… D’ordinaire, à 34 ans, on se dit : “C’est parfait pour moi. Je prends de l’âge et tout le monde est à sa place, ça me donnera un peu plus de protection.” Mais, cette fois, c’était différent : les défenseurs montaient en milieu de terrain, il n’y avait personne à marquer, et Van Dijk, à 34 ans, devait constamment courir d’un bout à l’autre de la ligne. Et il n’y arrivait pas.

Les gens ont critiqué Van Dijk pour ses performances cette saison, mais je trouve cela sévère : il enchaîne les matchs et son partenaire, Ibrahima Konaté, médiocre ce soir encore, commet une erreur à chaque rencontre, ce qui n’aide pas. Van Dijk reste, à mon avis, l’un des meilleurs joueurs de Liverpool cette saison.

« Mais ce soir, dans cette défense à trois, je ne l’ai jamais vu aussi mal à l’aise avec le maillot de Liverpool, et je suis sûr qu’il va supplier Arne Slot de ne plus jamais utiliser ce système. »