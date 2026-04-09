En s’inclinant de manière humiliante face à Paris, Arne Slot est devenu tout ce qu’il déteste, tandis que Liverpool semblait toujours aussi désorienté, le technicien néerlandais se rapprochant dangereusement de l’abîme d’Anfield

Après tout, Liverpool n’a pas subi une défaite aussi cuisante que celle concédée quatre jours plus tôt à l’Etihad Stadium. Le simple fait que la double confrontation reste ouverte – du moins en théorie – à la veille du match retour à Anfield constitue déjà un mini-exploit pour l’équipe de Slot, qui n’a cadré aucun tir et n’a disposé que de 24 % de possession.
Certains rappellent que le PSG avait déjà dominé les Reds lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison passée. Contexte et dynamique oblige, le Liverpool qui se présentait alors à Paris n’avait rien à voir avec l’équipe actuelle.
Ce qui s’est joué dans la capitale française revêt une importance considérable : quatre jours après avoir abandonné en seconde période lors de la défaite 4-0 contre Manchester City, Jürgen Klopp a visiblement perdu confiance en sa philosophie, signe d’une soumission qui pourrait précéder son départ.