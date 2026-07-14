En s'engageant avec Liverpool, Khiara Keating a considérablement renforcé ses chances d'intégrer la sélection anglaise pour la Coupe du monde féminine 2027. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

Du côté d’Arsenal : les Gunners savaient depuis longtemps qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à leur terme. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande part de créativité et de danger devant le but. Note : D

Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans ne manque pas de faire tiquer. Mais Mead, dont les performances régulières au plus haut niveau depuis des années apportent fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL, reste une valeur sûre. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, et surtout préparer son retour en Ligue des champions, le club a besoin d’un effectif plus étoffé. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que celle-ci se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas automatiquement, l’effectif de City étant déjà bien fourni offensivement, mais la rotation s’avérera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions d’entrer sur le terrain et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa partenaire Vivianne Miedema, déjà décisive sous les couleurs de City la saison passée. Note : B