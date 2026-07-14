En s'engageant avec Liverpool, Khiara Keating a considérablement renforcé ses chances d'être sélectionnée avec l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

La saison dernière a été riche en transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi dispendieux, la jeune prodige suédoise Felicia Schroder ayant déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert colossal.
La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’écurie ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si leurs clubs respectifs reçoivent une offre suffisamment alléchante. Sans oublier les joueuses libres, telles que Salma Paralluelo, très courtisée depuis son départ de Barcelone.
Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois interpeller. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert au fur et à mesure, afin que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de cette intersaison.
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