En s'engageant avec Liverpool, Khiara Keating a considérablement renforcé ses chances d'intégrer la sélection anglaise pour la Coupe du monde féminine 2027. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

La saison dernière a été riche en transferts marquants : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi mouvementé, la jeune prodige suédoise Felicia Schroder ayant déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert colossal.
La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à pouvoir changer d’air : l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la Chelsea Mayra Ramirez pourraient aussi partir si leurs clubs respectifs reçoivent une offre convaincante. Sans oublier les joueuses libres, comme Salma Paralluelo, très courtisée depuis son départ de Barcelone.
Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous propose donc un décryptage quotidien de chaque mouvement majeur du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert en temps réel pour que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de cette intersaison.
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