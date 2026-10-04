« En route vers le statut de légende ! » : Luis de la Fuente fait une déclaration audacieuse sur Lamine Yamal avant un avertissement sur la Croatie

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a encensé le jeune ailier Lamine Yamal après sa frappe enroulée de la sixième minute, qui a ouvert le score lors d’une victoire 3-1 contre la Tchéquie en Ligue des nations. D’autres buts de Rodri et Mikel Merino ont assuré les trois points à Oviedo.

Yamal a désormais inscrit des buts d’ouverture rapidement en début de match lors de trois apparitions internationales consécutives.

L’Espagne reste en tête du groupe 3 avec neuf points.