En s'engageant avec Liverpool, Khiara Keating a considérablement renforcé ses chances d'être sélectionnée avec l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Sam Kerr des Blues semblait inéluctable. De retour après une absence de 20 mois due à une blessure en début de saison 2025-2026, l’internationale australienne a eu du mal à s’imposer régulièrement dans le onze de départ de Sonia Bompastor, la Française préférant des options moins naturelles au poste d’avant-centre. Cependant, une fois que Kerr a intégré l’équipe après la Coupe d’Asie, elle n’a cessé de marquer, terminant la saison sur une série de sept buts en sept matchs. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais aurait-il été judicieux de lui proposer un contrat à court terme, tant la position d’attaquante restait floue à Chelsea ? Probablement pas, tant la concurrence s’arrachait déjà Kerr. Les Blues auraient toutefois eu intérêt à la conserver, même si d’autres renforts demeuraient nécessaires. Note : C

Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, il occupe la cinquième place parmi les pires attaques de la division. L’arrivée d’une joueuse du calibre de Kerr devrait donc y remédier. Si Esther González avait été prolifique les saisons précédentes, elle peine cette année ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que Kerr s’est libérée. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochaine. Obtiendra-t-elle un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien partagera-t-elle avec Gonzalez les tâches de numéro 9 ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il le serait dans d’autres clubs, mais Kerr possède de solides qualités et aura l’occasion de les montrer, d’autant plus que Gonzalez peine à retrouver sa forme et que Kerr semble mieux correspondre au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le timing est aussi idéal : la joueuse de 32 ans, qui vient d’avoir un enfant avec sa compagne Kristie Mewis, s’installe près de la famille de cette dernière, dans le Massachusetts, à quelques encablures de New York. Note : B