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« En route vers le statut de légende ! » : Luis de la Fuente fait une déclaration audacieuse sur Lamine Yamal avant un avertissement sur la Croatie
Yamal inspire l’Espagne vers une troisième victoire consécutive en Ligue des nations
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a encensé le jeune ailier Lamine Yamal après sa frappe enroulée de la sixième minute, qui a ouvert le score lors d’une victoire 3-1 contre la Tchéquie en Ligue des nations. D’autres buts de Rodri et Mikel Merino ont assuré les trois points à Oviedo.
Yamal a désormais inscrit des buts d’ouverture rapidement en début de match lors de trois apparitions internationales consécutives.
L’Espagne reste en tête du groupe 3 avec neuf points.
- Pressinphoto
Le sélectionneur soutient Yamal pour qu’il atteigne un statut de légende sur la scène internationale
S'adressant aux journalistes, De la Fuente s'est dit admiratif devant le développement fulgurant de Yamal, affirmant que le joueur de 19 ans incarne l'identité tactique agressive et pleine d'énergie de l'Espagne. Il a salué la capacité de l'ailier à déverrouiller régulièrement les défenses adverses.
De la Fuente a souligné que la maturité de Yamal donne le ton au reste de l'effectif.
« Il ne cesse jamais de nous surprendre. Il a tellement de talent, tellement de possibilités, il ne cesse de grandir à pas de géant, a déclaré De la Fuente. Lamine est en train d'obtenir le statut de “Légende”. Il a marqué tôt lors de nos trois derniers matches, et ses buts précoces démontrent l'état d'esprit de toute l'équipe. Nous essayons toujours d'imposer notre identité dans chaque match dès le début. »
L’entraîneur met en garde contre une réaction croate après la démonstration de l’Angleterre
Se projetant sur le prochain match de l’Espagne, De la Fuente a évoqué l’extraordinaire victoire 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie à Rijeka. Le sélectionneur espagnol a averti ses joueurs de s’attendre à une réaction féroce d’une équipe croate blessée.
De la Fuente a insisté sur le fait que la lourde défaite de la Croatie la rendra encore plus dangereuse.
« C’est vraiment étrange, et certainement pas normal, que dans l’autre match du groupe la Croatie ait encaissé sept buts, même face à un adversaire aussi puissant que l’Angleterre », a ajouté De la Fuente. « Cela signifie que lorsque nous arriverons là-bas, ils souffriront d’un orgueil blessé et auront un surplus de motivation. »
- AFP
L’Espagne vise la qualification lors d’un test à enjeu élevé face à la Croatie
De la Fuente et son groupe se déplaceront pour affronter la Croatie le 6 octobre, avec l’objectif de préserver leur avance de trois points sur l’Angleterre, deuxième, en tête du groupe 3. L’Espagne vise à prolonger sa série de 41 matches sans défaite.
La Tchéquie reste dernière du groupe sans le moindre point.
L’Espagne se concentre sur l’objectif de réussir un nouveau départ à haute intensité lors de sa prochaine sortie.
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